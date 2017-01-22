«До Марадоны мне еще далеко». Как Мертенс стал символом «Наполи» (ВИДЕО)

В декабре Мертенс стал первым игроком за 42 года, которому удалось забить по три мяча в двух встречах подряд. «Марадона? Мне до него еще далеко», – отшучивался бельгиец. В нынешнем сезоне «Наполи» снова играет в куражный футбол, который мы так привыкли видеть в исполнении этой команды. Герои меняются каждый сезон. Сейчас лидером «Наполи» стал Мертенс. На счету Дриса 12 голов и пять передач в 22-х матчах.

Игра с «Миланом» должна была сложиться для «Наполи» тяжело. Однако уже в начале встречи все вопросы о победителе матча снялись сами собой. К 9-й минуте «Наполи» выигрывал со счетом 2:0. Мертенс поучаствовал в обоих мячах, отметившись голевыми пасами. «Милану» удалось отыграть лишь один гол.

Победа позволила «Наполи» закрепиться на третьей строчке и лишний раз напрячь «Ювентус» и «Рому» в борьбе за чемпионский титул. «Милан» продолжает оставаться пятым, кажется, прощаясь с мечтой об игре в Лиге чемпионов в следующем сезоне.