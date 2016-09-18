ЦСКА выиграл у «Крыльев», «Краснодар» вырвал победу в матче с «Ростовом». Все голы (ВИДЕО)

«Краснодар» – «Ростов» – 2:1

Смолов – 2:1.

Налдо – 1:1.

Сесар Навас – 0:1.

В старте: Крицюк (В), Енджейчик, Гранквист (К), Налдо, Калешин, Каборе, Газинский, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов #КраснодарРостов

Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Мартынович, Петров, Торбинский, Окриашвили, Лаборде, Быстров #КраснодарРостов

Старт «Ростова»: Джанаев (В), Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Калачев (К), Нобоа, Ерохин, Думбия #КраснодарРостов

Запасные: Медведев (В), Комиссаров (В), Киреев, Скопинцев, Саид, Препелицэ, Папа Гуйе, Полоз, Байрамян, Азмун #КраснодарРостов

«Крылья Советов» – ЦСКА – 1:2

Игнашевич! Подача углового и гол ударом головой – 1:2.

Ятченко! Под самый перерыв забивают хозяева, и счет снова равный.

Восьмая минута и сразу гол! Головин отважился на проход и отправил мяч в сетку.

Состав «Крыльев Советов»: Лория, Цаллагов, Бато, Надсон, Таранов, Ятченко, Чочиев, Башкиров, Молло, Паскуато, Мбакогу.