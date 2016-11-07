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7 самых результативных туров в истории РФПЛ

30 голов – 9-й тур сезона-2012/13

Шесть верховых матчей и два разгрома, но в целом ничего примечательного. «Краснодар» с Юрой Мовсисяном уничтожил 6:1 «Мордовию», «Локомотив» под руководством Славена Билича на выезде разгромил «Терек» 3:0, трудные победы со счетом 3:2 одержали ЦСКА и «Динамо» соответственно над «Волгой» и «Амкаром».

«Зенит» спасся от поражения в Самаре (2:2) с помощью первого гола Халка, а «Спартак» с Унаи Эмери выиграл у «Ростова» 3:1, надолго лишившись из-за травмы полузащитника Ромуло. «Рубин» и «Анжи» добились минимальных побед 1:0 – над «Кубанью» и «Аланией».

31 гол – 12-й тур сезона-2002

Верховыми были все восемь матчей, но разгрома тоже только два – гол Александра Анюкова помог «Крыльям Советов» крупно победить «Анжи» (4:0), а точные удары Вадима Евсеева и Максима Бузникина сняли вопросы о победителе в игре «Локомотив» – «Ротор» (3:0).

Даже хет-трик Кержакова не позволил «Зениту» выиграть в Элисте у «Уралана» (3:3), а ЦСКА проиграл 2:3 в Ростове-на-Дону в том числе из-за кошмарно нелепого автогола Дениса Попова. «Спартак» выиграл 2:1 у «Сокола», с таким же счетом «Динамо» победило «Аланию», а «Торпедо» – проиграло в Ярославле. «Торпедо-Металлург» (будущий ФК «Москва») победил 3:1 «Сатурн». Веселый майский тур.

32 гола – 30-й тур сезона-2004

В заключительном туре чемпионата-2004 определился чемпион – «Локомотив» победил в гостях «Шинник» (2:0) и завоевал золотые медали. Преследовавший его ЦСКА с досады разгромил «Москву» 4:1, с таким же счетом «Торпедо» поколотило «Ростов» (гол Зырянова, дубль Панова), а «Рубин» – «Аланию».

«Зенит» вообще побил 5:2 уже вылетевший из Премьер-лиги «Ротор», но до бронзы недопрыгнул – медали в тот год завоевали «Крылья Советов», переигравшие 2:1 «Сатурн» благодаря голам Анюкова и Колодина. Пустыми оказались и надежды «Кубани», победившей 2:1 «Амкар» – краснодарский клуб все равно вылетел из РФПЛ, потому что «Динамо» с Олегом Романцевым вытащило спасительную ничью со «Спартаком» (1:1).

32 гола – 13-й тур сезона-2016/17

Это как раз то, что мы с вами видели вчера и позавчера. Только в Томске был забит лишь один гол, зато ЦСКА и «Амкар» наколотили друг другу по два мяча, 2:2 сыграли и «Крылья Советов» с «Уралом», а «Краснодар» и «Оренбург» пошли еще дальше – 3:3. «Зенит» впервые проиграл в нынешнем чемпионате (1:2 «Тереку»), но самый огненный матч был сыгран в Уфе, где были и забитые/отраженные пенальти, и удаления, и еще пять голов на двоих с «Рубином». Ну и два разгрома – это традиционно. «Локомотив» побил «Анжи», а «Ростов» поиздевался над «Арсеналом».

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34 гола – 1-й тур сезона-2014/15

Тот сезон начался особенно громко: аж пять команд подверглись разгромам уже на старте. Тем забавнее смотрится непонятно откуда взявшаяся нулевая ничья «Локомотива» и «Краснодара», и еще «Кубань» вполне буднично переиграла 2:0 «Уфу». Сражение на Урале «Тарханов против Семина» закончилось победой семинской «Мордовии» 3:2.

Ну а явные фавориты развлекались как хотели: дубль Артема Дзюбы помог «Спартаку» выиграть 4:0 у «Рубина», с таким же счетом «Зенит» испортил дебют в РФПЛ аленичевскому «Арсеналу», а «Терек», державший 0:0 с «Амкаром» до 64-й минуты, в итоге уничтожил пермяков теми же четырьмя безответными мячами. ЦСКА выиграл 4:1 у «Торпедо».

Впрочем, все это меркнет перед тем, что устроили на «Арене Химки» «Динамо» и «Ростов», забившие 10 мячей на двоих: хет-трик Кокорина, дубль Полоза, голы на любой вкус и общий счет 7:3 в пользу бело-голубых. Круто повеселились!

36 голов – 21-й тур сезона-2006

Веселые игры были и на стыке двух осенних месяцев 2006-го. «Москва» и «Спартак» сыграли 3:3, когда Роман Шишкин шикарно реализовал штрафной. ЦСКА получил семь желтых карточек в Раменском и упустил победу, пропустив с пенальти от Алексея Еременко (2:2), «Зенит» забил четыре безответных мяча «Спартаку-Нальчику», а «Локомотив» первым из московских клубов сумел обыграть «Рубин» в Казани (4:2). Однако наиболее голевым вышел матч в Ярославле, где безнадежный аутсайдер того сезона «Шинник» влетел 1:6 «Ростову».

Остальные матчи лишь дополнили картину: нынешний ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин забил в победном для «Амкара» матче против «Томи» 3:1, «Торпедо» выиграло 2:1 у «Луча-Энергии», а «Динамо» не смогло переиграть «Крылья Советов» (1:1).

36 голов – 6-й тур сезона-2012/13

Еще один рекордный тур РФПЛ, в котором толком и не было ничего аномального. Самый веселый матч состоялся в Краснодаре, где «Кубань» Красножана выиграла 6:2 у «Волги» Гаджиева. Весело провели время и в Махачкале, где «Анжи» благодаря дублю Это’О вырвал под конец матча победу у упертой «Мордовии» (4:2). В дерби «Локомотив» – «Динамо» 3:2 выиграли бело-голубые, дубль Мовсисяна не помог «Краснодару» победить «Амкар» (2:2), ЦСКА предсказуемо разгромил «Крылья Советов» (3:0), а Ростов-на-Дону порадовался хет-трику Голенды, благодаря которому ростовчане победили 3:1 «Аланию».

При этом тур был отмечен не слишком ожидаемыми поражениями «Спартака» и «Зенита»: москвичи под руководством Унаи Эмери уступили 1:2 в Грозном, а питерцы дома с таким же счетом проиграли «Рубину».

Нынешний сезон в российском футболе – самый нерезультативный из всех с момента обретения элитным дивизионом статуса Премьер-лиги в 2002 году. Пока что средняя результативность равна всего 2,06 мяча за игру, и это худший показатель. До нынешнего сезона самым неинтересным был чемпионат-2005 (2,25 гола за матч). Тем не менее, вчерашний тур делит четвертое место в истории самых результативных туров РФПЛ и уже заставляет скучать по чемпионату снова. Совсем некстати наступил этот перерыв на игры сборных.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Динамо Локомотив ЦСКА Дзюба Артем Шишкин Роман Попов Денис Бердыев Курбан Спаллетти Лучано Эмери Унаи
Комментарии (2)
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qweewqqweewq
1478582119
в Англии от смеха со стульев падают
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D'achkov
1478626223
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