Как дела у Мирчи Луческу после ухода из «Зенита». Репортаж «Бомбардира»

2,5 млн евро, орден, баннеры

В своих российских неудачах Луческу обвинял футболистов, стадионы, газоны, судей, чиновников РФС, болельщиков и даже журналистов. Тренер считал, что все они не хотят видеть «Зенит» в лидерах, не любят его и делают все возможное и невозможное, чтобы чемпионом стал «Спартак».

− Вся атмосфера была создана, чтобы «Спартак» победил. Все было подготовлено. Так и надо – в Италии и Испании берут титул точно так же. Меня этим не удивить. Чуть-чуть подготовьте масс-медиа, чтоб выиграть. Но у нас этого не случилось. А у «Спартака» – да, − сказал Луческу в одном из своих недавних интервью после отъезда из России.

Без работы 72-летний румын долго не сидел. Руководство федерации футбола Турции сделало ему шикарнейшее предложение – контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 млн евро в год. Кстати, плюсом к этому Луческу получил от «Зенита» еще 2,5 млн евро за досрочное расторжение контракта.

На новом месте румын начинал игрой против Украины − страны, которая стала для него второй родиной. Здесь он прожил и успешно проработал целых 12 лет и мог бы уже спокойно получить за все это украинское гражданство. Луческу даже получил здесь государственный орден «За заслуги» второй степени, который ему вручал лично президент Виктор Ющенко за первую (и пока последнюю) победу донецкого «Шахтера» в еврокубке.

Перед непростым для себя (с точки зрения бэкграунда) матчем Луческу развивал дипломатию: «Я очень люблю Украину. Здесь я провел замечательные 12 лет свой карьеры и очень рад вернуться сюда снова. Я помню многие матчи против «Днепра», против «Динамо», против «Металлиста». Тут был футбол очень хорошего уровня. Но теперь я работаю в Турции и хочу с этой командой только побеждать».

Многие украинцы признаются тренеру в ответной любви. Группа болельщиков «Шахтера» из Донецка и других городов за свои деньги заказывает к приезду румына два специальных баннера. На одном портрет Луческу и эмблема «Шахтера» с надписью «Вместе и навсегда». На втором он нарисован в образе шахтера в каске, а ниже слоган «Добро пожаловать домой».

− Мы всегда рады видеть Мистера у нас в Украине. Своими победами в Европе он сделал для нашей страны больше, чем многие болтуны-политики, − говорит парень в футболке украинской сборной, который держит один из двух баннеров, адресованных к Луческу.

Другой фанат развивает мысль партнера: «Обидно, что мы потеряли такого спеца. С Луческу «Шахтер» продолжал бы прогрессировать. Сейчас стоим на месте. Да, чемпионат выиграли, а что толку? О четвертьфинале Лиги Чемпионов с таким тренером, как Фонсека, можно только мечтать».

− Нашему Мистеру не надо было уезжать в Россию. У нас Ахмет (Ренат Ахметов – президент «Шахтера», прим. авт.) ему полностью доверял, − объясняет мужчина средних лет. − Мирча рулил сам и давал результат. В «Зените» такого уже не было. Там всех гнобят. Оттуда убежал Спаллетти, Виллаш-Боаш когда уезжал, плевался от этих русских. Там дно.

Свой перфоманс поклонники Мистера разворачивают во время марша болельщиков и присоединяются к остальным пяти тысячам людей, который начинают свой маршрут от одной из железнодорожных станций Харькова. Далее организованной толпой они проходят по нескольким улицам города и заходят на арену «Металлист». В этом параде участвует даже президент ФФУ Андрей Павленко.

Голая девушка, драка в ресторане, опыт 2000-х

Первый матч Мирчи Луческу после ухода из «Зенита» еще не начинается, а на поле уже жарко. На газон выбегает голая девушка, на груди которой белой краской на английском языке написано, что президент Турции Эрдоган – убийца.

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В ложе прессы встречаю знакомого журналиста и эксперта по турецкому футболу Аладдина Гювена. Он рассказывает интересные вещи про турецкий футбол и назначение Луческу главным тренером сборной Турции.

− У нас в футболе такой бардак, что дьявол сломает себе голову, − говорит Гювен. − У бывшего тренера Фатиха Терима случился конфликт с Арда Тураном. Терим отчислил лучшего игрока Турции из сборной за то, что он избил журналиста. Федерация поддержала его решение. Арда обиделся и сказал, что больше не будет играть за сборную и начал настраивать против всех других игроков. Позже уже сам Терим повел себя некрасиво и ударил в одном ресторане человека. Он оказался владельцем этого заведения и вызвал полицию. Когда приехали копы, Фатих и дальше продолжал себя вести недостойно, кричал, что он чуть ли не святыня Турции, а все остальные никто и ничто по сравнению с ним. После этого руководство нашей федерации отправило в отставку Терима и сборная осталась не только без лучшего игрока, но и без тренера. Срочно начали искать замену. Предлагали принять команду Гюнешу. Но он отказался. Сказал, что уже несколько лет работает в «Бешикташе» и не может бросить эту команду на половине пути.

− А почему выбрали именно Луческу? Неужели президента вашей федерации не смутил ни его 72-хлетний возраст, ни последний провальный сезон с «Зенитом». Да и в «Шахтере» румын хоть и давал результат, но с теми деньгами, который вкладывал в клуб Ахметов, покупая классных бразильских легионеров и лучших украинских футболистов, было бы сложно играть в плохой футбол, − спрашиваю мнение Гювена.

Тот объясняет назначение Луческу так: «До приезда в Украину он работал четыре года в Турции. В нашей федерации посчитали, что Луческу хорошо знает турецкий футбол и язык и сумеет объединить игроков в одно целое. К тому же все до сих пор помнят его успехи с «Шахтером».

Дроны, смартфон, оправдания

В украинском футболе Луческу разбирается еще лучше и планирует расширить знания благодаря технологиям. Во время тренировки сборной Украины в небе над стадионом появляется квадрокоптер. Как оказалось, подобная хитрость Луческу не помогла. Андрей Ярмоленко, вдохновленный своим недавним переездом в Дортмунд, уже в первом тайме оформляет дубль. Турция проигрывает − и это было закономерно.

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Луческу выпускает на поле ветерана Эмре, видимо, вспоминая о том, как хорош был этот футболист в начале 2000-х годов, когда он сам работал в Турции. Правда, сейчас Эмре 37 лет, и он явно не тянет игру по физике с такой командой, как Украина. На замену Луческу выпускает Арда Турана, который возвращается в команду с приходом нового тренера. Но без долгой игровой практики в «Барселоне» он настолько слаб, что эта замена выглядит скорее как фора для команды соперника. В одном из эпизодов Арда доигрался до того, что выбросил мяч из аута, когда десятью секундами раннее это сделал уже другой футболист его команды. Даже на чемпионате области любители так не теряют концентрацию и не допускают таких смешных ошибок.

О том, что сейчас главное оружие Украины – дриблинг и быстрые забеги по флангу Евгения Коноплянки с прострелами в центр штрафной, знают даже местные дети, зато не знает команда Луческу. Оба гола в свои ворота турки получают именно таким образом – после прострелов Коноплянки.

Но в поражении и пропущенных голах румын винит только судей. Сразу после матча он снова использует технику: выбегает на поле и показывает арбитру свой смартфон, пытаясь указать на их ошибки. Но и эта идея проваливается, потому что судья даже не заглянул в экран.

После этого поражения дела в таблице у Турции портятся еще сильнее: команда скатывается на четвертое место в группе. Теперь ее поездка на чемпионат мира под большим вопросом, и тогда Мирча Луческу не сможет сравнить, встретят ли его фанаты из России так же тепло, как это случилось на Украине.

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