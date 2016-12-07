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Призрак в доспехах. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы

Смена тренера

Леонид Слуцкий все-таки уходит. О решении тренера ЦСКА объявил за сутки до матча с «Тоттенхэмом». Времени на прощание особенно не осталось. У Леонида Слуцкого есть еще всего одна игра во главе армейского клуба. Столь громкую новость наверняка пустили в сеть перед самым важным матчем осени, чтобы придать команде дополнительный импульс. Надежда здесь на то, что игроки ЦСКА сыграют за тренера и все-таки выиграют первую встречу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Затем в ЦСКА придет Виктор Гончаренко. Белорусский специалист уже работал в клубе в качестве помощника Слуцкого, выигрывал с армейцами чемпионский титул. Его «Уфа» в нынешнем сезоне запрыгнула даже слишком высоко, уже сейчас избавив себя от тягостной борьбы за выживание. Задача на половину футбольного года перевыполнена. Гончаренко оставит «Уфу» в хорошем состоянии, даже если заберет с собой в ЦСКА парочку игроков, включая Виктора Васина. Но каким предстанет весной сам ЦСКА? Это пока представляется тяжело.

Новые порядки

Ясно, что армейский клуб ждет серьезная перестройка. Вопрос здесь только в том, как усердно и быстро за нее возьмется Гончаренко. Ресурсов на зимние трансферы у клуба маловато. В подвисшем состоянии находится Витиньо, на котором еще можно заработать. В качестве игрока бразилец бесполезен для сегодняшнего ЦСКА и нового тренера, которому хватит проблем сегодняшнего состава. Есть вариант, что к лету из ЦСКА уйдут половина футболистов. Их заменят новые кадры, но сезон надо как-то доиграть.

Тут и возникает главная проблема. Лига Европы – это лишние матчи, которые при отсутствии ресурсов и длинной скамейки не нужны команде уровня ЦСКА. Москвичам будет очень тяжело выиграть турнир, но пройти до высоких стадий команда способна. Тратя дополнительные силы, ЦСКА будет терять очки и мотивацию в чемпионате России. Ласина Траоре забивает только на домашнем стадионе, Чалову еще не хватает физики. Бороться со «Спартаком» и «Зенитом» за первые два места в РФПЛ при таких раскладах окажется невозможно. Сезон получится провальным, а в будущем грядет новый финансовый кризис при отсутствии дохода от Лиги чемпионов.

Весна в России

ЦСКА традиционно лучше остальных возвращается в игру после зимнего перерыва. У команды появляется огонек и азарт, следует серия побед, а за ней и победа в чемпионате. Лига Европы спутает наработанный годами план и смажет всю зимнюю подготовку. Форсирование набора формы не пойдет на пользу стареющим игрокам ЦСКА. В Лиге Европы при этом нельзя заработать нормальных денег, но зато можно получить ненужные травмы и лишиться пары лидеров на решающие игры Премьер-лиги. Тем более что и лидеров этих в команде сейчас не так много.

Армейскому клубу Лига Европы не нужна. Виктору Гончаренко она никак не поможет при постройке нового коллектива, а команда не вынесет из этого турнира ничего нового. Футболисты ЦСКА привыкли весной смотреть еврокубки по телевизору. Если ЦСКА заботится о будущем, то клубу куда лучше пойти по пути московского «Спартака», у которого есть по неделе на подготовку к каждому матчу. «Я не говорю ЦСКА «прощай», Я говорю – «до свидания», – высказал Слуцкий. Может получиться, что в случае провала Гончаренко уже в августе Леонид Слуцкий вернется спасать ЦСКА. Чтобы этого не произошло, нужно идти по намеченному пути и зарабатывать на дальнейшую жизнь, а не создавать себе проблемы.

Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого

Лига чемпионов Лига Европы Европа ЦСКА Васин Виктор Траоре Ласина Витиньо Чалов Федор Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (18)
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Кузьма Кузьмин
1481125545
Да ну,я думаю,что в любом случае, участие в плей-офф еврокубка весной - престижно и хороший моральный старт для начала второй половины сезона, а если посмотреть с другой стороны, то лишние очки в копилку коэффициента для России могут в дальнейшем тому же ЦСКА помочь выйти в ЛЧ даже с третьего места)
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pik54
1481125614
должны победить.
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Миша00
1481126723
согласен. команде лишние несколько сотен тысяч евро не нужны. продвигать бренд? зачем, сидеть дома лучше. реклама игроков для дальнейший их продажи, тоже зачем все это. а может вообще нашим командам отказаться от игр в еврокубках? ну зачем, вдруг травма, а еще много матчей. это только материальная сторона. а есть еще спортивная. побеждать и выигрывать все. хочешь отдыхать, иди менеджером в офис. там травм нет работа сидячая. все сильные чемпионаты играют условно 1,5 матча в недель. а игроки РФПЛ устают, откажемся от еврокубков и сделаем по две недели на подготовку к матчу.
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prtcs
1481126977
Такой расклад нам не нужен. Вышли играть, значит играть на победу.
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Moveton
1481127793
статья бред дибила
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Wind Of Life
1481128399
Не может быть выход в Лигу Европы СОВСЕМ не нужен. Это все равно доход, коэффициенты, известность, способ притянуть новых игроков, новых болельщиков. Если, например, не нужен нашим клубам Кубок России, то оно и видно - играют вторыми составами и вылетают оттуда один за другим. А ЛЕ уж точно не помешает.
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Ниязик
1481128823
"Спасибо ЦСКА", за то что ты опустишь на дно в будущем Уфу, без Васина и Гончаренко, и опять фаны горожан будут расстроены!!!
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84aivengo
1481129296
перемены просились еще раньше... начиная тренерской мыслью,заканчивая подбором игроков ,с оглядкой на подрастающую молодежь. надо новую жизнь начинать,а это неизбежно..... удачи ЦСКА
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Sasha01sheikin85
1481131054
СПАСИБО ЛЕНЯ ЗА ВСЕ!!!
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evgeniykaras
1481132911
Ебать привет и досвидания
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