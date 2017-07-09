«Моего храброго мальчика забрали ангелы». Трагедия шестилетнего фаната «Сандерленда», которую переживает весь мир

Мальчику было всего полтора года, когда ему поставили диагноз нейробластома. Это разновидность злокачественной опухоли нервной системы. Природа заболевания неизвестна науке до сих пор. В 99% случаях оно встречается именно у детей, и выживают после нее только в половине случаев. У Брэдли рак получил распространение через легкие и грудную клетку, что в свое время затрудняло мальчику дыхание.

Отвлекаться от бесконечного курса лекарств и больниц ему помогал футбол. Брэдли болел за «Сандерленд» и в свои шесть был одним из самых известных фанатов в городе. Его полюбили не только местные болельщики, но и вся Англия.

В сентябре фанаты «черных котов» и «Эвертона» устроили мальчику овации на протяжении пятой минуты игры. Более того, дядя мальчика, преданный фанат «Ньюкасла», заявил, что если удастся найти 700 тысяч фунтов для операции в США, то он сделает татуировку с эмблемой «Сандерленда». В тот день один только «Эвертон» пожертвовал 200 тысяч фунтов. Денег в итоге поступило так много, что семья Лоуэри открыла благотворительный фонд для детей с похожими заболеваниями.

В декабре перед игрой с «Челси» Лоуэри пробил символический пенальти. Мальчик лично познакомился со многими будущими чемпионами Англии, но его близким другом стал Джермейн Дефо. «Брэдли обожает Джермейна, между ними установилась особенная связь. Мы никогда не забудем, как он развеселил Брэдли и вернул улыбку на его лицо», − вспоминает мать ребенка Джемма.

Нападающий регулярно посещал палату Брэдли, а когда мальчик чувствовал себя лучше, то вместе с ним выходил на поле перед играми. В соцсетсях неоднократно мелькали фотографии, где друзья играют за пределами больницы.

У самого Джермейна нет семьи и детей. Несколько лет назад у него сначала погиб брат, а затем перед отборочным матчем Евро-2012 против сборной Франции скончался отец. Дефо тогда вышел на поле. Возможно, в Брэдли футболист нашел близкого человека, которого ему так не хватало все эти годы.

На определенном этапе болезнь мальчика отступила. Серия операций вернула ребенку нормальное дыхание и более-менее приемлемый образ жизни. Но, к сожалению, это была лишь иллюзия: для нейробластомы характерна самопроизвольная ремиссия, которую невозможно предусмотреть заранее. У Брэдли симптомы вернулись с еще большей силой.

Джемма рассказывает: «Сначала мы думали: это все потому, что он слишком много играет. Но позже мы прошли магнитно-резонансную томографию и узнали, что рак быстро прогрессирует, вызывая сильную боль». Врачи дали тяжелейший прогноз: мальчику осталось всего несколько месяцев. Дефо по-прежнему выходил с Брэдли на поле, но уже вынося его на руках, так как мальчик почти не мог ходить.

В заключительном домашнем матче прошлого сезона «Сандерленд» играл против «Суонси». «Черные коты» провалили сезон, и та игра уже не имела для них никакого турнирного значения. Но, понимая, что это последний матч для Брэдли, «Сандерленд» сделал многое, чтобы порадовать мальчика. Клуб назначил его лицом предматчевой программки (средства с их продаж пошли в фонд), Дефо вывел ребенка на поле, а болельщики вывесили баннер со словами поддержки. Соцсети же запустили флешмоб поддержки под хештегом #OneBradleyLowery.

Тот матч команда безвольно проиграла со счетом 0:2. Дефо вскоре уехал в «Борнмут», а «Сандерленд» теперь строит новую команду уже в Чемпионшипе.

За пару дней до смерти Лоуэри на пресс-конференции новичок «Борнмута» Дефо услышал вопрос от журналиста про состояние мальчика. Джермейн попросил дать ему паузу, затем он набрался сил и со слезами на глазах сказал: «Я посетил Брэдли в прошлую субботу. Стараюсь быть сильным для своей и его семьи, но не знаю, как выразить словами свои чувства. Я каждый день думаю о маленьком Брэдли, потому что его любовь настоящая, я вижу это по его глазам. Это нечто особенное».

7 июля Брэдли умер. Джемма в тот день написала: «Моего храброго мальчика забрали ангелы. Он находился в руках мамы и папы, окруженный семьей. Он был нашим маленьким супегероем и устроил настоящую борьбу, но был нужен где-то там».

Семья Лоуэри не спасла своего сына, но может помочь многим другим детям: на данный момент в фонде «Борьба Брэдли» собрано более одного миллиона фунтов стерлингов, которые уйдут на лечение и реабилитацию больных по всей Великобритании.

Через несколько дней после смерти своего друга Бредли Джермейн Дефо написал открытое письмо:

«Прощай, мой друг. Я буду очень скучать. Мне кажется, что бог благословил меня, привнеся тебя в мою жизнь. Я безумно благодарен тебе за все эти прекрасные моменты. Никогда не забуду, как ты смотрел на меня во время нашей первой встречи – такая аутентичная любовь в этих красивых глазах.

Мне действительно сложно подобрать слова, чтобы описать, что ты значишь для меня. То, как ты говоришь мое имя. Твоя улыбка маленькой суперзвезды, когда камера начинает тебя снимать. Любовь, которую я испытывал рядом с тобой.

Твой кураж и храбрость будут вдохновлять меня до конца жизни. Невозможно описать, как сильно ты изменил меня в человеческом плане. Бог теперь держит тебя в руках, а я всегда буду хранить тебя в сердце.

Спи спокойно, малыш. Мой лучший друг».

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