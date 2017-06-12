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  • Главный российский дизайнер современности создал коллекцию одежды по теме футбола

Главный российский дизайнер современности создал коллекцию одежды по теме футбола

Гоша Рубчинский − российский дизайнер уличной одежды. Родился в Москве, собственную марку мужской одежды запустил осенью 2008 года. С тех пор стал символом перемен в индустрии отечественной моды, хотя многие называли работы Рубчинского ужасными − например, журнал «Нож»:

«По традиционным стандартам, вещи Рубчинского выглядят ужасно. Вареные джинсы, непривлекательные коричневые тона, плохо сидящие куртки, искусственный мех − налицо все признаки дурного вкуса».

Интересно, конечно, почему искусственный мех − это дурной тон, но речь в любом случае пойдет не о нем. На днях в Питере прошел показ новой коллекции Рубчинского, и в ней засветилась футбольная тема.

Кстати, в январе этого года Рубчинский скрестил футбольные бутсы с кедами.

Короче, Гоша не обходит футбол стороной, особенно в преддверии ЧМ-2018.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (10)
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Ubuntu
1497299510
хрень несоразмерная 90-е
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h3LL1k
1497300657
отстой , шлак!
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fediy2009
1497301401
КОШМААААААААААР
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Аид666
1497320149
зато сколько пафоса Бомбардир вылил - "Главный российский дизайнер современности"... Кто ж ему такое звание влепил-то? )))
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alex kidn
1497325356
Гадость
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Zlatan2718
1497332756
Адидас! Вот фишка.
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cskajeka
1497348237
Я видел не плохие вещи от Гоши и могу сказать, что по сравнению с НАШИМИ Удашкиными и тем подобным, он может! Может сделать модную и в то же время красивую вещь, которую можно носить.
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