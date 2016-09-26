Пепел и фениксы. Куда пропал и зачем вернулся в Европу Райан Бабел?

Выход из тени. «Аякс», Нидерланды

Как и любой мальчик, родившийся в Амстердаме, Райан считал своим кумиром Франка Райкарда и мечтал стать игроком «Аякса». Он трижды пытался попасть в академию столичного клуба, но отбор бы жестким. Слишком многие хотели стать нападающими и забивать голы. Бабел прошел только с третьего раза, но сразу же привлек внимание тренеров. 11-летний форвард стал основным игроком юношеской команды, а через шесть лет уже дебютировал во взрослом футболе.

В «Аяксе» Бабел провел четыре сезона. За это время стал чемпионом страны, дважды брал Кубок и Суперкубок, забивал в Лиге чемпионов. При этом Райан точно не был лидером команды или хотя бы основным нападающим. Тренер вообще постоянно пытался перевести его на левый фланг, где он мог максимально эффективно использовать свою скорость.

В общем, лидером не стал, но забивал очень нужные голы. Дважды отличился в Лиге чемпионов, помог в финале Кубка Голландии, забил победный гол в Суперкубке. При этом он все четыре сезона был запасным игроком, на скорость и энергию которого делалась ставка в конце матча, когда соперник уставал и часто ошибался.

В 2005 году состоялся дебют Бабеля за сборную. В матче с Румынией он заменил Арьена Роббена и очень символично забил. Голландские журналисты радовались, страна была счастлива. Через год Марко ван Бастен включил Бабеля в заявку на чемпионат мира в Германии. Ван Бастен отмечал, что у Райана «есть потенциал стать следующим Анри». Но на поле он выпустил его только один раз – на групповом этапе в матче с Аргентиной.

После победы во втором Суперкубке подряд Райана захотели купить сразу несколько клубов АПЛ, в том числе «Арсенал» и «Ньюкасл». Он еще год отыграл в Эредивизи, а летом 2007-го все же уехал в Англию.

Взмах крыльев. «Ливерпуль», Англия

«Ливерпуль» заплатил за голландца 11 миллионов фунтов стерлингов. 12 июля клуб объявил о трансфере, а через пять дней Райан дебютировал за красных. За четыре сезона он забил 22 мяча, чаще играя на позиции левого вингера.

Но английским болельщикам он запомнился не своими футбольными успехами. Райана нельзя назвать скандальным футболистом, но почему-то практически в каждой своей команде он портил отношения с болельщиками, руководством или тренером. В «Ливерпуле» испортил отношения со всеми. В 2010 году он поругался с Бенитесом. Тренер перестал выпускать его на поле, потому что Бабел слишком эмоционально реагировал на результаты матчей в социальных сетях. Игрок был оштрафован, но конфликт продолжился, и Райан наверняка должен был покинуть команду. Не покинул.

Но с тех пор журналисты постоянно отправляли Бабеля то в один клуб, то в другой. В конце августа 2010-го писали даже о том, что игрок тайно полетел на вертолете из Ливерпуля в Лондон, чтобы заключить там контракт с «Тоттенхэмом». Оказалось, что Бабел никуда на вертолете не летал и планировал продолжать играть за красных. Но болельщики окончательно разочаровались в голландце.

Каждый его неудачный матч становился поводом для новых слухов и новой критики. Изобрели даже специальный термин – «BabelCopter», которым в Англии теперь называют игроков, чье будущее решается в последние часы перед закрытием трансферного окна.

Последним английским скандалом Бабеля стал конфликт с судьями. В январе 2011-го «Ливерпуль» играл с «Манчестер Юнайтед». «Красные» большую часть игры провели в меньшинстве, пропустив только после спорного пенальти. После матча Бабел в твиттере опубликовал фотографию главного арбитра игры, Ховарда Уэбба, в форме «МЮ». Судейский комитет пригрозил разбирательством, и голландцу пришлось извиняться.

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Обрыв. «Хоффенхайм», Германия

После очередного скандала вингера решили побыстрее продать. Из родного Бабелю «Аякса» тогда пришел Луис Суарес. Это «голландское» приобретение было для «Ливерпуля» куда более полезным.

Кстати, в сборной у Бабеля тоже ничего не получалось. Видевший в нем потенциал ван Бастен после Евро-2008 национальную команду покинул, а Берт ван Марвейк хоть и вызывал Райана в сборную, но игрового времени практически не давал. Бабел поехал с Голландией на чемпионат мира в ЮАР, но, получив серебряную медаль, так ни разу на поле и не вышел.

Из «Ливерпуля» Бабел за 8 миллионов фунтов уехал в «Хоффенхайм». За полтора года он забил всего пять мячей. Немцы с Райаном не церемонились. Одноклубники открыто заявляли, что Бабел играет плохо и тянет команду вниз. Голкипер «Хоффенхайма» Том Старке в эфире немецкого телеканала однажды сказал: «Райан отличный парень, но я не понимаю, что с ним происходит. Сейчас он – абсолютное дно». Тренер клуба Эрнст Таннер за эти высказывания игроков не наказывал.

Возвращение к корням. «Аякс», Голландия. «Касымпаша», Турция

Понятно, что атмосфера в Германии оставляла желать лучшего, и Бабел совсем отчаялся. Теперь уже никто не сравнивал его с Анри и Роббеном. Даже над его трансферными трудностями не смеялись. Райан перестал быть интересным, о нем просто никто не говорил. В такой ситуации лучшим решением было вернуться в родной клуб.

«Аякс» принял своего воспитанника, заключил с ним годичный контракт и дал родной 49 номер, под которым тот играл еще в академии. Бабел только начал забивать, как его скосила травма. В итоге за клуб он провел всего 16 матчей и концовку сезона пропустил. «Аякс» выиграл чемпионат без Райана.

Срок контракта истекал, и Бабел получил предложение от Шоты Арвеладзе, бывшего когда-то игроком «Аякса». Арвеладзе тренировал турецкий клуб «Касымпаша», и Бабел присоединился к его команде. Два сезона, 14 мячей. Бабел показывал хороший результат для полузащитника турецкого клуба из середины таблицы. Но было скучно.

Искушение. «Аль-Айн», Арабские Эмираты

Так как предложений из Европы не было, Райан решил начать зарабатывать деньги и поехал в ОАЭ.

«Аль-Айн» – один из сильнейших клубов страны, три сезона подряд выигрывавший чемпионат. Сезон-2015/16 стал первым за четыре года, когда команда заняла второе место. Иронично, что именно перед этим сезоном в «Аль-Айн» пришел Бабель. Играл очень плохо, забив в 14 матчах всего один гол.

Зато в прошлом году Бабел несколько раз попал в новости. Снова из-за твиттера. Сначала прокомментировал назначение Бенитеса главным тренером мадридского «Реала», сказав, что тот «сделает из Роналду отличного защитника». Когда одна из подписчиц футболиста заподозрила его в зависти к Бенитесу, Бабел начал ее оскорблять.

Потом он, правда, написал оправдание на шесть твитов. Но не извинялся, а объяснял, почему не любит разговаривать с женщинами о футболе, за что был обвинен в сексизме.

В декабре 2015-го «Аль-Айн» разорвал контракт с голландцем. Сам игрок объяснил это тем, что команда не показывала нужный результат, и от всех иностранных игроков решили избавиться. У клуба другая позиция – там говорят о том, что расстались с Бабелем из-за дисциплинарных нарушений. В который уже раз.

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Надежда. «Депортиво Ла-Корунья», Испания

Каким-то удивительным образом Райан снова смог найти себе клуб. Причем в одной из лучших лиг мира. «Чувствую себя хорошо. Конечно, всегда сложно играть после долгого перерыва, но с моим опытом я смогу это преодолеть». Бабел ставит перед собой новую задачу, пытаясь в очередной раз закрепиться в европейском клубе. Ему уже 29 лет, но шансы на возрождение карьеры есть. Если только снова не начнутся травмы, скандалы и конфликты.