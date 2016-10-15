5 причин, почему «Спартак» должен быть лидером и без Промеса

Дмитрий Комбаров

Фанатам Дриса Мертенса лучше пропустить этот пункт. Для всех остальных напомним: Комбаров – в пятерке лучших игроков чемпионата по оценкам whoscored.com, абсолютно главная звезда левого фланга в Премьер-лиге. В нынешнем сезоне он улучшил точность передач (82,3%) и стал делать их больше, чем раньше. Он стал чаще отбирать мяч, блокировать удары/кроссы и гораздо меньше нарушать правила. Чаще чем на нем во всем чемпионате фолят лишь на одноклубнике-Зобнине. Комбаров замахивается на лучший сезон в карьере, и сейчас этот игрок – одна из ключевых фигур в клубе.

В любой момент времени он может прорваться по флангу, здорово подать, прицельно пробить и вообще усилить давление в атаке. Словом, решить эпизод. В агрессивной игре нынешнего «Спартака» Комбаров очень важен и полезен. Ну а по поводу игры в защите, можно вспомнить, как его сменщик на краю вместе с судьей Ивановым упаковал победу для «Зенита» на «Петровском».

Роман Зобнин

Еще один россиянин, здорово вписавшийся в команду уже в дебютном сезоне. Никто не имеет права сказать, что Зобнин выходит в основе из-за паспорта – человек прогрессирует буквально с каждой игрой. Он настолько неуловим, что собирает на себе больше всех фолов в чемпионате. Он необычайно универсален, и даже в сложных матчах приносил пользу на неудобной для себя позиции. Он из тех, на кого точно можно положиться в любой момент. Прогресс по сравнению с прошлым сезоном – поразительный, от точности ударов до показателя отборов – везде лучше на порядок. А его чрезвычайная старательность – как раз то качество, которое сильно не по душе ростовским роботам (роботам – в хорошем, конечно, смысле), и превзойти Нобоа и Гацкана в средней линии можно лишь благодаря невероятному объему работы, к выполнению которой Зобнин всегда готов хоть днем, хоть ночью.

График и проблемы «Ростова»

Впереди у «Ростова» важнейший матч Лиги чемпионов, а проблемы в составе никуда не делись – скамейка вроде удлинилась, но выпускать на усиление атаки толком некого. Сыграть смешанным составом против «Спартака» в Москве вряд ли возможно, но мысли все равно будут о матче ЛЧ, в котором требуются совершенно другие скорости и уровни готовности.

Несмотря на свой талант и феерию в плей-офф ЛЧ, в чемпионате еще не забивал Сердар Азмун. Уже дважды умудрился удалиться Гацкан. Никто не знает, каким стало психологическое состояние Сослана Джанаева, который вдруг стал пропускать много, а играть придется против бывшей команды. «Ростов» – худшая команда чемпионата по ударам и обводкам, четвертая с конца по точности передач. В общем, да, Курбан Бердыев, да вечнокрутой Кристиан Нобоа и сверхопасный Дмитрий Полоз, но «Ростов» сейчас неидеален. Воспользоваться этим «Спартак» вполне способен. Примерно то же касается и матча с ЦСКА.

Болельщики

Наконец-то «Спартак» и фанаты начали эмоционально совпадать: команда – страстная, тренер – харизматичный, место – первое, теперь уж точно «цепляет» и есть, ради кого срывать голос. Важнейшие домашние матчи, выигранные красно-белыми в нынешнем сезоне, посетило более 30 тысяч, да и вообще лишь однажды пришло меньше 26 тысяч. Теперь-то стадион обязан приносить клубу дополнительные очки, как об этом говорилось еще пару лет назад, и в силах болельщиков поспособствовать этому в полной мере. Говорят, не менее 30 тысяч придет и на игру с «Ростовом», что для нынешнего «Спартака» уж очень важно. Соперника эта поддержка вряд ли испугает – поиграли уже в нынешнем сезоне на кипящих аренах. А вот сил хозяевам придаст совершенно точно.

Злость

Если только, она не была направлена лишь на судейскую бригаду. Конечно, главный матч едва ли не всего первого круга арбитр провалил, но об этом «Спартак» может и должен говорить только в прессе – защищать в СМИ своих парней и тренера это как раз то, что клуб обязан был делать раньше, но не всегда это выполнял. А вот внутри команды никаких разговоров о судействе быть просто не должно, потому что не судья помог «Спартаку» напрочь провалить второй тайм в Питере, пытаться обыгрывать двоих при выходе 3 в 2 (как Зе Луиш), привозить половину голов (Ещенко), пропускать в ближний угол (Ребров) и трещать по швам, чуть соперник ускоряется на подступах к штрафной (оба тайма). Команда должна четко понимать, что даже при некачественном судействе в своем поражении она виновата сама, и в ее силах было сыграть лучше.

Если же это не будет учтено – соблазн вспомнить о заговоре обязательно появится снова, а самосовершенствование отойдет на второй план. Этого «Спартаку» никак допустить нельзя. Впрочем, судя по тому, как отмахивается от темы судейства Массимо Каррера, подход у тренерского штаба очень правильный. Значит, успехи еще придут.