В «Локомотив» едет чемпион Европы. Что нужно знать об Эдере

Кто такой Эдер?

Эдерзито Антонио Маседо Лопес – 29-летний экс-форвард французского «Лилля». Мог бы играть и за Гвинею-Биссау, где родился, но в его детстве семья переехала в Португалию – там Эдер и стал профессиональным футболистом. Известность получил в «Браге», где обратил на себя внимание 13 мячами в 18 матчах в сезоне-2012/13. Это через год после того, как клуб добрался до финала Лиги Европы. Эдер за этими успехами наблюдал по телевизору, пока еще числясь в «Академике».

Затем был переезд в «Суонси», где навалились все неприятности – долгая адаптация, травма, смена тренера, словом, полный набор негатива. Эдера отдали в аренду в «Лилль», а затем туда же и продали. Между сезонами во французской Лиге 1 как раз состоялся тот самый Евро-2016. По иронии судьбы, как раз во Франции. По насмешке судьбы, именно Эдер поверг в шок всю Францию 10 июля прошлого года.

Гол в финале Евро – пик?

Безусловно. Португалия даже во времена великого Эйсебио не добиралась до финалов международных турниров, а в 2004 году упустила великолепный шанс впервые выиграть золото, проиграв сенсационным грекам. На Евро-2016 на Португалию вообще никто не ставил, но именно она выиграла чемпионат, а решающий гол на 109-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной забил ее запасной форвард, который в официальных матчах-то за нее никогда не забивал.

На Португалию ставили единицы, на гол Эдера – никто?

Нет, кто-то поставил. По сети гулял скриншот со ставкой на гол Эдера в овертайме финала – счастливчик кинул 10 фунтов, поднял 670. Не такой уж редкий случай в футболе, когда жуткий неудачник, в конце концов, становится героем. Впрочем, на несчастного Гонсало Игуаина правило не распространяется.

А Эдер – неудачник?

Решающим голом всего чемпионата Европы Эдер по сути себя уже обессмертил. Но до этого всю Португалию он до жути раздражал. После ухода Паулеты португальцам сильно недоставало крутого центрфорварда – за эту позицию боролись никогда не бывший звездным Элдер Поштига (хоть и забивал на трех чемпионатах Европы), да очень тяжелый, а временами откровенно деревянный Угу Алмейда (в РФПЛ не раз мы в этом убеждались).

Когда в сборной появился Эдер, стало ясно, что с Поштигой и Алмейдой было еще не так уж плохо. Кстати их обоих из-за травм, Эдер менял на ЧМ-2014, но что он выдавал в матчах с Германией и США – это уму непостижимо. «Уберите же его к чертовой матери», – стонали в комментариях к статьям на portugoal.net. Легко вспомнить нас самих, когда Роман Адамов сотворил шикарный пас Гусу Хиддинку на Евро-2008 в игре против Испании. Ну а за три месяца до чемпионата Европы Эдера жутко освистали в товарищеской игре Португалии с Бельгией, до того он всем надоел.

Гол в ворота Франции так и остался для Эдера единственным в составе сборной Португалии, забитым не в товарищеской игре. Казалось, в Россию на Кубке конфедераций он наверняка приедет – герой ведь. Но вместо него прибыл гораздо более перспективный Андре Силва, обменять которого на Эдера никому бы в голову и не пришло. Особенно после шикарной рекламы от Криштиану со словами о преемнике.

Сильные стороны Эдера – какие они?

12 голов за 44 матча в «Лилле» – статистика сомнительная. Дополняют ее восемь голевых пасов, что немного улучшает картину. В подыгрыше Эдер действительно неплох, выделяется габаритами (188/81), как и всякий португалец обладает отличным поставленным ударом (Льорис его будет вспоминать до конца жизни), хорошо цепляется за мячи и собирает на себе фолы – свалить такого монстра действительно нелегко. Хорош и в верховой борьбе.

Каковы недостатки?

Эдер – не помощник обороне, заставить его отрабатывать Юрию Семину уж точно будет непросто. Сам фолит нередко – минимум дважды за игру. Но самая беда, от которой у фанатов сборной Португалии сводило зубы – это контроль мяча. Статистика в этом плане скажет лучше – по четыре потери мяча за матч при приеме – в сезоне-2015/16 в составе «Лилля». Это просто катастрофа. Для сравнения с «лидерами» РФПЛ в нынешнем сезоне – 3,3 у Дядюна, 3 – у Оланаре. В прошлом году показатель у Эдера выправился до 2,7, но все равно великоват.

Правда ли, что он вырос в интернате?

Да. Семья Эдера, бежавшая в Португалию, прилично зарабатывать не могла, поэтому отдала сына в специальный интернат в Куимбре. С восьми лет Эдер воспитывался в нем и прошел через многое. «Ни о чем не жалею, это время очень помогло мне стать мужчиной, – вспоминает Эдер. – Иногда было очень сложно, не скрою, но в целом, это было даже полезно. Я повстречал там многих друзей. Это был неоценимый опыт».

Чего ждать фанатам «Локомотива»?

Темнокожий форвард на острие – давняя традиция «Локо», заложенная как раз Юрием Семиным еще со времен Обиоры с Парксом. С тех пор сюда заезжали совершенно разные легионеры – и забивные, как Н’Дойе, и с именем, но не особо заигравшие, как Кайседо, и с неплохой статистикой до прихода, но в целом совершенно неуровневые, как Фалл. Эдер сюда вписывается своеобразно – цифры скромные, зато мировая знаменитость благодаря одному точному удару.

От Эдера сложно ждать полета на верхние строчки в списке бомбардиров, зато в хит-парадах нелепых промахов он наверняка пару раз попадет. Но Семину всегда нравилось работать с темнокожими футболистами и выжимать из них максимум – даже странный Мнгуни стал бы героем незабываемого матча с «Реалом», если бы не гол рукой Рауля, который спас тогда «сливочных» от сенсационного поражения от «Локомотива». При другом тренере приглашение Эдера смотрелось бы довольно странно, оно и сейчас отчасти кажется попыткой просто заткнуть дыру из-за травмы Ари. Но фактор Семина как серьезного мотиватора вместе с примером Фернандеша должен настраивать фанатов на оптимизм.