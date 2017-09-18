Измайлов: «Слив» Карреры? Ерунда все это»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов назвал информацию о «сливе» главного тренера команды Массимо Карреры игроками ерундой.

«Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще. Публикации о «сливе» тренера? Да ерунда все это», – заявил Измайлов.

Напомним, что «Спартак» упустил победу в матче 10-го тура российской Премьер-лиги с «Тосно» на выезде. Игра закончилась со счетом 2:2, хотя за несколько минут до финального свистка москвичи вели со счетом 2:0.