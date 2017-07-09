Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Моего храброго мальчика забрали ангелы». Трагедия шестилетнего фаната «Сандерленда», которую переживает весь мир

«Моего храброго мальчика забрали ангелы». Трагедия шестилетнего фаната «Сандерленда», которую переживает весь мир

Мальчику было всего полтора года, когда ему поставили диагноз нейробластома. Это разновидность злокачественной опухоли нервной системы. Природа заболевания неизвестна науке до сих пор. В 99% случаях оно встречается именно у детей, и выживают после нее только в половине случаев. У Брэдли рак получил распространение через легкие и грудную клетку, что в свое время затрудняло мальчику дыхание.

Отвлекаться от бесконечного курса лекарств и больниц ему помогал футбол. Брэдли болел за «Сандерленд» и в свои шесть был одним из самых известных фанатов в городе. Его полюбили не только местные болельщики, но и вся Англия.

В сентябре фанаты «черных котов» и «Эвертона» устроили мальчику овации на протяжении пятой минуты игры. Более того, дядя мальчика, преданный фанат «Ньюкасла», заявил, что если удастся найти 700 тысяч фунтов для операции в США, то он сделает татуировку с эмблемой «Сандерленда». В тот день один только «Эвертон» пожертвовал 200 тысяч фунтов. Денег в итоге поступило так много, что семья Лоуэри открыла благотворительный фонд для детей с похожими заболеваниями.

В декабре перед игрой с «Челси» Лоуэри пробил символический пенальти. Мальчик лично познакомился со многими будущими чемпионами Англии, но его близким другом стал Джермейн Дефо. «Брэдли обожает Джермейна, между ними установилась особенная связь. Мы никогда не забудем, как он развеселил Брэдли и вернул улыбку на его лицо», − вспоминает мать ребенка Джемма.

Нападающий регулярно посещал палату Брэдли, а когда мальчик чувствовал себя лучше, то вместе с ним выходил на поле перед играми. В соцсетсях неоднократно мелькали фотографии, где друзья играют за пределами больницы.

У самого Джермейна нет семьи и детей. Несколько лет назад у него сначала погиб брат, а затем перед отборочным матчем Евро-2012 против сборной Франции скончался отец. Дефо тогда вышел на поле. Возможно, в Брэдли футболист нашел близкого человека, которого ему так не хватало все эти годы.

На определенном этапе болезнь мальчика отступила. Серия операций вернула ребенку нормальное дыхание и более-менее приемлемый образ жизни. Но, к сожалению, это была лишь иллюзия: для нейробластомы характерна самопроизвольная ремиссия, которую невозможно предусмотреть заранее. У Брэдли симптомы вернулись с еще большей силой.

Джемма рассказывает: «Сначала мы думали: это все потому, что он слишком много играет. Но позже мы прошли магнитно-резонансную томографию и узнали, что рак быстро прогрессирует, вызывая сильную боль». Врачи дали тяжелейший прогноз: мальчику осталось всего несколько месяцев. Дефо по-прежнему выходил с Брэдли на поле, но уже вынося его на руках, так как мальчик почти не мог ходить.

В заключительном домашнем матче прошлого сезона «Сандерленд» играл против «Суонси». «Черные коты» провалили сезон, и та игра уже не имела для них никакого турнирного значения. Но, понимая, что это последний матч для Брэдли, «Сандерленд» сделал многое, чтобы порадовать мальчика. Клуб назначил его лицом предматчевой программки (средства с их продаж пошли в фонд), Дефо вывел ребенка на поле, а болельщики вывесили баннер со словами поддержки. Соцсети же запустили флешмоб поддержки под хештегом #OneBradleyLowery.

Тот матч команда безвольно проиграла со счетом 0:2. Дефо вскоре уехал в «Борнмут», а «Сандерленд» теперь строит новую команду уже в Чемпионшипе.

За пару дней до смерти Лоуэри на пресс-конференции новичок «Борнмута» Дефо услышал вопрос от журналиста про состояние мальчика. Джермейн попросил дать ему паузу, затем он набрался сил и со слезами на глазах сказал: «Я посетил Брэдли в прошлую субботу. Стараюсь быть сильным для своей и его семьи, но не знаю, как выразить словами свои чувства. Я каждый день думаю о маленьком Брэдли, потому что его любовь настоящая, я вижу это по его глазам. Это нечто особенное».

7 июля Брэдли умер. Джемма в тот день написала: «Моего храброго мальчика забрали ангелы. Он находился в руках мамы и папы, окруженный семьей. Он был нашим маленьким супегероем и устроил настоящую борьбу, но был нужен где-то там».

Семья Лоуэри не спасла своего сына, но может помочь многим другим детям: на данный момент в фонде «Борьба Брэдли» собрано более одного миллиона фунтов стерлингов, которые уйдут на лечение и реабилитацию больных по всей Великобритании.

Через несколько дней после смерти своего друга Бредли Джермейн Дефо написал открытое письмо:

«Прощай, мой друг. Я буду очень скучать. Мне кажется, что бог благословил меня, привнеся тебя в мою жизнь. Я безумно благодарен тебе за все эти прекрасные моменты. Никогда не забуду, как ты смотрел на меня во время нашей первой встречи – такая аутентичная любовь в этих красивых глазах.

Мне действительно сложно подобрать слова, чтобы описать, что ты значишь для меня. То, как ты говоришь мое имя. Твоя улыбка маленькой суперзвезды, когда камера начинает тебя снимать. Любовь, которую я испытывал рядом с тобой.

Твой кураж и храбрость будут вдохновлять меня до конца жизни. Невозможно описать, как сильно ты изменил меня в человеческом плане. Бог теперь держит тебя в руках, а я всегда буду хранить тебя в сердце.

Спи спокойно, малыш. Мой лучший друг».

Курточка моя так хорошо сидит на ней. Как Роналду осчастливил ребенка-инвалида

Англия. Премьер-лига Англия Сандерленд Дефо Джермейн
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CskaMoscovv
1499598374
Какая трогательная история, действительно до слёз. Жаль мальчика.
Ответить
mialkov
1499599257
Жизнь жестока и не справедлива! Спи спокойно, маленький Брэдли! (((((((
Ответить
Karpathian
1499602680
Печальная история.... И таких Брэдли, Джонатанов, Петь, Саш и Вась великое множество, увы, Надеюсь, у каждого найдется свой Дэфо.
Ответить
LIO1987
1499636043
Спи спокойно малыш!!!
Ответить
Дядя Серёжа
1499653283
Родился ангел
Ответить
RLoko
1499666097
Именно такие поступки как Дефо и помогают уважать футбол.
Ответить
Андrey$&
1499667143
Спи спокойно, малыш!!!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+