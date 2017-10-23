Исторический «Спартак», кризисный ЦСКА, рекордный Мбаппе. Главные материалы недели на «Бомбардире»

У «Динамо» снова большие проблемы. В чем дело?

Мы теряем «Динамо». Сначала команду размотало до ФНЛ, затем она вернулась, но зависла в середняках, а теперь к ней вернулись недавние болячки − долги. Собрали в одном материале разбор ситуации.

«Спартак» отфедунил и даже чуточку откаррерил «Севилью». Реакция страны на историческую победу

Историческая игра. «Спартак» раскрошил «Севилью» со всеми ее лигоевропейскими победами в строительную пыль. Страна радуется, твиттер бурно реагирует, мы все это фиксируем.

У «Спартака» кошмар с травмами. Пора что-то менять

В героическом матче с «Севильей» спартаковцы лишились Самедова и чуть не лишились Джикию. Травмы − главная жуть чемпионов в этом сезоне. Просто какая-то массовая болезнь. И вопросы к врачам и физиотерапевтам.

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

А вот ЦСКА в Лиге чемпионов снова разочаровал. И дело не столько в поражении, сколько в унылой безвольной игре. Александр Плеханов сходил на игру с «Базелем» и в очередной раз привез репортаж о грустном.

Мбаппе снова бьет рекорды. Он стал еще круче

У Киллиана Мбаппе сейчас точно все ок. Летом он перешел в «ПСЖ» к Неймару и не потерялся там, продолжив обгонять возраст на другом уровне. Поразительно, что его первый взрослый гол случился только в феврале 2016-го, а сейчас он уже бьет рекорд Клюйверта: 8 голов в Лиге чемпионов для 18-летнего − такого мир еще не видел.

От Аршавина ушла жена, а он завершает карьеру. Это все правда?

В последнее время вокруг Аршавина снова бурлят новости. То он уедет из Казахстана и закончит карьеру, то расстается с женой из-за своей измены. Мы разобрались, где в этих заявлениях правда, а где − нет. Поняли не все.

«Так дешево ел, когда был студентом». Самый необычный выезд сезона

Самый фактурный материал недели. Сергей Беседин вслед за «Локо» поехал в Приднестровье − регион Молдавии с очень сложными правами на автономию. Оказалось, что там довольно спокойно, а местами даже комфортно. Интересно, что клуб оттуда уже много лет правит молдавским футболом. Его не одолел даже «Локомотив».

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Все думали, что эффектный «Зенит» разломает кризисный ЦСКА, но не все так просто. Армейцы вытащили нулевую ничью − вот только зрителям и афише главного матча осени от этого совсем не легче.