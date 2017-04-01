Статуя Роналду, кроссовки Медведева и пародия на «Грибы». О чем писали в твиттер на этой неделе

Одной из самых обсуждаемых тем недели стала игра Россия – Бельгия, которую мы подробно осветили в день матча. Подвести черту под весенним выступлением нашей сборной можно при помощи одного твита Владимира Стогниенко.
Главный мем недели – очень странный памятник Криштиану Роналду, который открыли на Мадейре. Реально, кому пришло это в голову?
Warner Bros. показала крутейший трейлер новой экранизации романа «Оно» Стивена Кинга. Так о чем все-таки будет фильм?
«Яблочный канал» на Ютуб, который делал пародию на песню в «В Питере – пить» с Мамаевым и Кокориным, выстрелил новым хитом. Свежее видео – критика игры сборной России и пародия на виральный клип группы «Грибы» «Тает лед». Сопровождается хэштегом #ЭтоНеНашаСборная.
В конце прошлой недели жители ряда российских городов вышли на антикоррупционный митинг. Не обошлось и без спортивной тематики – кроссовок Дмитрия Медведева, ставших зацепкой к нашумевшему расследованию Алексея Навального.
Самая обсуждаемая девушка недели – Ульяна Тригубчак, звезда группы поддержки ХК «Салават Юлаев». Футбольным фанатам остается позавидовать!
«После ухода Хиддинка стало все равно, как сыграет сборная». О чем писали в твиттер на этой неделе