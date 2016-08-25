Гризманн для бедных. Что за нападающего покупает «Арсенал»

Все лето болельщики «Арсенала» и всевозможные эксперты призывают Арсена Венгера потратиться на нападающего, однако сначала отпал вариант с Варди, затем – с Лаказеттом, и вот уже терпение даже самых верных поклонников французского специалиста начало подходить к концу. И вот, когда не за горами первое сентября, Арсен Венгер решил-таки выложить кэш на стол: в «Арсенал» вот-вот должен перейти нападающий, великолепно зарекомендовавший себя по выступлениям за «Депортиво», – Лукас Перес.

«Арсенал» и 33 несчастья Арсена Венгера

Да, наставник «канониров» спит и видит, как бы привезти на «Эмирейтс» особенного игрока – но Озилов и Санчесов не выбрасывают на распродажу каждый год, а приобрести столь нравящегося Арсену Гризманна у «Арсенала» просто не было бы возможности. Варди остался в «Лестере», «Лион» запросил неразумные деньги за Лаказетта – и тогда боссы «Арсенала» обратились, может, не к самой звучной, но очень достойной кандидатуре Переса. Достаточно посмотреть это видео, чтобы убедиться: Перес ничем не хуже того же Лаказетта, но за него (что особенно любо сердцу Арсена Венгера) не нужно переплачивать, стоит лишь активировать скромнейшую по нынешним временам клаусулу – 20 миллионов евро.

О грядущем трансфере Переса в «Арсенал» уже успели сообщить многие СМИ, но самое важное – фамилию пока еще форварда «Депортиво» упомянул в своем твиттере главный и наиболее надежный инсайдер, пишущий о «канонирах», Дэвид Орнштейн. Если он называет фамилию игрока – значит тот как минимум на радаре у Арсена Венгера, а если Орнштейн говорит, что «Арсенал» в ком-то заинтересован – значит сделка на 90% согласована.

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Да, Перес не столь мастеровит, как Гризманн, и не столь раскручен, как Ляказетт, однако 20 миллионов за такого футболиста – настоящий подарок, и болельщикам «Арсенала», привыкшим к тому, что их клуб вообще обходится без вызывающих любопытство приобретений, будет грех жаловаться на такую покупку. В минувшем розыгрыше Примеры Перес забил 17 голов и отдал 10 голевых передач, что является отличной статистикой для футболиста, если только ты не выступаешь за «Барсу» или «Реал». Посмотрите на то, с какой легкостью Лукас забивает свои голы – сомнений, что он станет прекрасным дополнением к Санчесу, Жиру, Озилу и компании, не возникает никаких.