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  • Каррера поругался с игроками? В «Спартаке» творится кошмар

Каррера поругался с игроками? В «Спартаке» творится кошмар

Каррера предложил спросить с игроков

«Там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу все как есть и в глаза», – рассказывал голкипер «Спартака» Артем Ребров после чемпионского сезона о подходе Массимо Карреры. После глупейшей ничьи с «Тосно» главный тренер красно-белых сдерживаться уже не стал. «Спартак», играя в большинстве против аутсайдера, вел 2:0 за несколько минут до конца, но сыграл 2:2.

На послематчевом интервью Каррера был очень эмоционален. « Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков», – еле сдерживаясь, произнес тренер. Что-то надломилось. Впервые за все время футболисты услышали о себе негатив от Карреры на всю страну.

Каррера задал вопрос о сливе

«Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» – жестокие вопросы от Массимо Карреры по информации Игоря Рабинера были заданы игрокам сразу же после матча с «Тосно». Трудовая победа превратилась в откровенно позорную ничью, о чем сами футболисты тоже говорили перед микрофонами. Интересно, что бы они могли ответить тренеру? Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов уже отреагировал на слова Карреры. Популярности себе он этой реакцией точно не добавил.

Каррере не пожимают руку

Просто наблюдение, которое уже все успели отметить. Три последних матча – три неприятных эпизода, когда замененные футболисты не пожимают тренеру руки. Луис Адриано ушел от рукопожатия с Каррерой в игре с «Рубином», Промес не поприветствовал его в матче с «Марибором», а ранняя замена в игре с «Тосно» расстроила Таски, тот тоже прошел мимо.

Совместных фотографий из раздевалок тоже не стало, да и празднуют футболисты как-то устало и буднично – в прошлом сезоне летели обниматься со всеми тренерами и запасными, сейчас же такого нет.

Новыми тренерами сильно недовольны

В чемпионском сезоне у Карреры был совсем маленький тренерский штаб: тренер вратарей Риомми, аналитик Пилипчук, тренер по физподготовке Нойя. Каррера, желая вывести команду на новый уровень, существенно увеличил количество помощников, пригласив еще одного аналитика, тренера по работе с молодежью и другого специалиста по физподготовке, а также привел нужного человека для корректировки режима питания.

Игорь Рабинер поделился информацией о том, что с Джорджио Д’Урбано, который теперь отвечает за физическое состояние игроков, уже конфликтовал Квинси Промес, да и остальные игроки не слишком довольны – нагрузки для физической мощи есть, а легкости нет. Кстати, официально в «Спартаке» сейчас девять травмированных футболистов. Из них лишь Зобнин получил травму не при новом Д’Урбано.

Снова прижались и потеряли очки

Не считая Суперкубка, из восьми матчей, в которых «Спартак» открывал счет, он выиграл всего три. С «Краснодаром» удалось забить два мяча с небольшой разницей во времени, «Арсенал» был слаб, чтобы переломить ход матча, а «Рубин» просто завял во втором тайме. Остальные игры – просто ужас.

В первом туре «Спартак» выносит «Динамо» без шансов – там 2:0 к перерыву и все идет к разгрому. В итоге – 2:2.

В шестом туре «Спартак» к 82-й минуте обыгрывает ЦСКА. Итог – поражение 1:2.

Тур спустя красно-белые выигрывают 2:0 у «Локомотива» к перерыву, теряя одного игрока. В конце концов, проигрывают 3:4.

В Мариборе победе 1:0 не дает случиться гол, пропущенный в последнюю десятиминутку.

Против «Тосно» вообще драма: большинство, счет 2:0 к 86-й минуте. И итоговые 2:2.

Абсолютно во всех этих матчах «Спартак» в определенный момент времени начинал прижиматься к своим воротам и просто паниковать. От послематчевых интервью толку нет, только и слышится: «Да, опять прижались, но не знаем, почему так». Объяснить никто не может. Причина в физподготовке или психологии? Где эта главная спартаковская проблема, которая так влияет на результаты? Судя по тому, как складывались матчи, «Спартак» обязан был обыгрывать «Динамо», «Локомотив» и «Тосно», играть хотя бы вничью с ЦСКА. Итого было бы плюс восемь очков, т.е. как раз вровень с «Зенитом» (у которого есть матч в запасе – сегодняшний).

«Спартак» уже в семи баллах от призовой тройки и зоны Лиги чемпионов. Треть сезона позади.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (49)
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BAIv
1505726113
ну это не слив, а обыкновенная расслабленность игроков, уверовали в победу и получили, если бы получили раньше то отыгрались,( в смысле выиграли )
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piligrim1986
1505726537
да как всегда - -зажравшиеся скоты, они теперь же чемпионы, к ним по особому относится надо, на руках носить. а благодаря кому вы стали чемпионами? уж не благодаря ли Каррере? ну, коли нравится вам быть лузерами и посмешищем - будьте ими, тем более у вас это ну разотлично получается. Карреру жалко.
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istrebitel
1505726666
Трансферная компания провалена. Зенит ещё до начала сезона начал усиливаться, а наше руководство бухает походу до сих пор, отмечает чемпионство. Игроки на расслабоне. Почему у Роналду нет потолка? Каждый сезон бьётся!
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dimid
1505728054
У тех кто бегал в том году и типа тащил команду - Глушаков, Кутепов, Попов, Комбаров, Джано, Самедов (в конце сезона), "барзометр" в этом сезоне зашкалил по отношению к своей работе , а иностранцам - Промесу, Фернандо, Зе, Адриано (еще тот лентяй и симулянт) только на руку, зачем убиваться и так хорошо кормят! Минимум - непрофессионально! Мало стать чемпионом, в следующем за чемпионством сезоне команда должна занимать место не ниже ворого, в доказательство своих чемпионских амбиций. А что сейчас происходит в Спартаке как раз и доказывает, что чемпионство они в том сезоне не заработали! Очень обидно за болельщиков.....
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Spartak-SV
1505728171
Все они долбоёбы....всех в ФНЛ....зарплату им повышать....олени...рано зазвездились....а тренер молодец....набрал команду в тренерский штаб....чтоб ещё лучше было...а эти огрызки....себя уже чемпионами и звёздами почувствовали....сезон прошел....и в новом надо наращивать силы....а им расслаб нужен...позорят только наш клуб....популярность....
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Пестрый
1505729321
Да не кошмар там творится а обычный бардак!! И Каррера сам причастен к этому бардаку! Он сам приволок сюда себе помошников которые в в итоге оказались никчемными лузерами! В итоге у троих кресты, у Зе пузо заболело) Глушак подписав контракт тут же в лазарете спрятался) И на полном серьезе заявляют: " Ананидзе не может выйти на замену с тосно потому что ему холодно в питере"?!?!)) Вот это уже финиш ,это уже за гранью)) А сам Каррера уже месяц ходит с небритой рожей! Вопрос что у него руки с похмелья трясутся? На месте Федуна выход один отправлять домой этих "спецов" по физ подготовке а Каррере два варианта или начинать работать или следом за ними!!
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somn
1505733699
Спартак играет как может. А в прошлом сезоне играли через "не могу". Возможно в команде завёлся "червяк". Но гнать тренера глупо, его вины нет.
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Nesterenko
1505740362
Уж сколько раз в Спартаке сливали главных тренеров.....это ужас.....начинается от Старкова и всех тренеров после него. В Спартаке с этим полная беда, не проходит и сезона как начинается война между тренером и командой. И почему это происходит каждый раз, будь это жесткий Черчесов или более простой Аленичев. Каждый раз одно и тоже. В этом есть и большая вина капитанов. Уважаемый Денис, вы чем там занимаетесь, хочется узнать? Почему нет жесткого разговора с командой, что происходит то? Ты когда из Локо уходил говоря про некомпетентность Билича не красил себя теми словами, и сейчас ничего не делаешь для поднятия боевого духа. Мое мнение, что причиной провала Спартака являются сами игроки в большей степени, никак не тренер и тем более селекция. Потому что, как я уже приводил пример ранее, далеко не с первым тренером идет такая странная игра. Уже кто только не тренировал Спартак, а результат получался одинаковым.
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bset
1505743317
Тренер сделал из ничего команду чемпионом, а они его слить хотят. Такими темпами следующий трофей будет совсем не скоро.
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Atom2020
1505750676
Лучше выгнать пол команды, чем тренера. Что-то многие зазвездились после чемпионства.
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