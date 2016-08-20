«Арсенал» и 33 несчастья Арсена Венгера

Бережливость Арсена Венгера – то качество, которое больше всего нравится в французском специалисте акционерам «Арсенала». Мсье Арсен относится к финансам «канониров» как к своим личным. А так как он привык жить по средствам и исключает возможность ненужного шика, то при едва ли не самых дорогих билетах на одном из самых вместительных стадионов АПЛ, клуб с большой неохотой тратит деньги.

Венгера можно понять – его натура противится необходимости переплачивать, что стало главным трендом этого лета на трансферном рынке АПЛ. Быстренько провернув покупку Гранита Джаки, «Арсенал» порадовал поклонников едва ли не первым серьезным трансфером лета в премьер-лиге, но дальше дела пошли не так резво.

Нежелание переплачивать за Лаказетта привело к тому, что от торговли по французскому вингеру устали все. Уже никакие другие новости, кроме официального представления Алекса, не будут восприниматься заинтересованной публикой. С защитниками история та же – зная еще в июне о том, что Мертезакеру необходима операция и начало сезона он пропустит, Венгер, тем не менее, сомневался в талантах Шкодрана Мустафи и опять же – соответствии их запрошенной «Валенсией» цене.

Если бы «Арсенал» был таким же напористым, конкретным и щедрым на рынке как «Манчестер Юнайтед» – у команды уже были бы как минимум два названных игрока, а, может, и еще кто-то пригодившийся бы в первом туре. А так, Венгер попер с голой пяткой на мерсисайдские шашки и был изрублен в капусту Коутиньо и компанией. Сразу же, как только «канониры» чуть подустали прессинговать и прикрывать дыру в центре обороны, где вынужденно находились молодой Холдинг и правый защитник Чамберс.

«Арсенал» ведь не может без сваливающихся на его голову бед – вслед за Мертезакером травмировался и Габриэль Паулиста, а Венгер дал отдых своим французам, принимавшим участие в играх Евро. Это привело к тому, что Косиельни подошел к старту сезону растренированным. Кто мог предположить, что в придачу к Мертезакеру травмируется и Габриэль? Да, наверное, любой болельщик «Арсенала», знающий о травматичности игроков любимой команды, но никак не всегда оптимистичный, хоть и давно не улыбавшийся, Венгер.

Покупка еще одного центрального защитника была целью на лето, не связанной с травмами Мертезакера и Габриэля. Немец и в здоровом-то состоянии не образец надежности и стабильности, а проходить сезон с двумя с половиной центрбеками удается разве что очень везучим командам – наподобие «Лестера» образца прошлого сезона. Но единственным защитником, презентованным публике, стал Холдинг, а такого добра и в академии «Арсенала» полно.

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На самом деле для «Арсенала» начинать сезон с поражения – такая же традиция как дебютные победы для «Челси». В прошлом году «канониры» проиграли «Вест Хэму» с 16-летним школьником Рисом Оксфордом в составе. Перед тем, парой сезонов ранее, их обыграла «Астон Вилла», находившаяся на верном пути к плачевному состоянию прошлого сезона. Если перемотать к 2011 году, то там будет еще одно домашнее поражение от «Ливерпуля» в дни, когда там блистал Суарес.

Венгер может сказать о том, что в прошлом сезоне его команда была второй, несмотря на неудачный старт при худших результатах конкурентов. Но в том и дело, что этот сезон отличается весьма продуктивной работой «Челси» и клубов из Манчестера по усилению состава и тренерского корпуса. Тогда как француз работает по старинке, не замечая, что необходимость переплачивать и вкладывать в усиление состава заработанные деньги – мера насущная и необходимая, никакой не каприз или желание выпендриться.

Но чем ближе закрытие трансферного окна, тем большими будут ценники на игроков, которые заинтересуют Венгера. О чем можно говорить, если сейчас понимающий, что «канониры» оказались в безвыходном положении «Вест Бром» отказывается принимать 16 миллионов фунтов за Джонни Эванса.

Пойти на честную сделку с «Арсеналом», возможно, готова была «Барселона», помнящая о том скольких игроков ранее получалось изымать из состава «канониров» по правильной цене, но как только пошли слухи об интересе Венгера к Жереми Матье, тот поспешил сломаться. «Арсенал» близко – пора соответствовать. Остается надеяться только, что травма не очень серьезная – «Барселона» вроде бы не прочь отпустить универсального француза.

Проблемы у «Арсенала» не только в обороне – в том же злосчастном матче с «Ливерпулем» вылетел на несколько недель Рэмзи, завершил игру раньше срока Ивоби, а «вишенкой» в списке неудач «канониров» стала авария Петра Чеха по возвращении с «Ашбертон Гроув» – вот уж, действительно, – 33 несчастья. Ничего страшного, но сам факт в череде неудач весьма символичен.

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Результативного нападающего Венгер искал все лето и так и не нашел – выиграть гонку за Игуаина он был не в состоянии, так как опять же не хотел переплачивать, а устанавливать новый клубный рекорд он готов только ради Гризманна или игрока его уровня. Увы, но мысль сделать все, чтобы заполучить игрока своей мечты, спокойно приходящая в голову Моуринью и реализуемая руководством «МЮ» в случае с Погба, не помещается в голове Венгера. Вы думаете, что у «Арсенала» нет ресурсов для покупки Гризманна? Спросите у постоянных посетителей «Эмирейтс» – они расскажут многое о доходах клуба. «Где наши деньги?» – это очень уместный и актуальный вопрос с трибун, обращенный к Венгеру и акционерам «канониров».

«Арсенал» способен на многое. Даже в его нынешнем составе, но только в том случае, если «сойдутся звезды». Задача тренера-победителя – сделать так, чтобы достижение цели зависело от внешних факторов наименьшим образом. Увы, но Венгер с его вечным оптимизмом и верой в лучшие качества своих парней, а также в то, что в кои-то веки «Арсенал» пройдет сезон без травм, не делает ничего для того, чтобы его команда перестала зависеть от моментов, связанных с удачей. А сама удача, как капризная госпожа, раз за разом радует других – вон даже «Лестеру» в прошлом сезоне улыбнулась во все 32 зуба. Тогда как «Арсенал» не сумел воспользоваться даже коллективным провалом всех конкурентов. Что же должно измениться к лучшему сейчас, когда все становятся сильнее, а «Арсенал» остается самим собой?

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