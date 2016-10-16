«У меня не было друзей – я все время тренировался». Как самый дорогой азиатский футболист покорил Англию

Корейский город Чхунчхон знаменит благодаря рису, сое и буддистским храмам, на которые приезжают посмотреть немногочисленные туристы. В городе проживают чуть более 200 тысяч человек, которые даже не предполагали, что их земляк станет звездой европейского футбола. Тут такое не принято, да и в целом городу особенно нечем козырять. Из монументальных сооружений – буддистский монастырь Чхонпхенса и ГЭС.

Хонг-Мин Сон проводил на поле все свободное время, оставаясь тренироваться дополнительно после занятий в молодежной команде «Сеула». Он начал играть в футбол еще до зачисления в клуб. Отец устраивал ему по две тренировки в день, чтобы обучить базовым движениям, технике и дисциплине. Все это повлияло на дальнейшую карьеру Сона. В 16 лет корейского игрока пригласили в молодежку «Гамбурга», куда он переехал почти без раздумий. «У меня не было друзей за пределами футбольного поля. Мне было сложно общаться с кем-то еще, потому что я все время тренировался».

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Летом 2010-го Сон забил 10 голов в составе молодежной команды «Гамбурга». Но все же на тот момент по мнению руководства на новый контракт кореец не наработал. Тогда он поехал на просмотры в «Бохум», «Блэкберн» и «Портсмут», но не решился на переезд в Англию без знания языка и понимания местного менталитета. И не зря. «Гамбург», посмотрев на выступление Сона за юношескую сборную Южной Кореи, поменял свое решение и пригласил игрока в основную команду. Тогда ему было всего 18 лет. Торжество было омрачено травмой лодыжки – Сон выбыл на несколько месяцев, но затем вернулся и осенью забил гол «Кельну», став самым молодым автором гола в истории клуба. Руководство «Гамбурга» не растерялось и подписало новый контракт с корейцем, продлив соглашение до 2014-го года.

Сона уже стали называть наследником Чха Бом Гына – лучшего футболиста Азии XX века и легенду «Байера». Эксперты начали ценить юного корейца за его универсальную возможность действовать на острие атаки как при схеме с одним форвардом, так и с двумя. Всеми отмечалось его умелое использование обеих ног, незаурядный дриблинг и полная самоотдача на футбольном поле. Игрок и сам отмечал свою универсальность: «Мне без разницы, на какой позиции играть. Главное – выходить на поле. Что говорит тренер, то я и выполняю. Нападение – моя любимая позиция». Позже его лестно прозвали «корейским Мюллером», но пошел он по стопам своего земляка.

В 2013-м году «Байер» объявил о переходе Сона за 10 миллионов евро. Футболист тогда так прокомментировал свой уход из «Гамбурга»: «Я хочу играть в Европе. «Гамбург» не мог претендовать на еврокубки, а «Байер» имеет для этого все возможности». Спустя несколько месяцев в матче против своей бывшей команды он оформил хет-трик, а обе команды устроили игру без обороны, забив на двоих 8 мячей. «Байер» оказался сильнее – 5:3. Сон постоянно выходил на поле и стал ключевым звеном в команде. Он успешно провел два с половиной сезона, после чего стало понятно, что в Леверкузене ему больше делать нечего. Тем более, что звезд с европейской арены он так и не сорвал. Пришла пора менять не клуб, а чемпионат.

Сила, молодость, универсализм – три кита «Тоттенхэма»

Летом «Тоттенхэм» купил корейца за 30 миллионов евро, что сделало Сона самым дорогим азиатским футболистом в истории. С игроком подписали соглашение до 2020-го года. Сона этот переход, несомненно, обрадовал: «Мне нравится агрессивный футбол, в который играет «Тоттенхэм». Думаю, я смогу раскрыться под руководством Покеттино». Однако прошлый сезон сложился для него неудачно. Сон выходил на поле часто, но нерегулярно, местами был полезен, но корейская запредельная эффективность куда-то запропастилась. Тем более, что Покеттино купил футболиста для того, чтобы переместить его из нападения в полузащиту. Впереди у «шпор» играет Гарри Кейн, и претендовать на его позицию бесполезно. Корейцу приходилось действовать то с обоих флангов, то в центре поля. Ближе к концу сезона Сон обосновался на позиции левого вингера, а его новая команда финишировала в тройке призеров чемпионата, но личные успехи к нему так и не пришли. Все это заставило игрока задуматься над тем, чтобы покинуть команду в летнее межсезонье. Футболист обратился с этой просьбой к Покеттино, но аргентинский специалист ему отказал – с той мотивировкой, что даст ему больше игрового времени в предстоящем сезоне. И не прогадал.

Кореец в этом сезоне появился на поле только в третьем туре – но сразу же оформил дубль и сделал голевую передачу в матче со «Сток Сити». После этого Покеттино выпускал вингера исключительно в стартовом составе. Помимо голевого чутья, у футболиста проявились навыки распасовщика, что сделало корейца незаменимым для команды игроком. После гостевого матча с «Мидлсбро», где Сон вновь забил два мяча, позволившие его команде победить, аргентинский специалист отметил: «Игрокам из-за рубежа трудно адаптироваться к английской лиге, им нужно время. Сейчас он совсем другой футболист – он стал более зрелым, привык к чемпионату. Когда фланговый игрок забивает голы, то ему становится проще». Слова аргентинца не расходятся с реальностью – «корейский Мюллер» уже забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

На матч группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА «шпоры» из-за травм отправились в полурезервном составе, но игра команды продолжала держаться на «трех китах»: Алли, Эриксене и Соне. В итоге на 71-й минуте игры именно кореец забил Акинфееву победный гол, доказав всем и – главное – себе самому, что он стал играть по-настоящему ключевую роль в составе «Тоттенхэма».

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