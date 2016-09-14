ЦСКА сумел отыграться в Германии, «Монако» одолел «Тоттенхэм». Все голы (ВИДЕО)

Группа E: «Байер» – ЦСКА – 2:2
1:0 – Мехмеди.
2:0 – Чалханоглу.
2:1 – Дзагоев.
2:2 – Еременко.
Группа E: «Тоттенхэм» – «Монако» – 1:2
0:1 – Бернарду Силва.
0:2 – Лемар.
1:2 – Тоби.
Группа F: «Реал» – «Спортинг» – 2:1
0:1 – Бруно Сезар.
1:1 – Криштиану Роналду.
2:1 – Мората.
Группа F: «Легия» – «Боруссия Д» – 0:6
0:1 – Гетце.
0:2 – Сократис.
0:3 – Бартра.
0:4 – Геррейру.
0:5 – Гонсало Кастро.
0:6 – Обамеянг.
Группа G: «Брюгге» – «Лестер» – 0:3
0:1 – Олбрайтон.
0:2 – Марез.
0:3 – Марез.
Группа G: «Порту» – «Копенгаген» – 1:1
1:0 – Отавио.
1:1 – Корнелиус.
Группа H: «Ювентус» – «Севилья» – 0:0
#Juventus starting XI: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Lemina, Asamoah, Evra; Dybala, Higuain. #JuveSFC #UCL
ONCE #SevillaFC: Rico, Kranevitter, Iborra (C), N´Zonzi, Sarabia, Escudero, Vitolo, Nico Pareja, Vázquez, Rami y Mercado #vamosmisevilla
Группа H: «Лион» – «Динамо Зб» – 3:0
1:0 – Толиссо.
2:0 – Ферри.
3:0 – Корне.
Группа C: «Манчестер Сити» – «Боруссия М» – 4:0
1:0 – Агуэро.
2:0 – Агуэро.
3:0 – Агуэро.
4:0 – Ихеаначо.