Конец «Ростова», все трансферы лета, опасные фанаты. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Как убивают «Ростов» после ухода Бердыева

Счастливая история того «Ростова», который без денег и связей влетал в еврокубки, закончилась. Достаточно бесславно. Курбан Бердыев вернулся в «Рубин», а многие игроки его суперкоманды разлетелись по другим клубам: либо в Казань вместе с ним, либо в Санкт-Петербург к Роберто Манчини. Тимофей Яценко фиксирует истощение «Ростова», который даже не может заработать на трансферах своих звезд.

«Мне как никогда страшно за судьбу команды». За что в Риме ненавидят лучшего спортивного директора мира

Рамона Мончи считали лучшим спортивным директором на свете. Считается, что во многом благодаря его работе «Севилья» в XXI веке выиграла так много разных кубков. Мончи хотели перетащить к себе многие топ-клубы, но внезапно повезло «Роме». Фанаты ликовали, но, кажется, преждевременно. В Риме Мончи ведет странную трансферную политику, упорно избавляясь от лидеров, которых в команде и так всегда не хватало. Виталий Ошовский рассказывает о ситуации.

«Зенит» купил Паредеса. Петкович перешел в «Спартак». Таблица летних трансферов РФПЛ

Кубок конфедерация закончился, и главная тема теперь − всякие переходы. Мы традиционно запустили обновляемые таблицы по РФПЛ и топ-лигам Европы. Заскакивайте, чтобы не пропустить ни один трансфер.

Почему пропал главный талант современного футбола

Благодаря шуму ютуба, соцсетей и пары-тройки авторитетных медиа подростка Хашима Мастура считали чуть ли не новым феноменом. «Милан» радовался удаче, но чем ближе Мастур подходил к взрослению, тем сильнее растворялся на фоне других. В какой-то момент клуб сбросил его в круговорот аренд неизвестных середняков, откуда парень больше никогда не выберется. Александр Плеханов − о таланте, который не смог.

«В нашего бойца стрелял полицейский, и его никто не наказал за это убийство». Как живет самая опасная фанатская группировка Европы

Самый основательный текст недели. Сергей Беседин рассказывает историю боснийской группировки фанатов, которая уже тридцать лет наводит шум как на территории бывшей Югославии, так и во всей Европе. За это время они устраивали очень много жестоких акций: разносили целые кварталы, вступали в конфликт со спецназом и смертельно ранили в массовой драке фанатов соперника. Этих опасных парней Беседин застал в Кишиневе, куда те ехали 41 час на автобусах. В итоге представители группировки рассказали, что у них тоже есть свои моральные правила, какие клубы они ненавидят и почему их фирменные футболки нельзя купить просто так.

«Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью

Главный тренер сборной России отвечает на вопросы журналистов коротко и сухо, а иногда еще и с ответным напором. Конечно, само по себе это нормально, но все-таки необычно видеть подобный стиль от человека, чья команда недавно грустно слилась с домашнего турнира и от которого давно ждут развернутых объяснений хотя бы о чем-нибудь.

«Я крепко взялся за алкоголь и игровые автоматы». Что случилось с самым перспективным защитником Англии

Стивена Колкера с детства считали талантливым игроком. А еще у него с детства были проблемы с тревогой и неуверенностью в себе. Второе в итоге победило. Так вместо «Тоттенхэма» и сборной Англии он получил алкогольную зависимость, сорванный трансфер в «Локомотив» и место резервиста.

«Моего храброго мальчика забрали ангелы». Трагедия шестилетнего фаната «Сандерленда», которую переживает весь мир

Историю, которую невозможно рассказывать без грусти. Маленький Брэдли Лоуэри долго боролся с раком, подключив в помощь весь английский футбол. К сожалению, смерть победила. Форвард Джермейн Дефо, который по-настоящему подружился с Брэдли, на вопрос о нем за несколько дней до смерти мальчика расплакался на пресс-конференции, а уже после смерти выложил трогательное письмо прощания.

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