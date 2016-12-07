Призрак в доспехах. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы

Смена тренера

Леонид Слуцкий все-таки уходит. О решении тренера ЦСКА объявил за сутки до матча с «Тоттенхэмом». Времени на прощание особенно не осталось. У Леонида Слуцкого есть еще всего одна игра во главе армейского клуба. Столь громкую новость наверняка пустили в сеть перед самым важным матчем осени, чтобы придать команде дополнительный импульс. Надежда здесь на то, что игроки ЦСКА сыграют за тренера и все-таки выиграют первую встречу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Затем в ЦСКА придет Виктор Гончаренко. Белорусский специалист уже работал в клубе в качестве помощника Слуцкого, выигрывал с армейцами чемпионский титул. Его «Уфа» в нынешнем сезоне запрыгнула даже слишком высоко, уже сейчас избавив себя от тягостной борьбы за выживание. Задача на половину футбольного года перевыполнена. Гончаренко оставит «Уфу» в хорошем состоянии, даже если заберет с собой в ЦСКА парочку игроков, включая Виктора Васина. Но каким предстанет весной сам ЦСКА? Это пока представляется тяжело.

Новые порядки

Ясно, что армейский клуб ждет серьезная перестройка. Вопрос здесь только в том, как усердно и быстро за нее возьмется Гончаренко. Ресурсов на зимние трансферы у клуба маловато. В подвисшем состоянии находится Витиньо, на котором еще можно заработать. В качестве игрока бразилец бесполезен для сегодняшнего ЦСКА и нового тренера, которому хватит проблем сегодняшнего состава. Есть вариант, что к лету из ЦСКА уйдут половина футболистов. Их заменят новые кадры, но сезон надо как-то доиграть.

Тут и возникает главная проблема. Лига Европы – это лишние матчи, которые при отсутствии ресурсов и длинной скамейки не нужны команде уровня ЦСКА. Москвичам будет очень тяжело выиграть турнир, но пройти до высоких стадий команда способна. Тратя дополнительные силы, ЦСКА будет терять очки и мотивацию в чемпионате России. Ласина Траоре забивает только на домашнем стадионе, Чалову еще не хватает физики. Бороться со «Спартаком» и «Зенитом» за первые два места в РФПЛ при таких раскладах окажется невозможно. Сезон получится провальным, а в будущем грядет новый финансовый кризис при отсутствии дохода от Лиги чемпионов.

Весна в России

ЦСКА традиционно лучше остальных возвращается в игру после зимнего перерыва. У команды появляется огонек и азарт, следует серия побед, а за ней и победа в чемпионате. Лига Европы спутает наработанный годами план и смажет всю зимнюю подготовку. Форсирование набора формы не пойдет на пользу стареющим игрокам ЦСКА. В Лиге Европы при этом нельзя заработать нормальных денег, но зато можно получить ненужные травмы и лишиться пары лидеров на решающие игры Премьер-лиги. Тем более что и лидеров этих в команде сейчас не так много.

Армейскому клубу Лига Европы не нужна. Виктору Гончаренко она никак не поможет при постройке нового коллектива, а команда не вынесет из этого турнира ничего нового. Футболисты ЦСКА привыкли весной смотреть еврокубки по телевизору. Если ЦСКА заботится о будущем, то клубу куда лучше пойти по пути московского «Спартака», у которого есть по неделе на подготовку к каждому матчу. «Я не говорю ЦСКА «прощай», Я говорю – «до свидания», – высказал Слуцкий. Может получиться, что в случае провала Гончаренко уже в августе Леонид Слуцкий вернется спасать ЦСКА. Чтобы этого не произошло, нужно идти по намеченному пути и зарабатывать на дальнейшую жизнь, а не создавать себе проблемы.

Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого