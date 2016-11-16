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  • Сьюзи Кортес. Лучшая попа Бразилии, полюбившая Россию и Забиваку

Сьюзи Кортес. Лучшая попа Бразилии, полюбившая Россию и Забиваку

27-летняя Сьюзи Кортес является послом чемпионата мира в России по странам Латинской Америки. В последняя время она очень приобщилась к России. Для начала она сфотографировалась в футболке российской сборной.

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Теперь же и вовсе начала популяризировать волка Забиваку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но Сьюзи примечательна не только этой фотосессией. В Instagram можно найти немало интересных фотографий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (20)
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jet andy
1479313459
Пипец, флаг только наш позорит, шалава.
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rLt_Ortriwar
1479315092
ужас
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sEleCt 85
1479320856
что -то между джексоном и боярской физиономия))
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mihail200606
1479325050
ну ж... то у нее может и ниче, но рожа пипец просто... на одной из фоток прям майкл джексон... поприличней не могли найти? или в Ю.Америке не на лицо обращают в основном внимание)))
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Стаz
1479327718
Духовка что надо
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СОКОЛ САРАТОВ
1479330247
вот очередная гражданка РОССИИ
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Superviser77
1479358985
ябывдул....)))
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policepnz
1479359459
таких Сьюзи у нас на проспекте после 23:00 десятки стоит)
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panmon
1479368281
отлично отражает суть нашей сборной - просто Жопа
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DoGmA_TM
1479450085
Красивая же девушка, чего накинулись ? )
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