Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Конец «Ростова», все трансферы лета, опасные фанаты. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Конец «Ростова», все трансферы лета, опасные фанаты. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Как убивают «Ростов» после ухода Бердыева

Счастливая история того «Ростова», который без денег и связей влетал в еврокубки, закончилась. Достаточно бесславно. Курбан Бердыев вернулся в «Рубин», а многие игроки его суперкоманды разлетелись по другим клубам: либо в Казань вместе с ним, либо в Санкт-Петербург к Роберто Манчини. Тимофей Яценко фиксирует истощение «Ростова», который даже не может заработать на трансферах своих звезд.

«Мне как никогда страшно за судьбу команды». За что в Риме ненавидят лучшего спортивного директора мира

Рамона Мончи считали лучшим спортивным директором на свете. Считается, что во многом благодаря его работе «Севилья» в XXI веке выиграла так много разных кубков. Мончи хотели перетащить к себе многие топ-клубы, но внезапно повезло «Роме». Фанаты ликовали, но, кажется, преждевременно. В Риме Мончи ведет странную трансферную политику, упорно избавляясь от лидеров, которых в команде и так всегда не хватало. Виталий Ошовский рассказывает о ситуации.

«Зенит» купил Паредеса. Петкович перешел в «Спартак». Таблица летних трансферов РФПЛ

Кубок конфедерация закончился, и главная тема теперь − всякие переходы. Мы традиционно запустили обновляемые таблицы по РФПЛ и топ-лигам Европы. Заскакивайте, чтобы не пропустить ни один трансфер.

Почему пропал главный талант современного футбола

Благодаря шуму ютуба, соцсетей и пары-тройки авторитетных медиа подростка Хашима Мастура считали чуть ли не новым феноменом. «Милан» радовался удаче, но чем ближе Мастур подходил к взрослению, тем сильнее растворялся на фоне других. В какой-то момент клуб сбросил его в круговорот аренд неизвестных середняков, откуда парень больше никогда не выберется. Александр Плеханов − о таланте, который не смог.

«В нашего бойца стрелял полицейский, и его никто не наказал за это убийство». Как живет самая опасная фанатская группировка Европы

Самый основательный текст недели. Сергей Беседин рассказывает историю боснийской группировки фанатов, которая уже тридцать лет наводит шум как на территории бывшей Югославии, так и во всей Европе. За это время они устраивали очень много жестоких акций: разносили целые кварталы, вступали в конфликт со спецназом и смертельно ранили в массовой драке фанатов соперника. Этих опасных парней Беседин застал в Кишиневе, куда те ехали 41 час на автобусах. В итоге представители группировки рассказали, что у них тоже есть свои моральные правила, какие клубы они ненавидят и почему их фирменные футболки нельзя купить просто так.

«Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью

Главный тренер сборной России отвечает на вопросы журналистов коротко и сухо, а иногда еще и с ответным напором. Конечно, само по себе это нормально, но все-таки необычно видеть подобный стиль от человека, чья команда недавно грустно слилась с домашнего турнира и от которого давно ждут развернутых объяснений хотя бы о чем-нибудь.

«Я крепко взялся за алкоголь и игровые автоматы». Что случилось с самым перспективным защитником Англии

Стивена Колкера с детства считали талантливым игроком. А еще у него с детства были проблемы с тревогой и неуверенностью в себе. Второе в итоге победило. Так вместо «Тоттенхэма» и сборной Англии он получил алкогольную зависимость, сорванный трансфер в «Локомотив» и место резервиста.

«Моего храброго мальчика забрали ангелы». Трагедия шестилетнего фаната «Сандерленда», которую переживает весь мир

Историю, которую невозможно рассказывать без грусти. Маленький Брэдли Лоуэри долго боролся с раком, подключив в помощь весь английский футбол. К сожалению, смерть победила. Форвард Джермейн Дефо, который по-настоящему подружился с Брэдли, на вопрос о нем за несколько дней до смерти мальчика расплакался на пресс-конференции, а уже после смерти выложил трогательное письмо прощания.

Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше

Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
balaton78
1499671208
Задолбали уже писать "конец Ростова"...время покажет..состав подбирается добротный..
Ответить
vodomut
1499674611
Бердыев конечно поступил дерьмово,разрушил то.что сам и создал и не хочу ему желать ни чего хорошего-дерьмо!
Ответить
stream15
1499675364
Ничуть не жаль, не надо было орать так громко и "дружить" со спартаком.
Ответить
alex1951
1499676678
Собственно говоря, Бердыев вернулся туда ,откуда он с триумфом уходил,правда сборную ему еще не предлагали.... Никто не ожидал такого развала ,постыдного ,со скандалами.... А щас ,полагаю, ему и даром эта должность не нужна! В Казани почет и уважение,в сборной под прессом мудаковским,СМИ и прочих ,,знатоков,,
Ответить
rerih
1499703789
Может состав и ослаб, но дух то силён, рано хоронить!
Ответить
mihail1980
1499707230
то что ростову пи..ец это было ясно когда уходил бердыев
Ответить
виктоша
1499782430
Не, не сольется Ростов в ФНЛ, назло всем...
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+