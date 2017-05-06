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  • «Золотой мячик созрел на наших глазах». О чем писали в твиттер на этой неделе

«Золотой мячик созрел на наших глазах». О чем писали в твиттер на этой неделе

Громкое событие недели – победа «Локомотива» в Кубке России и скандал с участием Ари.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Хет-трик Криштиану в ворота «Атлетико» дал повод к подобным прогнозам.

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Шмурнов уверен, что справедливость в этом году восторжествовала.

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Генич полагает, что Лигу возьмет «Ювентус».

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Поль Погба наблюдает за успехами бывшей команды.

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Минутка ностальгии.

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Жозе Моуринью в 2013 году и сейчас. Тогда – не считает Лигу Европы за турнир. Сегодня – считает.

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Твое лицо, когда ты обошел «Арсенал», но проиграл титул «Челси».

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Благодаря неудаче «Тоттенхэма» пользователи вспомнили прошлогодний твит Джейми Варди.

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Напоследок – две главные красоты этой недели. Первая – гол Эмре Джана в ворота «Уотфорда».

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Вторая – комбинация «Ювентуса» в матче с «Монако». Настоящий шедевр!

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«Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе

Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Ливерпуль Локомотив Челси Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Реал Игуаин Гонсало Роналду Криштиану Ари Джан Эмре Моуринью Жозе Почеттино Маурисио
Комментарии (8)
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Alan_15
1494065504
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ – ЭТО… 103 гола в 138 матчах 88 голов в 86 матчах за "Реал" 54 гола на своем поле 52 гола в плей-офф 33 победных мяча 31 голевая передача 13 мячей в полуфиналах 8 мячей в трех последних матчах 7 хет-триков 2 хет-трика подряд и 6 сезонов подряд – 10 и более мячей У кого-то есть вопросы ?!
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alex kidn
1494077014
Вот юве выйграет лигу чемпионов и дадут мячик Буффону)
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sochi-2013
1494083908
Дайте титул победителя ЛЧ Буффону. У него это может быть последняя попытка. А он достоин!))
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dzhanavar
1494085696
Я болею за Реал со времен Уго Санчеса... Но Буффон... Очень уважаю...Все таки хотелось бы чтоб ЗМ получил именно он... Он заслужил...
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vasiok74
1494359732
я тоже хотел бы чтоб ЗМ получил великий Буффон.он это заслужил. и понравилься прикол-как Погба смотрит за игрой Юве,и думает,зачем я ушёл.
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