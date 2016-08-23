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  • Девушка, которая не досталась Иглесиасу. Подруга Эдина Джеко

Девушка, которая не досталась Иглесиасу. Подруга Эдина Джеко

Амра Силайджич – боснийская актриса и фотомодель. Известна она по съемкам в различных сериалах, например, «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Кремниевая долина» или «Красавцы». Одну из главных ролей девушка исполнила в музыкальном клипе Энрике Иглесиаса (на песню «No Me Digas Que»), впрочем, там ничего серьезного не происходило. Звезда «Ромы» может быть спокойна.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Раньше у Амры даже был собственный сайт, а сейчас он не работает. Впрочем, сейчас возлюбленной Эдина Джеко особо не до саморекламы – все силы уходят на воспитание ребенка: в феврале у пары родилась дочка. Но прошлые фотосеты еще вполне актуальны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мартина Каррера – дочь-красавица нового тренера «Спартака»

Карла Хоу – сексуальная подруга защитника «Ливерпуля»

Лига чемпионов Италия Рома Джеко Эдин
Комментарии (11)
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Касабланка
1471968765
Тёлка красивая, но не пойму зачем на футбольном сайте писать о подругах футболистов, больше писать что ли не о чем
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qweewqqweewq
1472021947
есть видео где её ебут?
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nemolod
1472024059
Непонятно одно: написали что у нее недавно родилась дочь,только непонятно от кого - ведь она этому футболисту всего лишь подруга,но не законная жена (или им на это обоим наплевать)?
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Тим2015
1472025385
у всех модели и проститутки .
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dolf666
1472219500
вы случаем не ананисты?
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