Тухельбол. Золотой состав «Боруссии», который выиграет Лигу чемпионов в 2021 году

Вратарь: Роман Бюрки

Сколько лет будет в 2020: 29

До какого года контракт с «Боруссией»: 2019

Статистическое достижение: «Боруссия» берет в среднем 2 очка, когда Бюрки играет, и 1,43 очка – без него (в этом сезоне)

Бюрки перешел в «Боруссию» из «Фрайбурга» два года назад и с тех пор только прогрессировал. Если поначалу его кандидатура могла вызывать вопросы, то сейчас он – однозначный номер один в команде Тухеля. Перелом руки, заработанный Бюрки в ноябрьской игре против «Баварии», на некоторое время оставил его без футбола, но можно быть уверенным, что, как только Роман восстановится от травмы, то вернется в ворота Дортмунда.

Правый защитник: Эрик Дурм

Сколько лет будет в 2020: 27

До какого года контракт с «Боруссией»: 2017

Статистическое достижение: Дурм вышел на замену в последней игре «Боруссии» (против «Вердера») и создал 3 момента у ворот соперника

Сейчас Дурм играет слева, но изначально он – игрок правой бровки (это Юрген Клопп придумал использовать Эрика на позиции левого защитника – подобный трюк немецкий наставник провернул и в «Ливерпуле», сделав лефтбека из правоногого Милнера). Пищек, которого Тухель предпочитает использовать справа, не молодеет – поляку уже 31, и через пару лет ему придется уступить свое место более резвому игроку. На этот случай у «Боруссии» есть Дурм, который к 2020 году будет в самом соку своей карьеры.

Центральный защитник: Маттиас Гинтер

Сколько лет будет в 2020: 25

До какого года контракт с «Боруссией»: 2019

Статистическое достижение: Гинтер выиграл 43 из 81 воздушной дуэли

Гинтер – еще один футболист, которого «Боруссия» увела у «Фрайбурга». Пока у него получается далеко не все, но Гинтер очень молод и явно будет существенно прогрессировать, особенно под руководством Тухеля. Важная деталь: Маттиас замечательно владеет первым пасом, его точность передач в этом сезоне – 87%.

Центральный защитник: Марк Бартра

Сколько лет будет в 2020: 28

До какого года контракт с «Боруссией»: 2020

Статистическое достижение: Бартра совершает в среднем 6 удачных защитных действий за матч – лучший результат в «Боруссии»

Нет сомнений, что сейчас Бартра разочарован своим переездом из Каталонии в Дортмунд, но все еще может поменяться в лучшую сторону. У Тухеля впереди несколько лет, чтобы адаптировать испанца к немецкому стилю и дать ему второй, третий, четвертый шансы. Пока же Бартра должен учиться игре в обороне у более опытных товарищей по команде – например, у Сократиса.

Левый защитник: Рафаэль Геррейру

Сколько лет будет в 2020: 26

До какого года контракт с «Боруссией»: 2020

Статистическое достижение: из 7 моментов, что Геррейру создал у ворот соперника, 2 закончились голом

Геррейру может сыграть как слева в обороне, так и в центре полузащиты, но его специализация – это все-таки бровка. Сейчас Тухель использует на этой позиции Шмельцера, но к 2020 году многое поменяется, и Геррейру наверняка будет в основе – если только «Боруссия» не подыщет лучшего кандидата.

Опорный полузащитник: Юлиан Вайгль

Сколько лет будет в 2020: 24

До какого года контракт с «Боруссией»: 2021

Статистическое достижение: Вайгль сделал 35 перехватов в этом сезоне

Вайгль – один из лучших молодых талантов в современном футболе, и Тухель однозначно будет строить игру вокруг этого полузащитника. Юлиан отлично видит поле и умеет как отбирать мячи, так и доставлять их в переднюю линию. 91% его передач находит ногу партнера, при этом 15 из 17 обводок Вайгля в этом сезоне оказались удачными. Если мадридский «Реал» или «Бавария» не придут за Юлианом, то к 2020 году он вполне может претендовать на капитанскую повязку в «Боруссии».

Центральный полузащитник: Микель Мерино

Сколько лет будет в 2020: 23

До какого года контракт с «Боруссией»: 2021

Статистическое достижение: Мерино выполнил 8 защитных действий, когда последний раз отыграл 90 минут (против «Аугсбурга»)

В этом сезоне Мерино появился на поле только 3 раза, но ему всего 20 лет, так что у молодого испанца еще будет масса шансов проявить себя и составить ударную связку с Вайглем. Микель – прирожденный бокс-ту-бокс, и в теории должен действовать чуть выше Вайгля, поддерживая нападающих и помогая обороне. Грандиозному атакующему потенциалу Дортмунда необходима именно такая платформа – Вайгль и Мерино – чтобы оставаться сбалансированным коллективом.

Правый вингер: Кристиан Пулишич

Сколько лет будет в 2020: 21

До какого года контракт с «Боруссией»: 2020

Статистическое достижение: 25 из 40 обводок Пулишича закончились успешно

На Пулишича в Дортмунде возлагают надежды как на одного из главных юных талантов. Американец хорватского происхождения, Кристиан переехал в «Боруссию» в 2015 году и с тех пор выступал за различные молодежные команды, пока его не перевели во взрослую. Играя бок о бок с Ройсом и Обамеянгом, Пулишич уже успел стать самым молодым иностранцем, забивавшим в Бундеслиге, – на момент гола в ворота «Гамбурга» Пулишичу было 17 лет, 6 месяцев и 30 дней (этот рекорд мог бы принадлежать Нури Шахину, но у того, помимо турецкого, есть все-таки и немецкое гражданство). В 2020 году Пулишич по-прежнему будет казаться нам юнцом, но к тому времени он уже накопит достаточно опыта, чтобы стабильно выступать на самом высоком уровне.

Плеймейкер: Эмре Мор

Сколько лет будет в 2020: 22

До какого года контракт с «Боруссией»: 2021

Статистическое достижение: Мор совершил 19 успешных обводок (всего 32) в своих последних семи матчах (три игры в основе, четыре выхода на замену)

Миниатюрный атакующий полузащитник запомнился многим болельщикам сборной России, когда команда Черчесова играла против Турции. Мор обладает удивительным творческим потенциалом и уже получил в «Боруссии» футболку с девятым номером (не так давно ее носил Левандовски). Нет сомнений, что Эмре – это один из тех игроков, что будут делать историю Дортмунда в ближайшие годы. Поклонники сборной Дании уже кусают локти, ведь Мор мог выступать именно за их команду (футболист родился и воспитывался в Дании, а перешел в «Боруссию» из «Норшелланда»), но все-таки выбрал Турцию.

Левый вингер: Усмане Дембеле

Сколько лет будет в 2020: 22

До какого года контракт с «Боруссией»: 2021

Статистическое достижение: в этом сезоне Дембеле предпринял 62 обводки и создал 25 моментов

Дембеле выглядит драгоценным камнем в короне этого золотого поколения «Боруссии». Дортмундцам повезло заполучить Усмане в летнее трансферное окно: его дриблинг завораживает, скорость кажется космической, а финишинг становится только лучше. К 2020 году, когда Обамеянг наверняка уйдет, Дембеле суждено стать главной звездой в атаке немецкого клуба. На данный момент нет никаких причин думать, что француз вдруг сбавит обороты и перестанет прогрессировать: троица Пулишич-Мор-Дембеле смотрится действительно угрожающе.

Страйкер: Александер Исак

Сколько лет будет в 2020: 20

До какого года контракт с «Боруссией»: 2022

Статистическое достижение: забил 10 голов в 21 матче за шведский АИК в прошлом сезоне

Исак – самое новое приобретение «Боруссии», юное дарование из Швеции. В борьбе за Александера дортмундцы перещеголяли мадридский «Реал», куда Исак, вероятно, не захотел переходить по очень простой причине: в Мадриде гораздо менее трепетно относятся к перспективной молодежи. Выступая за АИК, Исак стал самым молодым бомбардиром в истории шведского футбола: он отличился в матче национального чемпионата в возрасте 16 лет и 199 дней. Если все пойдет по плану и шведский вундеркинд будет прогрессировать, то с его огромным ростом (190 сантиметров) он станет отличной мишенью для снарядов-ассистов Дурма, Геррейру, Пулишича и других.

По материалам Squawka.

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