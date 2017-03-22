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  • Возможно, новый тренер «Арсенала». Что надо знать о Томасе Тухеле

Возможно, новый тренер «Арсенала». Что надо знать о Томасе Тухеле

Не состоялся как футболист

Тухель родился в городке Крумбах с населением в 12 тысяч человек. Там он восемь лет занимался в детско-юношеской школе, а затем переирался в школу «Аугсбурга». Обосновался на позиции защитника и рвался в основную команду. Томас даже сыграл три матча за юношескую сборную Германии, но затем его отдают в только что вылетевший во второй дивизион «Штутгартер Кикерс».

Проведя восемь матчей в основе, Тухеля садят на скамейку запасных и вообще не выпускают на поле. Через два года он убегает в еще более скромный «Ульм 1846». Правда, этот клуб знаменит своими воспитанниками, среди которых Ули Хенесс и Марио Гомес, но и там звездой ему стать не удалось. В 1998-м году Томас завершает карьеру игрока, так и не выиграв почти ничего.

Сделал «Майнц» сенсацией

Тухель тренировал «Майнц» пять лет. За это время команда сделала гигантский шаг вперед, сначала выйдя в Бундеслигу, а потом и пробившись в еврокубки.

Сезон-2010/2011 стартовал с сенсации: «Майнц» одержал семь побед в первых семи турах и закрепился наверху таблицы. Многие эксперты скептически говорили о команде Тухеля. В принципе, тот «Майнц» во многом был схож с нынешним «Лейпцигом»: команду перло, ей везло, а серьезные соперники недооценивали их даже на своем поле. Но посередине сезона «Майнц» начало лихорадить, притом парни Тухеля почти не играли вничью (всего четыре за сезон), и поражения компенсировались победами − так вплоть до конца чемпионата. В итоге пятое место и выход в Лигу Европы.

Там «Майнц» стартовал с третьего квалификационного раунда, где попал на румынский и никому неизвестный «Газ Метан». Обе встречи завершились со счетом 1:1, и в Румынии дело дошло до серии пенальти, в которой немцы уступили. На этом сказка «Майнца» завершилась.

Оживил «Боруссию»

Еще в апреле 2015-го руководство «Боруссии» анонсировало уход Клоппа. Приемником Юргена назначили Тухеля. Тогда было очевидно, что дортмундцы нуждались в изменениях. Футбол команды стал примитивен, и абсолютно изучен.

Тухель внес коррективы, и команда вновь забегала. Это была уже не беззаботная «Боруссия», которая носится по всему поля, чтобы сожрать противника. Это была по-немецки качественно выстроенная машина, занявшая второе место в Бундеслиге. Ко всему прочему, дортмундцы чудом не вышли в полуфинал Лиги Европы, пропустив туда «Ливерпуль» того же Клоппа.

Сейчас «шмели» идут в тройке лидеров национального чемпионата и будут толкаться в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Монако». Но главное, что сделал Тухель в «Боруссии» – это переманил в команду Усмана Дембеле и раскрыл Пьера-Эмерика Обамеянга.

Получил прозвище Патологоанатом

Еще по его работе в «Майнце» футболисты отмечали, что тренер крайне щепетилен к деталям. В подготовке к матчу и по ходу его должен быть порядок. Игроки получали расширенные указания к матчам, и, кажется, что с диктаторскими замашками Тухеля лучше их выполнять. За свою строгость и придирчивость к мелочам Томаса прозвали Патологоанатом.

В прошлогоднем матче Лиги Европы против «Порту» немец возмутился качеством поля. После этого Тухель во время игры подошел и утрамбовал газон, притом, что тот участок не имел особого значения – футболисты там появлялись редко. Но Томасу важна каждая деталь, и зачастую это приносит успех. Ведь из мелочей складывается успех.

Ввел понятие «matchplan»

Тухель стал создателем нового слова в немецком языке – «matchplan». В начале карьеры он ввел это понятие, чтобы описать весь период подготовки к матчу. Это и разбор соперника, и выбор тактики, и разработка плана B на случай, если что-то пойдет не так. То есть акцент делается на противнике, на том, чтобы выделить ключевые аспекты его игры и не дать свободно дышать его лидерам.

При этом данная стратегия подготовки от матча к матчу не считается новаторской идеей Тухеля. Он просто подогнал все под единый термин. Но это все равно много говорит о Тухеле. Он дотошный тактик, а не самоуверенный. Не зря говорят, что Томасом помимо «Арсенала» интересуется еще и «Барселона». Там ценят такой футбол: скоростной, активный и с наличием классных связующих футболистов в каждой линии.

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Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Европа Майнц Боруссия Д Арсенал Тухель Томас
Комментарии (7)
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Zlatan2718
1490161619
Пусть лучше поднимает BVB.. Как можно выше!
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Vaval
1490163491
Да, он крут. Но, хотелось бы что-бы он через пару лет заменил Клоппа в Ливерпуле
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Чеба
1490169451
Нееее.
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Danish Dynamite
1490176509
Тухель хороший, но близко не топ-тренер. С таким составом, как у БВБ сейчас, он не на грани зоны ЛЧ должен балансировать, а как минимум твёрдо идти вторым. В Англии конкуренция бешеная, не потянет на равных. К тому же в Арсенале, который по силе и глубине состава уступает чуть ли не всем конкурентам.
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