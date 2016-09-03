Рента-драйвер. Как «Локомотив» обманул всех, провернув трансферы Денисова и Ротенберга

Игорь Денисов. Конечная станция– Никаких конфликтов не будет. Будет только работа и футбол. Это я обещаю, – слегка дрожащим голосом Игорь Денисов пытается охладить негативные эмоции болельщиков. Те пока естественно не верят. Слишком многое всплывает в памяти, когда мы говорим про последние годы карьеры 32-летнего игрока. Которые для корректности журналисты называют «противоречивыми».

Но сейчас хочется поверить. Денисов реально мог осесть на год в ФНЛ, а мог и тихо закончить с футболом, после которого и «Матч ТВ» в жизни Игоря представить трудно – уж очень он человек в себе. А тут – московский клуб РФПЛ, куда вернулся отец-основатель, и едва ли не последний шанс поиграть на приличном уровне.

С возвращением в «Зенит» момент упущен, хотя слухи об этом ходить не переставали. В «Спартаке» только-только уловили позитивную атмосферу – портить ее огненным трансфером незачем. У ЦСКА, скорее всего, нет денег на зарплату. Уходить в другую лигу или переезжать в загадочный Китай – не для этого футболиста. Уж слишком он привык к комфорту. Поэтому придется работать.

С Денисовым все более-менее прозрачно: хавбек, конечно, может стать и ненужным Семину, но едва ли это случится. Потому что это цепкий и отважный лидер середины поля с необходимым паспортом. Может использоваться и вместо легионера Н’Динга, и взамен Тарасова, склонного травмы варьировать с красными карточками. Клуб, к тому же, взял игрока в аренду почти бесплатно (будет платить только треть зарплаты).

Это удивительно, но банальные игровые характеристики и ситуация с бедной скамейкой выбрались на первое место. Взвинченность и неспокойное поведение оказались не первичными. Возможно, только для Юрия Семина это пустяк.

– У меня нет конфликта со Смородской, это у нее конфликт с футболом, – жестко по отношению к Ольге Юрьевне, но в целом цитата описывает философию Семина. Да, Юрий Палыч умеет эпически наорать, что футболистам хочется провалиться сквозь дренаж газона. Только под эти крики зажигали Александр Алиев, Дмитрий Сычев и другие преждевременно сдувшиеся игроки.Шесть проблем в «Локомотиве», которые нужно решить Семину Давайте еще вспомним прошлогодний «Анжи», где у Семина не получилось. И как раз потому, что тренер попал в жуткий котел – за пару недель до начала чемпионата в команду вбухали десяток новичков. Эта компашка и старожилы вместе не сумели быстро ужиться, плюхнулись на донышко таблицы, заставив фанатов опять удрать со стадиона. Семин не стал мучить всех и ушел. Совсем скоро у Руслана Агаларова начались зарубы с местными игроками, а «Анжи» спас только удачный соперник в стыковых матчах.

Семин уже сказал, что никаких конфликтов с Денисовым не будет – он этим не занимается. И тут опять хочется верить.Борис Ротенберг. Поворот рента-драйвераКогда на презентации Борис Ротенберг-младший, неохотно улыбаясь, схватил зеленую футболку, фанаты Формулы-1 тут же провели отличную параллель.Главная гоночная серия мира отменно живет на деньги рента-драйверов. Это гонщики, у которых нет таланта рулить бешеным авто, но есть деньги или спонсор, который хочет раскрутки своего бренда на болиде или просто продвинуть гонщика определенной национальности. В 90-х процветала первая модель. Например, актер Жан-Поль Бельмондо оплачивал дорогущее увлечение сына Поля.

А потомственный сицилийский граф Джованни Лаваджи сначала пользовался деньгами отца, но после его отказа обеспечивать жизнь бедным командам «большого цирка», Джованни стал зарабатывать сам и к 37-м годам вернулся в Формулу-1 после карьеры в менее культовых гоночных сериях.

В 00-х за дело взялись государственные компании. Так, первый русский гонщик империи Берни Экклстоуна Виталий Петров попал туда благодаря поддержке корпорации «Ростехнологии» (что характерно, соглашение было подписано после того, как менеджер гонщика Оксана Косаченко встретилась с Владимиром Путиным). Подключился к проекту и Выборгский судостроительный завод, в совет директоров которого входил отец Виталия. Renault не смогла проигнорировать щедрое предложение.Эти истории частично похожи на странную биографию Бориса Ротенберга. Тут и государственные средства, и связь семьи с президентом России, а главное – дикое желание играть, которое не перебивается даже незыблемым финансовым счастьем. Деньги вместе с интересом объединились и делают счастливыми всех. Правда, как мы помним, благополучие это не такое уж и затяжное.

Это не забавная история ЦСКА и Hyundai, который в 2012-м всучил армейцам некоего Ким Инсона. Когда поняли, что игрока можно подпускать только к ФНЛ, ЦСКА попрощался с корейцем и не начал сыпаться на глазах – автоконцерн не был таким могущественным спонсором. И семейные скрепы не играли роли.

10 самых дорогих летних трансферов в России

Это в «Динамо» родственные связи одного игрока решали все. И где явно с покровительством перебрали – УЕФА пришлось выгнать клуб из еврокубков. «Ростов» еще кое-как держится, даже в ЛЧ протиснулся. Правда, трансферы клуба намекают на постепенное окончание сказки.

Агент Дмитрий Селюк не зря говорит: «Динамо» не стало на Ротенберга рассчитывать. И где сейчас бело-голубые? Скатились в ФНЛ. Я не провожу прямой связи. Но, получается, «Динамо» его где-то недооценило». Смешно, но стоит подумать.

Как семья Ротенбергов повлияет на финансирование «Локомотива» – неизвестно. Будет ли Юрий Семин дарить Борису-младшему 70 минут футбола с правом на кучу ошибок – тоже непонятно. Но вот новый глава «Локо» Илья Геркуса не напоминает руководителя, который торопясь зальет клуб чужими деньгами и заставит тренера уничтожить правый фланг обороны.Все трансферы России. Полная таблица