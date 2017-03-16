«Мне нравится быть здесь с семьей, и это не купить за деньги». Патриот «Сельты», который добил «Краснодар»

Моанья – муниципалитет в провинции Понтеведра. Маленькая точка на севере Испании с населением в 20 тысяч человек не упоминалась бы в этом тексте, но именно там родился Яго Аспас.

Понтеведра славится двумя вещами: своей портовой инфраструктурой и максимальным соседством с Португалией. Наиболее развитое и прогрессивное место провинции – Виго. В город университетов и бухт Аспас отправился в 8 лет после того, как в Моанье ловить было уже нечего. Там Яго попал в молодежную команду «Сельты» и, подавая мячи, наблюдал вблизи за игрой восходящих звезд, таких как Мичел Сальгадо и Клод Макелеле. Позже он увидит тандем из Валерия Карпина и Александра Мостового. Россияне помогут команде из Виго дойти до финала Кубка Испании и выиграть Кубок Интертото в начале XXI века.

В сезоне-2003/04 «Сельта» дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где испанцы уступили космическому «Арсеналу». Затем дела у команды пошли не очень – 19-е место и вылет в Сегунду. Дальше – возвращение в Примеру. За это время команда попала в плей-офф Кубка УЕФА, где встретилась с московским «Спартаком». Яго наблюдал за тем, как его старший брат Хонатан, который также выступал за «Сельту», забил решающий гол в ворота красно-белых. Но это была яркая вспышка на фоне бедствия. Команду ожидала перестройка, смена курса на привлечение своей молодежи.

Аспас был одних из тех, кто успешно гонял за «Сельту Б». Время шло, но за основную команду его не выпускали. Дебютировал он за первый состав в позднем для футбола возрасте – в 21 год. В 2009-м «кельтам» необходимо было обыгрывать «Депортиво Алавес», чтобы не вылететь из Сегунды. Тренер Эусебио Сакристан выпустил Аспаса на 59-й минуте, и тот оформил дубль.

«Сельта», оказавшись без денег, три года пробивала дно второго дивизиона, всякий раз еле-еле оставаясь на плаву. Затем ситуация наладилась, и в 2012-м, спустя пять лет, «Сельта» вернулась в Примеру. Не без помощи Аспаса, который в 35 матчах забил 23 гола. Тот год стал прорывным для нападающего. До этого его предел был три-четыре мяча при том же количестве игр за сезон.

Первый год в Ла Лиге получился не таким жарким для форварда, но зато команда осталась в Примере. Тем не менее, Аспас всегда выделялся. Его настойчивость и скорость заметили скауты «Ливерпуля». Мерсисайдцы тогда искали нападающего, поскольку Суарес схватил десятиматчевую дисквалификацию за укус Ивановича. Уругваец пропускал шесть стартовых матчей нового сезона, и Роджерс хотел освежить атаку.

Англичане вышли на представителей Аспаса, футболист отправился на медосмотр в Англию, но Федерация футбола Испании затягивала с передачей «Ливерпулю» документации на игрока. Испанец уже бродил вокруг «Энфилда», но никак не мог выйти на поле, чтобы представиться публике. Все-таки вопрос разрешился, и летом 2013-го Яго перешел в команду за семь миллионов фунтов, а спустя пару недель забил первый гол за «Ливерпуль» в товарищеском матче против «Престона».

Но вскоре стало понятно, что Аспас в Англии никогда не будет своим. Он проигрывал борьбу рослым защитникам, не выдерживал местного прессинга и избегал лишней толкотни. Его техника и скорость оказались никому не нужны. Плюс у футболиста возникли бытовые проблемы, включая плохое владение английским языком.

Роджерс усадил нападающего на скамейку. За тот сезон Аспас отличился один раз – в Кубке Англии, зато видел ту самую драму, когда «Ливерпуль» на ровном месте упустил чемпионство. По окончании сезона испанца отдали в аренду на родину. Там он вместе с «Севильей» выиграл Лигу Европы, но твердым футболистом основы так и не стал. Бакка и компания вытолкнули Яго из основы. Дальше клуб предпринял необъяснимые действия: «Севилья» выкупила футболиста за 6 миллионов евро, но в итоге через неделю продала игрока на миллион дешевле в «Сельту».

За время отсутствия в Виго Аспас ничего не пропустил. Из команды ушел Луис Энрике, с которым Яго так и не пересекся, а тренерское место занял Эдуардо Бериццо. Аргентинец и сам играл за «Сельту» – вместе с Мостовым он организовал крутую связку в центре поля.

Тренер понимал, что у него есть яркий форвард и несколько полузащитников, способных за счет техники и точности передач доставить мяч нападающему и сконструировать атаку. Выбрали схему 4-2-3-1, где впереди выдвигался Яго, а под ним – тройка Нолито-Эрнандес-Орельяна. Стратегия принесла успех, и Бериццо впервые за десять лет вывел команду в еврокубки. Аспас наколотил 14 голов за 35 матчей и отдал пять результативных передач.

Прошлым летом из команды ушел Нолито. Испанец пошел на повышение в «Манчестер Сити», а у Бериццо прибавилось головной боли, поскольку команда потеряла креативного игрока на чужой половине поля. С деньгами у «кельтов» все скромно, поэтому решили проблему за счет внутренних резервов. Изменилась схема: теперь это скорее 4-3-3 с трансформацией (когда нужно) в 4-2-3-1.

Седьмой сезон за «Сельту» Аспас проводит чуть глубже, чем привык. Теперь он занимает место главного креативщика команд, вместо Орельяны купили Пионе Систо из «Мидтьюлланда», а вперед выдвинут сменщик Яго – швед Йон Гвидетти.

Аспас не только справляется с задачей, он перевыполняет план. Яго делает на поле все, что хочет. Получив свободу действий, он находится постоянно с мячом. Может пройти половину поля с мячом и забить. Может положить в касание. Может зарядить из-за пределов штрафной. Но почти всегда низом, хлестко и с непредсказуемым отскоком. Это отмечает и сам Бериццо: «Аспас такой футболист, который может, получив мяч, сделать ситуацию опасной. Он также может создать шанс сам себе». В этом плане Гвидетти – пассажир, нужный для численности состава.

29-летний Аспас в этом сезоне Ла Лиги забил за 23 матча уже 14 голов и сделал три передачи – это треть от общего числа мячей «кельтов». В октябре того года испанец забил 73-й гол за «Сельту», побив рекорд Мостового. Теперь Яго стал самым результативным футболистом команды за последние 20 лет. Через неделю нападающий, впервые получивший вызов в национальную команду, красиво забил Англии.

Аспас идет четвертым в гонке бомбардиров, опережая Гризманна, Неймара, Бензему и Бэйла. Важно: Яго забил с игры 12 мячей, еще два – с пенальти. Роналду, который забил на 4 гола больше испанца, провел с «точки» 6 мячей. Более того, Аспас – самый эффективный форвард Примеры. В среднем, чтобы забить гол, нападающему требуется 3,62 удара. Суаресу и Неймару до такого далеко.

Хотя удивляет, что футболист, который выполняет такой объем работы, отдает так мало голевых пасов. Функции Аспаса – организовывать атаку и по возможности ее завершать. Но при отсутствии свободного пространства, где бы он мог уйти в проход, игрок пытается как можно скорее избавиться от мяча. Это добавляет мобильности футболу, но не всегда дает общекомандное качество. Не все партнеры Яго готовы к такому темпу, и ему приходится брать игру на себя даже там, где особой надобности в этом нет.

Есть и другая проблема «Сельты» − защита. Команда немало забивает (39 голов), но и много пропускает (44 мяча) – худший показатель из первой десятки. Во многом из-за неуверенной обороны и порой тяжелого перехода на чужую половину поля «кельты» ее и замыкают, имея разрыв до зоны еврокубков 10 очков.

Стиль «пропустить, но забить» работает в Лиге Европы, где «Сельта» играет не всегда удачно. Аспас с тремя голами и одной передачей внес в этот рок-н-ролл кусочек рациональности. Его гол на 91-й минуте матча с «Шахтером» перевел игру в дополнительное время, где «кельты» забили еще и вышли в 1/8 финала.

Зимой пошли разговоры, что Аспаса хотят «ПСЖ» и «Атлетико». Но форвард предан команде, которую тащит из сезона в сезон: «Мне нравится быть здесь с моей семьей: с сыном, с женой, с родителями. Это нельзя купить за деньги. Я всю жизнь мечтал играть за «Сельту» и хочу завершить здесь карьеру». Он точно не успокоится, пока что-нибудь не выиграет с этой командой.