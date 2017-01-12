Самый лучший Дейк. Самый дорогой защитник в истории (возможно)

Не секрет, что в последние годы практически у всех больших английских клубов наблюдаются стабильные проблемы в организации оборонительных действий. Особняком стоит разве что «Тоттенхэм», где есть надежная четверка защитников Уокер-Альдервейрельд-Вертонген-Роуз с хорошей подстраховкой, у других же претендентов на титул защита – проблемное звено.

Это сейчас «Челси» нашел баланс в обороне при Конте, но, во-первых, он был достигнут лишь в последние месяцы, а во-вторых – тот же «Тоттенхэм» недавно показал уязвимость схемы синих и аспекты игры в обороне, над которыми стоит поработать лидеру чемпионата. «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «МЮ» – команды, нуждающиеся в усилении обороны «здесь и сейчас», и именно в неспособности грандов найти баланс в защите стоит искать первую и главную причину востребованности Вирджила ван Дейка.

Вирджил ван Дейк в период выступлений за «Селтик».

Хороший защитник сейчас на вес золота, а хороший защитник с опытом игры в Премьер-лиге – бесценен. Даже в «Манчестер Сити», ориентирующемся на испанский рынок, осознали, что мало привезти из Примеры качественного центрального защитника – нужно время, чтобы он адаптировался к АПЛ, даже в случае, если за него отдали 30 миллионов фунтов. Никто не сомневается в том, что Николас Отаменди – классный центрбек, но в Англии он никогда не играл, что и стало для него главной проблемой на новом месте.

Переключившись на защитников с опытом игры в Премьер-лиге, «Сити» не мог не заинтересоваться ван Дейком, потому что он на данный момент – едва ли не лучший кадр в клубах, которые готовы продавать игроков. Есть Тоби Альдервейрельд, безусловный «топ», но «шпоры» не имеют привычки в последние годы продавать игроков конкурентам. Есть Лоран Косиельни, но он вполне комфортно себя чувствует в «Арсенале», а других кадров в центр обороны уровня ван Дейка сейчас в АПЛ не найти. Разве что его партнер по «Саутгемптону» Жозе Фонте, но он – решение на один-два сезона в силу возраста, а ван Дейку всего 25 лет.

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Когда «Саутгемптон» подписал Вирджила ван Дейка в «Селтике» за 11,5 млн фунтов, этот трансфер выглядел хорошей сделкой. Скауты «святых» следили за бывшим игроком «Гронингена» давно и знали сильные и слабые стороны защитника, когда решили, что он может последовать по стопам Деяна Ловрена и Тоби Альдервейрельда и стать очередным бриллиантом «Саутгемптона» в центре обороны.

Реальность в случае с голландцем превзошла все ожидания – он уже с первых матчей стал показывать солидную игру и стал настоящей сенсацией. Уже в первом своем сезоне в АПЛ он стал третьим по качеству выполнения оборонительной работы по версии Squawka, выиграв 72% воздушных дуэлей. Это показатель экстра-класса, но голландец был хорош не только в воздухе, но и на земле – качественный пас, выбор позиции, хладнокровность и хорошее видение поля делали его центрбеком без слабых мест.

Рональд Куман время от времени экспериментировал со схемой игры «Сотона», и ван Дейк комфортно себя чувствовал при 3-5-2, так как в «Селтике» (в первую очередь в Лиге чемпионов) он играл именно так. То, как быстро Вирджил наладил взаимопонимание с Жозе Фонте, говорит о его умении приспосабливаться – вряд ли стоило ждать, что опытный португалец будет менять свой стиль игры под новичка. Процесс адаптации ван Дейка прошел гладко еще и потому, что скауты «Сотона» смоделировали игру Фонте и ван Дейка в паре задолго до покупки голландца и знали – проблем не возникнет. Хорошо знал ван Дейка и Куман, тем более что сам Рональд, как и Вирджил, – воспитанник академии «Гронингена».

В «Саутгемптоне» привыкли, что селекционный отдел всегда должен иметь несколько вариантов замены любого исполнителя, и не исключено, что игрока, способного заменить самого ван Дейка, стали искать сразу после его подписания.

Лидер обороны «Саутгемптона» в недавнем кубковом матче против «Норвича».

Нынешний сезон ван Дейк проводит еще лучше, чем предыдущий – он освоился в качестве лидера команды, стал забивать, а его статистика – эталон игры центрального защитника. В той же Squawk'е по комплексному показателю полезности его ставят на шестое место – чуть выше Златана и Кристиана Эриксена, чуть ниже Димитри Пайета и Лорана Косиельни – единственного защитника, который опережает Вирджила в этом рейтинге. Причем высокие оценки он заработал именно в комплексе оборонительных и креативных показателей, так как тройка лучших защитников по полезности в обороне выглядит следующим образом: Косиельни, Рид, Вертонген.

Именно поэтому совсем не удивительно, что главный претендент на ван Дейка – «Манчестер Сити». Что бы там ни говорил Гвардиола, но с его помешанностью на том, чтобы все полевые игроки и вратарь работали на атаку, голландец – идеальный центральный защитник для «Сити». Забить головой, отдать первый пас, поддержать атаку – без проблем для ван Дейка. Точность передач у него сейчас – 84%, что чуть меньше, чем у Отаменди и Стоунса, но не стоит забывать, что защитники «Сити» испытывают куда меньше давления и играют с более мастеровитыми партнерами, чем ван Дейк.

Если же сравнить Вирджила с Отаменди и Стоунсом по количеству полезных действий в обороне, то тут на уровне голландца только аргентинец (в среднем – 11 действий у обоих, при 6-ти у Стоунса), а вот по проценту выигранных воздушных дуэлей ван Дейк намного лучше обоих (66%). Вирджил играет практически без замен с того момента, как дебютировал в «Саутгемптоне», и его пока что железное здоровье – еще один плюс в сравнении с Отаменди, Стоунсом и уж тем более – Компани.

За все время пребывания в «Саутгемптоне» у него была только одна проблема со здоровьем – повреждение колена в ноябре 2015 года, из-за которого он пропустил аж один матч. Не лишним будет заметить, что ван Дейк – голландец с суринамскими корнями, по матери, что сразу же приводит к сравнениям с Руудом Гуллитом и Франком Райкаардом. С последним ван Дейка роднит не только кудрявость, но и стилевая схожесть – Франк после 30-ти перебрался на позицию центрального защитника и отлично там смотрелся в «Милане» и «Аяксе».

Подборка топовых действий ван Дейка в футболке «святых».

Мы сравниваем ван Дейка с защитниками «Сити» неспроста – очевидно, что «горожане» нуждаются в таком игроке и способны выиграть конкуренцию со стороны «Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля». Тем более, Моуринью сосредоточился на интересе к Жозе Фонте да и нашел какой-никакой баланс в обороне с Филом Джонсом, Маркосом Рохо и Эриком Байи, а «Ливерпуль» не будет отдавать за защитника 45 миллионов фунтов – именно такую сумму, вероятно, запросит за голландца зимой «Саутгемптон».

Цены на защитников растут, и на фоне стоимости Джона Стоунса 45 миллионов за ван Дейка будут вполне адекватным ценником. Для Гвардиолы, время от времени срывающегося на схему с тремя центральными защитниками, такой кадр, как ван Дейк, могущий приспособиться к любому варианту игры в обороне, будет настоящей находкой. Похоже, и сам ван Дейк уже осознал, что от «Сити» ему не уйти, так как на традиционной рождественской фотосессии в «Саутгемптоне» выбрал себе костюм... игрока «Манчестер Сити».

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