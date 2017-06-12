Главный российский дизайнер современности создал коллекцию одежды по теме футбола

Гоша Рубчинский − российский дизайнер уличной одежды. Родился в Москве, собственную марку мужской одежды запустил осенью 2008 года. С тех пор стал символом перемен в индустрии отечественной моды, хотя многие называли работы Рубчинского ужасными − например, журнал «Нож»:

«По традиционным стандартам, вещи Рубчинского выглядят ужасно. Вареные джинсы, непривлекательные коричневые тона, плохо сидящие куртки, искусственный мех − налицо все признаки дурного вкуса».

Интересно, конечно, почему искусственный мех − это дурной тон, но речь в любом случае пойдет не о нем. На днях в Питере прошел показ новой коллекции Рубчинского, и в ней засветилась футбольная тема.

Кстати, в январе этого года Рубчинский скрестил футбольные бутсы с кедами.

Короче, Гоша не обходит футбол стороной, особенно в преддверии ЧМ-2018.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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