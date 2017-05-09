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Почему «Спартак» заслужил это чемпионство

Потому что у него есть Массимо Каррера

Он никогда не работал главным, у него не было работы за рубежом. Он приехал в клуб, который за несколько месяцев разжевал и выплюнул будущего трехкратного победителя еврокубка. В коллектив, где игроки ничего не выигрывали, да и в целом не были командой – набор хороших и добротных футболистов, не более того.

Сейчас это команда-убийца, которая утомила своими 1:0 соперников и приводила в бешенство конкурентов минимальными победами и гигантским отрывом, который с прошлого года так и не получилось сократить ни на очко. Каррера зарядил футболистов своими идеями, обошелся без провокаций в чужую сторону и нытья из-за судейства, полей или погодных условий. Он просто воплощал все то, чему научился в штабе Антонио Конте, выполнял свою футбольную работу, не обращая внимание на околофутбол, который повсеместно в нынешнем сезоне обсуждался едва ли не чаще, чем сама игра. «Прежде чем стать командой, мы стали семьей», – секрет успеха итальянец открыл после дерби, когда стало понятно, что «Спартак» чемпионства не упустит. Эта фраза – самая точная характеристика той золотой команды, которую создал Каррера.

Потому что руководство «Спартака» учло свои ошибки

В своем августовском тексте я сильно раскритиковал руководство «Спартака» за назначение Массимо Карреры, поскольку сага с непереходом Курбана Бердыева продолжалась нестерпимо долго и закончилась провалом. Но чудо, вместо того чтобы после неудач начинать истерики, кидаться дурацкими заявлениями, распинать своих же игроков в прессе и в целом нервировать весь клуб, как это нередко случалось раньше, спартаковские боссы абсолютно спокойно дали понять, что уровень доверия к Каррере велик и нужно гнуть свою линию. Как же это контрастирует со спартаковским недавним прошлым.

Мы защитили Карреру после вылета из Кубка, когда пошла волна критики, но еще не знали, что «Спартак» действительно поменял свой стиль, и тренер уже под защитой. По сути, резкие заявления звучали лишь после скандального матча в Санкт-Петербурге. В остальном, материал для подборок и мемов поставлял Мирча Луческу – тренер клуба-конкурента. Ни одной размолвки или скандала в «Спартаке» не выплыло. Леонид Федун, выдававший порой странные мысли, молчал практически весь сезон. А его подчиненные старались сделать все, чтобы Каррере работалось комфортно. Не ошибся никто.

Потому что «Спартак» не провалил селекцию

Пока ЦСКА пытался понять, как можно забивать с помощью Траоре и Оланаре, а «Зенит» скупал и тут же усаживал на скамейку лидеров провинциальных клубов РФПЛ, «Спартак» сначала совершил два ключевых трансфера летом, а зимой взял троицу, которая и укрепила основную обойму, и принесла важнейшие очки. Перед сезоном в клуб пришли Фернандо и Зобнин, и эффект этих трансферов был поразителен – бразилец подарил «Спартаку» контроль в центре поля, а молодой россиянин тут же стал одним из любимых игроков благодаря своей фантастической работоспособности. Прибавить сюда спрогрессировавшего Глушакова, и вот она – абсолютно лучшая центральная ось всего чемпионата.

Перед возобновлением турнира «Спартак» подписал не слишком известного Джикию, возрастного Самедова и незабивного в «Милане» форварда Луиса Адриано. Поводов поворчать было предостаточно, но при Каррере все трое чудесным образом внесли весомый вклад в весенние успехи. Джикия заменил Кутепова в центре обороны, когда тот начал нервничать, Самедов двумя точными ударами принес шесть очков (в том числе и в судьбоносном матче с «Зенитом»), а Адриано играл очень мало из-за травм, но при этом умудрился забить «Краснодару» и ЦСКА. Насколько нынешний состав «Спартака» соответствует Лиге чемпионов – тема для отдельной статьи. Вклад же спартаковских новичков в чемпионство – колоссальный. И вполне справедливо для РФПЛ, что чемпионом у нас становится тот, кто точнее остальных угадал с приобретениями.

Потому что у команды появился капитан

Восхищение капитанами а-ля Джон Терри возникает не на пустом месте, людям хочется видеть харизматичных лидеров в команде, которую они могут успокоить или завести в зависимости от ситуации и выручить в ответственный момент. Прошлые капитаны «Спартака» после ухода Егора Титова обладали, как правило, чем-то одним. Йиранек, Паршивлюк, Алекс, Дикань, Комбаров, Ребров – все они хорошие футболисты (или даже гениальные, если вспоминать бразильца), но капитаном «Спартака» должен был становиться настоящий боец, умеющий и накричать, и повести за собой.

Для Дениса Глушакова капитанская повязка вообще стала громадным импульсом. Дерзить Денис умел и раньше, вспомнить хотя бы его жесты после забитых голов в ответ на критику, биться и стелиться в подкатах – тем более, другого Глушакова мы и не знаем. А вот забивать решающие или сумасшедшие голы он научился в нынешнем сезоне – ЦСКА от него пострадал дважды, «Ростов» и «Рубин» проиграли из-за его забитых мячей, досталось и упертой «Уфе», а уж фантастический гол «Амкару» стал, возможно, пиковым в его карьере капитана – насколько же он был важен в тот момент, когда «Спартак» все 90 минут пытался вскрыть бетонную защиту пермяков. А как он был исполнен!

Старания даром не прошли. Через полторы недели Глушаков первым поднимет в воздух кубок победителей чемпионата России.

Потому что «Спартак» всех обыграл

Красно-белые в этом сезоне хотя бы по разу, но обыграли всех соперников по чемпионату. Команда научилась здорово подмечать чужие ошибки, дожимать и регулярно собирать очки в матчах с аутсайдерами. Из четырех игр с особо принципиальными ЦСКА и «Зенитом» «Спартак» победил в трех. Все три победы – солидные и закономерные без вымученных голов или каких-нибудь пенальти. Уже сейчас «Спартак» добился побед в 20 матчах – ровно столько выигрывали ЦСКА и «Зенит» в своих лучших чемпионских сезонах. У спартаковцев осталось еще три тура, чтобы перебить это достижение.

Вполне реально покорить еще одно – стать лучшим чемпионом по очкам с момента появления Премьер-лиги (с 2002 года). Сейчас лидерство удерживает «Зенит»-2010, набравший 68, у нынешнего «Спартака» – пока 63, то есть, нужно еще пару раз выиграть, что вполне реально, учитывая календарь: из соперников остались «Амкар», «Терек» и «Арсенал».

Потому что у «Спартака» крутые болельщики

Дискуссия о том, кто же действительно самый популярный клуб страны, сегодня не имеет смысла. Достаточно просто посмотреть, как заполняются стадионы на выездных матчах «Спартака», сколько людей приезжает на «фанку» с регионов и насколько мощно вообще за клуб болеют. Из сезона в сезон «Спартак» – самая посещаемая команда чемпионата, а сейчас она собирает 40 тысяч на матче с «Томью». Столько же будет и на последней домашней игре с «Тереком», но уже в будний день.

В этом сезоне команда, тренер и болельщики удивительным образом эмоционально совпали на все сто процентов. Теперь все они – мощнейшая банда, которым равных в России нет. И все они друг без друга не добились бы такой оглушительной победы. Которую все они так долго ждали и абсолютно точно заслужили.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Россия Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (21)
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agrmark
1494325280
Да, наверняка еще прибавиться болельщиков! Мы Чемпионы!!!
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Д Альбертини
1494325408
Хорошая статья, Мне понравилось)) все объективно) Спартак-Чемпион!
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Евгений Лесников
1494326079
Всех российских болельщиков сердечно поздравляю с Великим Праздником Победы,а всю многомиллионную армию КБ болельщиков с заслуженным чемпионством ! Ур-р-р-а !
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АРИЕЦ2008
1494327717
Вот не понимаю фразу:..."болельщиков прибавится.." Что ,присоединяться болельщики других клубов?Ну,тогда это не болелы,они в любой момент предадут...Поменять можно жену,машину....А команду-никогда! Если присоединяться мальчишки десятилетние-это объяснимо... С уважением ,болельщик с сорокалетним стажем....
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grom87
1494329346
Потому- что в этом сезоне была Команда!!!
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roma33rus
1494329584
Спартак-Чемпион!И у него самые лучшие болельщики!!!
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Диктор
1494329951
Спартак заслужил эту победу.И она еще втройне дорога что заслужена за три тура до окончания.
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MaxSpartakM
1494346786
Болел болею и буду болеть за Спартак Москва, это лучший клуб с самыми преданными болельщиками, ромбик Спартака для меня как крест"прости меня Господи",для попа!
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dok66
1494352687
Вообще хватит уже истерить по поводу Спартака . Выиграл в этом сезоне по делу , никто же не спорит . И причем здесь народная команда ? У нее есть хозяин - Федун . Есть у Спартака болельщики , как и у всех остальных , Но в стране 120 млн чел взрослого населения , и какой процент болеет за Спартак ? Если это 50% , тогда беру свои слова обратно . Кто-то сможет это доказать ?
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Федорыч-НН
1494360446
Спартак как был, так и останется у.е.-бищной командой.Его победа - просто недоразумение. И следующий еврокубковый сезон все расставит на свои места и покажет истинный уровень этой команды - 1-2 очка и последнее место в группе.
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