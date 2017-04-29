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    «Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе


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    Голосов: 1
    29.04.2017 15:00
    Вилков и странный пенальти, Навальный и «Зенит-Арена», Моуринью и Чернышов − в нашей традиционной рубрике.

    Тема плохого судейства в РФПЛ, похоже, никогда не утихнет. На этот раз судья Вилков поставил спорный пенальти в игре «Оренбург» − «Зенит», и гости победили 0:1.

    Еще одна горячая точка недели − оппозиционный политик Андрей Навальный выпустил ролик, в котором уточняется, какая сумма в действительности была потрачена на строительство «Зенит-Арены». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин оперативно назвал слова Навального «брехней».

    У Сергея Шнурова всегда есть своя версия происходящего.

    Кстати, в тот же день, когда Навальный выпустил ролик о стадионе в Петербурге, ему брызнули в лицо зеленкой. «Выглядит комично, но жжет адски».

    Да-да.

    Кириллу Дементьеву очень не понравилась тактика Жозе Моуринью. И вообще манчестерское дерби.

    А мы готовимся к главному дерби нашего чемпионата и надеемся, что на этот раз обойдется без судейской темы. Иначе придется звать Будогосского.

    Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 1 мая 2017, 08:08

      опять зенит вытянули

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 30 апреля 2017, 20:45

      на удивление сегодня дыр-дырыч мячик вытянул!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +150

      MadPampers 29 апреля 2017, 22:39

      Всё как обычно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 апреля 2017, 17:02

      На видео показали, каким будет футбол лет через 10 )))
      Поржал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 29 апреля 2017, 16:14

      и правильно, пусть будогосский выйдет на поле и будет судить дерби... хватит всё делать чужими руками, а потом жонглировать словами

      1
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