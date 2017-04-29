«Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе

Тема плохого судейства в РФПЛ, похоже, никогда не утихнет. На этот раз судья Вилков поставил спорный пенальти в игре «Оренбург» − «Зенит», и гости победили 0:1.
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— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 26 апреля 2017 г.
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— Алексей Сафонов (@safonov016) 26 апреля 2017 г.
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— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 26 апреля 2017 г.
Еще одна горячая точка недели − оппозиционный политик Андрей Навальный выпустил ролик, в котором уточняется, какая сумма в действительности была потрачена на строительство «Зенит-Арены». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин оперативно назвал слова Навального «брехней».
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— Призрак Зенит-Арены (@zenitharena) 29 апреля 2017 г.
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— Ray (@Ray_net_ua) 22 апреля 2017 г.
У Сергея Шнурова всегда есть своя версия происходящего.
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— ⌚ 24/7 (@24_7seven) 29 апреля 2017 г.
Кстати, в тот же день, когда Навальный выпустил ролик о стадионе в Петербурге, ему брызнули в лицо зеленкой. «Выглядит комично, но жжет адски».
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— Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2017 г.
Да-да.
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— #ВГИК (@vgikofficial) 27 апреля 2017 г.
Кириллу Дементьеву очень не понравилась тактика Жозе Моуринью. И вообще манчестерское дерби.
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— Кирилл Дементьев (@llirik2000) April 27, 2017
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— Кирилл Дементьев (@llirik2000) April 27, 2017
А мы готовимся к главному дерби нашего чемпионата и надеемся, что на этот раз обойдется без судейской темы. Иначе придется звать Будогосского.
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— Павел Панышев (@ppanyshev) 27 апреля 2017 г.
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— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 26 апреля 2017 г.
Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе