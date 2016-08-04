«Спартак» вылетел из Лиги Европы от клуба из Кипра. Ключевые моменты матчей ЛЕ

Вчера был отличный вечер – «Ростов» здорово разобрался с «Андерлехтом» и вышел в следующую стадию Лиги чемпионов. На очереди – Лига Европы, но если «Краснодар» спокойно обеспечил себе выход в последний этап плей-офф, забив дважды по три гола мальтийской «Биркиркаре», то «Спартак» после ничьей 1:1 на Кипре с АЕКом жутко опозорился на «Открытие-Арене».
«Краснодар» – «Биркиркара» – 3:1 (первый матч – 3:0) | Видеогалерея
Онлайн матча «Спартак» – АЕК – 0:1 (первый матч – 1:1) | Видеогалерея
Гол забивает АЕК на 89-й минуте. «Спартак» терпит очередное жестокое поражение в еврокубках. Сил вам, фанаты.
Крах «Спартака» и фанатская тоска. Лучшие фото с матча «Спартак» – АЕК
А что «Спартак»? Пока все тускло и под вопросом. Был у Промеса момент, который нужно было забивать.
Отквитали один гол мальтийцы, чтобы крупно не проиграть.
Пока «Спартак» мучается, смешанный состав «Краснодара» убивает мальтийцев: уже 3:0, забил Лаборде.
Жоаозиньо удвоил счет в матче с «Биркиркарой»!
У «Спартака» отличный момент упустил Ещенко, пробив выше с нескольких метров.
А «Краснодар» уже открыл счет в матче с «Биркиркарой». Очень курьезный гол забил Куасси.
Состав «Спартака» весьма интересен: капитан Глушаков в запасе, а Фернандо – в старте. Макеев тоже в основе. Схема та же, что и в матче с тульским «Арсеналом»: 5-3-2. Хотя, скорее 3-5-2.
Руководители кипрского клуба остались очень довольны спартаковскими боссами. «Спасибо за прекрасную еду и отличный прием!», – гласит надпись на официальном сайте АЕКа.
Бойся, «Спартак». Почему клубы из Кипра стали кошмаром для России
Ну что, вперед, «Спартак»?
Состав «Краснодара» тоже любопытен: в нем фактически лишь два номинальных защитника (Петров хоть и переквалифицировался, но изначально он все же игрок середины поля). Наконец-то Жоаозиньо в старте, Быстрова мы уже очень долго не видели в основе, ну и молодой Эбуэ Куасси в центре поля также обращает на себя внимание.
Пока Куасси будет играть, Одил Ахмедов переведет дух на скамейке запасных.