«Золотой мячик созрел на наших глазах». О чем писали в твиттер на этой неделе

Громкое событие недели – победа «Локомотива» в Кубке России и скандал с участием Ари.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Хет-трик Криштиану в ворота «Атлетико» дал повод к подобным прогнозам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Шмурнов уверен, что справедливость в этом году восторжествовала.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Генич полагает, что Лигу возьмет «Ювентус».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Поль Погба наблюдает за успехами бывшей команды.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Минутка ностальгии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жозе Моуринью в 2013 году и сейчас. Тогда – не считает Лигу Европы за турнир. Сегодня – считает.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Твое лицо, когда ты обошел «Арсенал», но проиграл титул «Челси».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Благодаря неудаче «Тоттенхэма» пользователи вспомнили прошлогодний твит Джейми Варди.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Напоследок – две главные красоты этой недели. Первая – гол Эмре Джана в ворота «Уотфорда».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вторая – комбинация «Ювентуса» в матче с «Монако». Настоящий шедевр!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе