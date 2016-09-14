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  • ЦСКА сумел отыграться в Германии, «Монако» одолел «Тоттенхэм». Все голы (ВИДЕО)

ЦСКА сумел отыграться в Германии, «Монако» одолел «Тоттенхэм». Все голы (ВИДЕО)

Группа E: «Байер» – ЦСКА – 2:2

1:0 – Мехмеди.

2:0 – Чалханоглу.

2:1 – Дзагоев.

2:2 – Еременко.

Группа E: «Тоттенхэм» – «Монако» – 1:2

0:1 – Бернарду Силва.

0:2 – Лемар.

1:2 – Тоби.

Группа F: «Реал» – «Спортинг» – 2:1

0:1 – Бруно Сезар.

1:1 – Криштиану Роналду.

2:1 – Мората.

Группа F: «Легия» – «Боруссия Д» – 0:6

0:1 – Гетце.

0:2 – Сократис.

0:3 – Бартра.

0:4 – Геррейру.

0:5 – Гонсало Кастро.

0:6 – Обамеянг.

Группа G: «Брюгге» – «Лестер» – 0:3

0:1 – Олбрайтон.

0:2 – Марез.

0:3 – Марез.

Группа G: «Порту» – «Копенгаген» – 1:1

1:0 – Отавио.

1:1 – Корнелиус.

Группа H: «Ювентус» – «Севилья» – 0:0

starting XI: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Lemina, Asamoah, Evra; Dybala, Higuain.

ONCE : Rico, Kranevitter, Iborra (C), N´Zonzi, Sarabia, Escudero, Vitolo, Nico Pareja, Vázquez, Rami y Mercado

Группа H: «Лион» – «Динамо Зб» – 3:0

1:0 – Толиссо.

2:0 – Ферри.

3:0 – Корне.

Группа C: «Манчестер Сити» – «Боруссия М» – 4:0

1:0 – Агуэро.

2:0 – Агуэро.

3:0 – Агуэро.

4:0 – Ихеаначо.

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Комментарии (9)
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sochi-2013
1473881538
Как-то веселее стало. Ждем(с)
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VeniaminS
1473887547
ЦСКА -Молодцы!!!
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TUMS
1473902318
Браво ЦСКА. Так держать!
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CamburV
1473911895
ЦСКА показали характер
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Legioner-05
1473915759
Вот как чувствовал,хотел на ничью с Баером поставить,однако переборщил на ЦСКА поставил,хотя могли и порадовать))))
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Ильгизар И
1473915992
ПОРА УЖЕ И ВЫИГРЫВАТЬ в ГЕРМАНИИ
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pik54
1473924896
ЦСКА молодец!
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kurskih
1473934029
валидольная ничья
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CSKA №1
1473939735
ЦСКА вперед!!!!!
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