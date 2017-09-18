Каррера поругался с игроками? В «Спартаке» творится кошмар

Каррера предложил спросить с игроков

«Там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу все как есть и в глаза», – рассказывал голкипер «Спартака» Артем Ребров после чемпионского сезона о подходе Массимо Карреры. После глупейшей ничьи с «Тосно» главный тренер красно-белых сдерживаться уже не стал. «Спартак», играя в большинстве против аутсайдера, вел 2:0 за несколько минут до конца, но сыграл 2:2.

На послематчевом интервью Каррера был очень эмоционален. « Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков», – еле сдерживаясь, произнес тренер. Что-то надломилось. Впервые за все время футболисты услышали о себе негатив от Карреры на всю страну.

Каррера задал вопрос о сливе

«Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» – жестокие вопросы от Массимо Карреры по информации Игоря Рабинера были заданы игрокам сразу же после матча с «Тосно». Трудовая победа превратилась в откровенно позорную ничью, о чем сами футболисты тоже говорили перед микрофонами. Интересно, что бы они могли ответить тренеру? Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов уже отреагировал на слова Карреры. Популярности себе он этой реакцией точно не добавил.

Каррере не пожимают руку

Просто наблюдение, которое уже все успели отметить. Три последних матча – три неприятных эпизода, когда замененные футболисты не пожимают тренеру руки. Луис Адриано ушел от рукопожатия с Каррерой в игре с «Рубином», Промес не поприветствовал его в матче с «Марибором», а ранняя замена в игре с «Тосно» расстроила Таски, тот тоже прошел мимо.

Совместных фотографий из раздевалок тоже не стало, да и празднуют футболисты как-то устало и буднично – в прошлом сезоне летели обниматься со всеми тренерами и запасными, сейчас же такого нет.

Новыми тренерами сильно недовольны

В чемпионском сезоне у Карреры был совсем маленький тренерский штаб: тренер вратарей Риомми, аналитик Пилипчук, тренер по физподготовке Нойя. Каррера, желая вывести команду на новый уровень, существенно увеличил количество помощников, пригласив еще одного аналитика, тренера по работе с молодежью и другого специалиста по физподготовке, а также привел нужного человека для корректировки режима питания.

Игорь Рабинер поделился информацией о том, что с Джорджио Д’Урбано, который теперь отвечает за физическое состояние игроков, уже конфликтовал Квинси Промес, да и остальные игроки не слишком довольны – нагрузки для физической мощи есть, а легкости нет. Кстати, официально в «Спартаке» сейчас девять травмированных футболистов. Из них лишь Зобнин получил травму не при новом Д’Урбано.

Снова прижались и потеряли очки

Не считая Суперкубка, из восьми матчей, в которых «Спартак» открывал счет, он выиграл всего три. С «Краснодаром» удалось забить два мяча с небольшой разницей во времени, «Арсенал» был слаб, чтобы переломить ход матча, а «Рубин» просто завял во втором тайме. Остальные игры – просто ужас.

В первом туре «Спартак» выносит «Динамо» без шансов – там 2:0 к перерыву и все идет к разгрому. В итоге – 2:2.

В шестом туре «Спартак» к 82-й минуте обыгрывает ЦСКА. Итог – поражение 1:2.

Тур спустя красно-белые выигрывают 2:0 у «Локомотива» к перерыву, теряя одного игрока. В конце концов, проигрывают 3:4.

В Мариборе победе 1:0 не дает случиться гол, пропущенный в последнюю десятиминутку.

Против «Тосно» вообще драма: большинство, счет 2:0 к 86-й минуте. И итоговые 2:2.

Абсолютно во всех этих матчах «Спартак» в определенный момент времени начинал прижиматься к своим воротам и просто паниковать. От послематчевых интервью толку нет, только и слышится: «Да, опять прижались, но не знаем, почему так». Объяснить никто не может. Причина в физподготовке или психологии? Где эта главная спартаковская проблема, которая так влияет на результаты? Судя по тому, как складывались матчи, «Спартак» обязан был обыгрывать «Динамо», «Локомотив» и «Тосно», играть хотя бы вничью с ЦСКА. Итого было бы плюс восемь очков, т.е. как раз вровень с «Зенитом» (у которого есть матч в запасе – сегодняшний).

«Спартак» уже в семи баллах от призовой тройки и зоны Лиги чемпионов. Треть сезона позади.