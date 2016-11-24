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  • Телевидение, сборная Англии и еще три места работы для Стивена Джеррарда

Телевидение, сборная Англии и еще три места работы для Стивена Джеррарда

Возвращение в «Ливерпуль»

«Если нам будет что объявить, то мы объявим. Однажды, в будущем, у нас будет повод о чем-то объявить, не сомневаюсь», – говорит Юрген Клопп, когда его спрашивают о возможном возвращении Джеррарда в родной клуб. Немецкий тренер не против такого расклада, а слухи о том, что Стивен ведет переговоры с «Ливерпулем», ходят давно. Но англичанин не хочет идти на роль обычного помощника. Он надеется получить роль, на которой смог бы принимать решения. Об этом говорилось еще месяц назад, но с тех пор ничего так и не изменилось.

Работа на телевидении

Не все великие игроки становятся хорошими тренерами. Гари Невилл сначала пошел на телевидение, потом неудачно попробовал себя в «Валенсии», а затем вернулся обратно. Тренер и игрок – люди совершенно разные. Джеррарду прогнозируют успешную тренерскую карьеру, но пока он сам не попробует, такому прогнозу доверять сложно. Пока же можно попрактиковаться на английском телевидении, где Стивена с удовольствием возьмут в команду к Каррагеру, Невиллу и Анри. Новый опыт и лишние деньги после окончания карьеры пойдут только на пользу.

Устроиться в «Интер»

Еще летом Стивена хотели видеть в «Интере» в качестве игрока. Увольнение де Бура не повлияло на расчет миланского клуба. Здесь хотели предложить Джеррарду контракт до конца нынешнего сезона, но Стивен принял решение о завершении игровой карьеры. При этом «Интеру» он все еще может быть очень даже полезен. В последние годы клуб начинает собирать в руководстве команды знаковых для футбола людей. Уже давно на должности вице-президента трудится Хавьер Дзанетти, а в тренерский штаб Стефано Пиоли сейчас пригласили Вальтера Самуэля. Готовы здесь приютить и Джеррарда, который может идеально дополнить такую команду.

Сборная Англии

Гарета Саутгейта еще не утвердили в роли главного тренера сборной Англии, но уже хотят сделать во главе с ним настоящий расширенный штаб. Помощником Саутгейта, если все формальности будут улажены, должен стать Стив Холланд, работающий в «Челси». Джеррарду и Лэмпарду хотят предложить роли тренеров в сборной. При Ходжсоне, например, в сборной Англии засветился Гари Невилл, поэтому такая практика для национальной команды совсем не новая. Вот только Джеррард об окончании игровой карьеры уже сообщил, а Лэмпард пусть и покидает «Нью-Йорк Сити», но о будущем в футболе ничего не говорит.

Тренировать один из клубов низших лиг

«Я общался с «МК Донс», но мне рановато становиться главным тренером. Для кого-то еще это будет очень интересная работа», – рассказал Джеррард о проведенных переговорах. Эта команда уже хотела пригласить на должность тренера еще и Райана Гиггза, поэтому от имперских замашек не отказывается. Сам же Джеррард же пока явно ищет что-то другое, но если все варианты отпадут, то начинать надо именно с низов. Клубы уровня «МК Донс», выступающего в третьем английском дивизионе, от такого сотрудничества точно не откажутся.

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Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Англия Англия Интер Милтон Кинс Донс Ливерпуль Джеррард Стивен
Комментарии (2)
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allkeeper
1480008874
Надо с низов начать. МК Донс - превосходный вариант, кажется
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