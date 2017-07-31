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  • 10 известных игроков, которые этим летом не перешли в «Спартак» (хотя могли)

10 известных игроков, которые этим летом не перешли в «Спартак» (хотя могли)

Альваро Перейра

На стыке десятилетий уругваец круто отжигал – греб трофеи с «Порту», побеждал на Кубке Америки со сборной. В последнее время выступал поближе к дому – принадлежа аргентинскому «Эстудиантесу», был арендован парагвайским «Серро Портеньо». Сообщалось, что контракт Перейры кончается летом, на самом деле, в начале июля Альваро переехал в Парагвай, подписав соглашение с «Серро» на полтора года.

Хольгер Бадштубер

Титулованный экс-защитник «Баварии», игравший в прошлом сезоне за «Шальке», сейчас сидит без клуба. Сегодня стало известно, что «Спартаку» он был очень интересен. Но футболист сам отказался от перехода. Может и к лучшему, поскольку немец очень нестабилен в плане травм.

Себастьян Коатес

Считался суперперспективным защитником, но в «Ливерпуле» едва не испортил себе карьеру – уругвайца лишь таскали по арендам и практически не давали шанса. Стабильную игровую практику футболист получил в «Спортинге», где играет уже полтора сезона. Португальцы, узнав об интересе, требовали за Коатеса 12 миллионов евро, но «Спартак» столько платить не захотел. Отказался и «Зенит».

Томас Менье

Прямой конкурент Сержа Орье в «ПСЖ» был близок к уходу из команды: Унаи Эмери видел на позиции правого защитника ивуарийца. Впрочем, слухи об уходе Менье в «Спартак» ходили еще месяц назад, но игрок до сих пор выступает за парижский клуб. С учетом очень вероятного ухода Орье шансы Менье могли бы вырасти, если бы не приобретение Дани Алвеса, который еще и начал свою парижскую карьеру с отличного матча за Суперкубок.

Алекс Беренгер

Пожалуй, наименее известное лицо из нашего списка. Тем не менее, полузащитник «Осасуны» очень заинтересовал «Спартак», но конкуренция в лице «Спортинга» и «Наполи» была непростой. Беренгер подтвердил, что его хотел купить российский чемпион. После чего уехал в «Торино».

Марсело Брозович

В начале лета в Италии появилась информация, что Брозовичем интересуются сразу три клуба из России. Впрочем, как минимум 20 миллионов евро не в состоянии был платить ЦСКА, «Спартак» отвалился чуть позже, слухи же о переходе в «Зенит» были настойчивыми. Сделка в итоге так и не состоялась, так что в Санкт-Петербург переехал Паредес, а «Спартак» переключился на Пашалича.

Стефано Стураро

Трехкратный чемпион Италии также попал в шорт-лист «Спартака» для усиления центра полузащиты после травмы Романа Зобнина. Впрочем, в конкурентах – ряд клубов АПЛ и Серии А. Сам Стураро не слишком хотел расставаться с «Ювентусом». Пока он остается в Турине.

Бенджамин Муканджо

Камерунца в этом году на российских полях мы уже видели – он приезжал в Россию на матчи Кубка конфедераций. По окончании турнира и появились слухи о возможном переходе в «Спартак». Притом у Муканджо был еще вариант с переходом в команду Чемпионшипа, но туда африканец уж точно ехать не планировал. А вместо «Спартака» он взял и укатил в Китай.

Макс Крузе

«Вердер» с Крузе расставаться не хотел, но о желании клуба никто не стал бы спрашивать, поскольку у футболиста прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро. «Спартак», как говорят, был бы непрочь ей воспользоваться. Также шла речь и об аренде. Но в итоге сам Крузе передумал уходить.

Марио Балотелли

«Спартаку» он, может, и не нужен, а вот нашему чемпионату такого трансфера точно не хватает. Но теперь он и не состоится. Агент футболиста со «Спартаком» не договорился, не перешел Балотелли и в «Зенит», хотя по некоторой информации там им тоже интересовались. В конце июня Марио подписал однолетний контракт с «Ниццей».

Вот так выглядит сборная несостоявшихся трансферов «Спартака» этим летом:

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Балотелли Марио Перейра Альваро Крузе Макс Бадштубер Хольгер Муканджо Бенджамин Коатес Себастьян Менье Тома Стураро Стефано Брозович Марсело Беренгер Алекс
Комментарии (20)
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Tajik-za Zenit
1501510332
не кто не хочет в спартак
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СШГЭС
1501511049
Автор молодец, не ленится, следит, чтобы Спартак не усилился. Заношу в список авторов, которых можно не читать.
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giluxa1963
1501512350
а что так скромно где месси рональдо неймар наконец
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selkoka
1501516218
Брееееееееееееееееееееееееееееееддддддддддд!!!!!!!!!!!!!!!
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xakep01
1501517045
АВТОРУ на заметку, Менье бельгиец а не француз
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Тоторо
1501518653
Только забыли ещё добавить Пеле, Марадону и Беккенбауэра....)))
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Great Show
1501526012
Менье бельгиец как бы
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vasiok74
1501526016
этих не взяли,других нашли.и какие проблемы?
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mutabor0992
1501526332
Вот им просто рфпл с детства снилась,аж до энуреза!А шоколадный клоун(баллотелли) и за даром не нужен!!!
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piligrim1986
1501565403
да нахрен они все? сбитые летчики
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