Трагичный вылет «Фиорентины», 7 голов «Лиона», странности «Тоттенхэма» и другие итоговые неожиданности в Лиге Европы

Наши

Повторить подвиг шестилетней давности не удалось. Тогда три наших клуба – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – проследовали в 1/8 финала Лиги Европы, чудо чуть было не сотворил и «Рубин», который уже в первом тайме гостевого матча с «Твенте» отыграл домашние 0:2, но потом пропустил дважды и вылетел.

Сейчас же «Краснодар» выстоял в Турции, сыграв 1:1 с «Фенербахче», «Ростов» после домашнего разгрома «Спарты» вообще мог засылать в Прагу второй состав, а «Зениту» не хватило буквально трех минут. 3:0 вели питерцы в игре с «Андерлехтом», 3:0 – с таким счетом Россия разбила бы эту стадию 1/16 финала, но гол бельгийцев в добавленное время выкинул «Зенит» из еврокубков. Теперь честь страны будут отстаивать наши южные клубы. Кто бы мог подумать об этом еще в начале сезона.

Драма

Пропустить так, как это сделал «Зенит» – ужасно, а вот каково «Фиорентине»? Итальянцы обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» в первом матче на выезде со счетом 1:0 и повели дома 2:0 к получасу игры. А в оставшийся час пропустили четырежды – хет-триком (первым в карьере) отметился Штиндль, причем всего за 11 минут, еще один гол забил Кристенсен. В итоге – 2:4, и «фиалки» в 200-м матче за клуб Борхи Валеро со свистом вылетели из турнира, впервые пропустив дома четырежды в матче еврокубка. Врагу не пожелаешь.

Странности

Игроки «Тоттенхэма» будто бы специально делали все, чтобы самоустраниться из турнира. «Генту» они уступили 0:1 в гостях, а дома сравняли счет по сумме двух встреч уже на десятой минуте. А дальше Кейн забил в свои ворота, а Алли удалился за ужасный фол на сопернике, хотя с мая 2015 года игроки «Тоттенхэма» вообще ни разу не получали красных карточек. В оставшееся время команды обменялись забитыми мячами (2:2), и «шпоры» покинули турнир. И снова очень далеко им было до финала, хотя с таким составом клуб вполне мог бы на него претендовать.

Без басков

Очень тревожными выглядели испанцы, обсуждавшие на своем национальном телевидении первую игру «Атлетика» Бильбао с кипрским АПОЭЛом, хоть баски и выиграли 3:2. Сложно представить, что сейчас написано на их лицах. «Атлетик» отправился на Кипр, чтобы получить там два гола от хозяев и обменяться с соперником удалениями. Вот так из турнира вылетели два лучших его бомбардира – Адурис с «Атлетиком» и Жулиано с «Зенитом». А ведь у обоих были не самые непроходимые соперники.

Унижение

«Лион» разбушевался и заколотил аж семь голов «Алкмару», доведя их общее число за два матча до 11-ти. Уже по выездным 4:1 все было ясно в этой паре, а теперь еще и домашние 7:1 на новеньком лионском стадионе. Хет-триком отличился Набиль Фекир. Бедные голландцы. Они ж еще и от «Зенита» больно получили осенью.

Бельгийский праздник

Помимо «Андерлехта» и «Гента» дальше у бельгийцев вышел еще и «Генк», переигравший с минимальным счетом румынскую «Астру». Территориально не столь далеко от них в это время праздновали и голландцы – единственный гол «Аякса» в двух матчах с «Легией» оказался решающим. Половинчатый день получился у турок – «Бешикташ» устранил с дороги «Хапоэль» (2:1, 3:1), но «Османлиспор» был разгромлен дома «Олимпиакосом» (0:3, 0:0). «Копенгаген» скатал нулевую ничью с «Лудогорцем» и спокойно вышел дальше, поскольку в гостях победил 2:1, а «Рома» позволила себе проиграть «Вильярреалу» 0:1 (в первом матче римляне забили четыре безответных мяча).

Единственный овертайм

Он мог и не состояться, но на последней минуте матча «Шахтер» – «Сельта» испанцы получили право на пенальти, который четко реализовал Аспас. Украинцы переиграли соперника в гостях 1:0, а в Харькове в основное время уступили 0:1. В овертайме счет удвоил Кабраль, чего для итоговой победы «Сельте», конечно же, хватило.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра днем.