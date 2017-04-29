«Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе

Вилков и странный пенальти, Навальный и «Зенит-Арена», Моуринью и Чернышов − в нашей традиционной рубрике.

Тема плохого судейства в РФПЛ, похоже, никогда не утихнет. На этот раз судья Вилков поставил спорный пенальти в игре «Оренбург» − «Зенит», и гости победили 0:1.

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) 26 апреля 2017 г.

twit text — Алексей Сафонов (@safonov016) 26 апреля 2017 г.

twit text — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 26 апреля 2017 г.

Еще одна горячая точка недели − оппозиционный политик Андрей Навальный выпустил ролик, в котором уточняется, какая сумма в действительности была потрачена на строительство «Зенит-Арены». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин оперативно назвал слова Навального «брехней».

twit text — Призрак Зенит-Арены (@zenitharena) 29 апреля 2017 г.

twit text — Ray (@Ray_net_ua) 22 апреля 2017 г.

У Сергея Шнурова всегда есть своя версия происходящего.

twit text — ⌚ 24/7 (@24_7seven) 29 апреля 2017 г.

Кстати, в тот же день, когда Навальный выпустил ролик о стадионе в Петербурге, ему брызнули в лицо зеленкой. «Выглядит комично, но жжет адски».

twit text — Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2017 г.

Да-да.

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) 27 апреля 2017 г.

Кириллу Дементьеву очень не понравилась тактика Жозе Моуринью. И вообще манчестерское дерби.

twit text — Кирилл Дементьев (@llirik2000) April 27, 2017

twit text — Кирилл Дементьев (@llirik2000) April 27, 2017

А мы готовимся к главному дерби нашего чемпионата и надеемся, что на этот раз обойдется без судейской темы. Иначе придется звать Будогосского.

twit text — Павел Панышев (@ppanyshev) 27 апреля 2017 г.

twit text — Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 26 апреля 2017 г.

Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе