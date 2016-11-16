Сьюзи Кортес. Лучшая попа Бразилии, полюбившая Россию и Забиваку

27-летняя Сьюзи Кортес является послом чемпионата мира в России по странам Латинской Америки. В последняя время она очень приобщилась к России. Для начала она сфотографировалась в футболке российской сборной.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Теперь же и вовсе начала популяризировать волка Забиваку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но Сьюзи примечательна не только этой фотосессией. В Instagram можно найти немало интересных фотографий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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