Девушка, которая не досталась Иглесиасу. Подруга Эдина Джеко

Амра Силайджич – боснийская актриса и фотомодель. Известна она по съемкам в различных сериалах, например, «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Кремниевая долина» или «Красавцы». Одну из главных ролей девушка исполнила в музыкальном клипе Энрике Иглесиаса (на песню «No Me Digas Que»), впрочем, там ничего серьезного не происходило. Звезда «Ромы» может быть спокойна.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Раньше у Амры даже был собственный сайт, а сейчас он не работает. Впрочем, сейчас возлюбленной Эдина Джеко особо не до саморекламы – все силы уходят на воспитание ребенка: в феврале у пары родилась дочка. Но прошлые фотосеты еще вполне актуальны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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