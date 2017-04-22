Реакция года. Вратарь психанул после пропущенного пенальти

Джейку Кину уже 26 лет. В сезоне 2011/2012 его нашел выступавший в Премьер-лиге «Блэкберн». Кин даже провел в высшем английском дивизионе один матч, а потом два года тащил «Блэкберн» в Чемпионшипе. По статистике Джейк стабильно пропускал чуть больше одного мяча за матч, что для команды подобного уровня вполне нормально. В 2013 году его даже хотел подписать «Вест Хэм», но сделка сорвалась. Кин начал свое падение, докатившись до четвертого дивизиона. Именно там он сейчас выступает за «Мэнсфилд».

В турнирной таблице «Мэнсфилд» занимает 12-е место, не претендуя ни на что серьезное. Кин проводит вполне нормальный сезон. Из 16-ти проведенных матчей голкипер девять отыграл на ноль. Но в игре против «Лутона» у Кина сдали нервы. Игрок «Лутона» Хилтон исполнил пенальти в стиле Паненки, а потом побежал доставать мяч из ворот. Вратаря «Мэнсфилда» это так разозлило, что тот с каменным лицом подставил сопернику подножку (смотреть с 0:50).

За свой детский проступок Кин получил желтую карточку. Этот пропущенный мяч остался для него единственным в матче. «Мэнсфилд» и «Лутон» сыграли результативную ничью, оставшись при своих позициях. Зато Кин снова прославился. Возможно, посмотрев это видео, сильные клубы вспомнят о его существовании.

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