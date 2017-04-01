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  • Статуя Роналду, кроссовки Медведева и пародия на «Грибы». О чем писали в твиттер на этой неделе

Статуя Роналду, кроссовки Медведева и пародия на «Грибы». О чем писали в твиттер на этой неделе

Одной из самых обсуждаемых тем недели стала игра Россия – Бельгия, которую мы подробно осветили в день матча. Подвести черту под весенним выступлением нашей сборной можно при помощи одного твита Владимира Стогниенко.

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Главный мем недели – очень странный памятник Криштиану Роналду, который открыли на Мадейре. Реально, кому пришло это в голову?

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Warner Bros. показала крутейший трейлер новой экранизации романа «Оно» Стивена Кинга. Так о чем все-таки будет фильм?

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«Яблочный канал» на Ютуб, который делал пародию на песню в «В Питере – пить» с Мамаевым и Кокориным, выстрелил новым хитом. Свежее видео – критика игры сборной России и пародия на виральный клип группы «Грибы» «Тает лед». Сопровождается хэштегом #ЭтоНеНашаСборная.

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В конце прошлой недели жители ряда российских городов вышли на антикоррупционный митинг. Не обошлось и без спортивной тематики – кроссовок Дмитрия Медведева, ставших зацепкой к нашумевшему расследованию Алексея Навального.

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Самая обсуждаемая девушка недели – Ульяна Тригубчак, звезда группы поддержки ХК «Салават Юлаев». Футбольным фанатам остается позавидовать!

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«После ухода Хиддинка стало все равно, как сыграет сборная». О чем писали в твиттер на этой неделе

Россия Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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андрей андреев
1491060737
С кроссовками интересно очень.На 70 МЛРД рублей интересно.Два годовых бюджета Ростова(города). Второй человек в стране(и был 4 года первым) коррупционер .И куда только Путин смотрит?
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swot1205
1491064318
Бюст у роналду уродлив
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Михаил Шевченко
1491166869
С этими Грибами хоть про шурыгину начали забывать)))
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