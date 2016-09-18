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  • ЦСКА выиграл у «Крыльев», «Краснодар» вырвал победу в матче с «Ростовом». Все голы (ВИДЕО)

ЦСКА выиграл у «Крыльев», «Краснодар» вырвал победу в матче с «Ростовом». Все голы (ВИДЕО)

«Краснодар» – «Ростов» – 2:1

Смолов – 2:1.

Налдо – 1:1.

Сесар Навас – 0:1.

В старте: Крицюк (В), Енджейчик, Гранквист (К), Налдо, Калешин, Каборе, Газинский, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов

Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Мартынович, Петров, Торбинский, Окриашвили, Лаборде, Быстров

Старт «Ростова»: Джанаев (В), Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Калачев (К), Нобоа, Ерохин, Думбия

Запасные: Медведев (В), Комиссаров (В), Киреев, Скопинцев, Саид, Препелицэ, Папа Гуйе, Полоз, Байрамян, Азмун

«Крылья Советов» – ЦСКА – 1:2

Игнашевич! Подача углового и гол ударом головой – 1:2.

Ятченко! Под самый перерыв забивают хозяева, и счет снова равный.

Восьмая минута и сразу гол! Головин отважился на проход и отправил мяч в сетку.

Состав «Крыльев Советов»: Лория, Цаллагов, Бато, Надсон, Таранов, Ятченко, Чочиев, Башкиров, Молло, Паскуато, Мбакогу.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Краснодар Ростов
Комментарии (16)
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ttter
1474212267
Крыльям надо лучьшеб играть в защите
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h3LL1k
1474215223
одно из брёвен забило..........
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magg27
1474215863
ЦСКА молодцы дажали!
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cska-62
1474216274
Крылья Советов (Самара) – ЦСКА. Самара,18.09.2016. 8 минута матча. 0:1. Головин подхватил мяч, отскочивший от соперника, как детей обыграл двух защитников и мастерским ударом уложил мяч в дальний от вратаря угол ворот. Командным мячом гол назвать никак нельзя, но получился он красивым и мастерским! Комбинационно пытались играть обе команды, «крылышки» даже выглядели в этом деле предпочтительнее, если бы не огромное количество технического брака в их действиях. Не может быть никаких претензий, как обычно, только к Молло. Под занавес тайма Ятченко воспользовался шикарной дальней передачей и сравнял счёт. 1:1. Что делал в этот момент Марио Фернандес? То же самое, что у Слуцкого делал на ЕВРО-2016 Смольников, обеспечив сборной России два позорных поражения подряд. То есть вообще не держал свою зону, хотя мяч был у соперников и атака была именно на ворота ЦСКА, а не наоборот. Все, наверное, горят желанием узнать моё мнение о не назначенном судьёй Безбородовым очевидном пенальти в ворота ЦСКА в середине первого тайме? Комментировать тут нечего (эпизод повторялся телевизионщиками неоднократно с разных ракурсов!), надо просто следить за новыми покупками автомобилей, акций или недвижимости такими судьями. Судейство с первых же туров нынешнего первенства отмечено не просто ошибками, а именно недобросовестностью. Я об этом уже подробно писал. Порой даже кажется, что у нас уже без футбольного трибунала не обойтись… И требуется принять закон о публичном расстреле сразу после матча судей-проходимцев… В назидание другим… Как юрист подчеркну: всё должно быть только по закону, без линчевания! Ну а законы бывают разные. Высшая мера наказания у нас не отменена, действует лишь мораторий на её применение. Тайм второй. За первые пятнадцать минут самарцы так прижали армейцев к своим воротам, что пришлось срочно менять Траоре на Страндберга, а Ионова на Миланова. Зачем их вообще брали, и избавились при этом от Панченко и Ефремова, известно только ВРЕДИТЕЛЮ ВСЕЯ РУСИ Слуцкому… Особо игра не перевернулась, но армейцы заиграли активнее. У ЦСКА можно отметить атаку с подключением Фернандеса и неточным ударом Миланова… На 77 минуте при подаче углового Игнашевича оставили в центре штрафной просто одного, и Сергей беспрепятственно послал мяч в ворота. 1:2. Казалось бы победа… Но радоваться нечему! Цельной командной игры у ЦСКА нет даже для матча с аутсайдером чемпионата и при судье Безбородове! А вот самарцы поражение заслужили. За детские ошибки в защите и хронический технический брак по всему полю, недостойный команды любой профессиональной лиги. При этом надо отдать должное тренеру Веркаутерену за то, что командную игру таким недофутболистам он всё же поставил. Но на поле, как обычно, можно отметить качественную игру лишь одного Молло. Больше некого. Тут однозначно требуется усиление состава.
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Чикомас
1474216612
....а Спартак побеждает благодаря исцелованным штангам. Вчера они всю игру, за Реброва, отрабатывали.
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WhiteEgon
1474219912
Смолов со своими татухами должен за сборную Мексики играть. Гэнгста, блин...
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Den_161
1474225064
Сегодня судья за КРАСНОДАР играл
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CamburV
1474262796
Федю в ЦСКА
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Partizanmett
1474270047
ЦСКА молодцы, Краснодар молодцы, Спартак тоже молодцы, а Локо обосрался...
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+50/-50
1474276355
"Быки" : Ростов - пенки на последней минуте не было. Ла Борделя никто не трогал.
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