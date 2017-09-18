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    Измайлов: «Слив» Карреры? Ерунда все это»

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов назвал информацию о «сливе» главного тренера команды Массимо Карреры игроками ерундой.

    «Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще. Публикации о «сливе» тренера? Да ерунда все это», – заявил Измайлов.

    Напомним, что «Спартак» упустил победу в матче 10-го тура российской Премьер-лиги с «Тосно» на выезде. Игра закончилась со счетом 2:2, хотя за несколько минут до финального свистка москвичи вели со счетом 2:0.

    Источник: Р-Спорт

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    18.09.2017 10:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 сентября 2017, 08:06

      Гоните на фиг этого Наиля из клуба вообще-все испортилось с его появлением.

      0
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 18 сентября 2017, 14:25

      Невозможны - аж - априори??.. )) хе-хе.... )

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 сентября 2017, 14:21

      Измаелов молодец,это происки врагов Спартака!Вперед Спартак!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 12:17

      Согласен! Клуб на виду и такие вещи не возможны априори... Ситуация расшатывается и прессой и экспертами с желанием быть первыми на пике шухера-сенсации... А результаты скорее всего связаны с недостаточной подготовкой команды, слабой и непрофессиональной игрой отдельных индивидумов... Наладится!!

      6
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 18 сентября 2017, 12:07

      Ну да, ещё бы он открытым текстом сказал "да, команда сливает тренера"...

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 сентября 2017, 11:37

      А не господин Измайлов все это мутит, ведь у них с тренером была некая конфронтация! Что-то они там не поделили в трансферное окно!

      7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 сентября 2017, 11:15

      дыма без огня не бывает. Сейчас мы - болельщики - обязаны поддержать Карреру, ибо игрокам и руководству он уже не нужен походу

      11
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      Рейтинг: +489

      mikitka 18 сентября 2017, 11:06

      Забыли написать, что "Спартак" проиграл "Тосно" ещё и в большинстве...

      4
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