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  • «Спартак» вылетел из Лиги Европы от клуба из Кипра. Ключевые моменты матчей ЛЕ

«Спартак» вылетел из Лиги Европы от клуба из Кипра. Ключевые моменты матчей ЛЕ

Вчера был отличный вечер – «Ростов» здорово разобрался с «Андерлехтом» и вышел в следующую стадию Лиги чемпионов. На очереди – Лига Европы, но если «Краснодар» спокойно обеспечил себе выход в последний этап плей-офф, забив дважды по три гола мальтийской «Биркиркаре», то «Спартак» после ничьей 1:1 на Кипре с АЕКом жутко опозорился на «Открытие-Арене».

«Краснодар» – «Биркиркара» – 3:1 (первый матч – 3:0) | Видеогалерея

Онлайн матча «Спартак» – АЕК – 0:1 (первый матч – 1:1) | Видеогалерея

Гол забивает АЕК на 89-й минуте. «Спартак» терпит очередное жестокое поражение в еврокубках. Сил вам, фанаты.

Крах «Спартака» и фанатская тоска. Лучшие фото с матча «Спартак» – АЕК

А что «Спартак»? Пока все тускло и под вопросом. Был у Промеса момент, который нужно было забивать.

Отквитали один гол мальтийцы, чтобы крупно не проиграть.

Пока «Спартак» мучается, смешанный состав «Краснодара» убивает мальтийцев: уже 3:0, забил Лаборде.

Жоаозиньо удвоил счет в матче с «Биркиркарой»!

У «Спартака» отличный момент упустил Ещенко, пробив выше с нескольких метров.

А «Краснодар» уже открыл счет в матче с «Биркиркарой». Очень курьезный гол забил Куасси.

Состав «Спартака» весьма интересен: капитан Глушаков в запасе, а Фернандо – в старте. Макеев тоже в основе. Схема та же, что и в матче с тульским «Арсеналом»: 5-3-2. Хотя, скорее 3-5-2.

Руководители кипрского клуба остались очень довольны спартаковскими боссами. «Спасибо за прекрасную еду и отличный прием!», – гласит надпись на официальном сайте АЕКа.

Бойся, «Спартак». Почему клубы из Кипра стали кошмаром для России

Ну что, вперед, «Спартак»?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Состав «Краснодара» тоже любопытен: в нем фактически лишь два номинальных защитника (Петров хоть и переквалифицировался, но изначально он все же игрок середины поля). Наконец-то Жоаозиньо в старте, Быстрова мы уже очень долго не видели в основе, ну и молодой Эбуэ Куасси в центре поля также обращает на себя внимание.

Пока Куасси будет играть, Одил Ахмедов переведет дух на скамейке запасных.

Лига Европы Лига Европы Спартак АЕК Краснодар Биркиркара Жоаозиньо Куасси Эбуэ
Комментарии (17)
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TUMS
1470331683
Краснодар молодцы!
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vasiok74
1470332149
быки молодцы!осталось Спартаку забить и проходить дальше.
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зиргай
1470332928
спартак прострет.. как всегда.. А где СМОЛОВ у быков?
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leonard1984
1470334629
Опять опозорились походу(
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Grelas
1470334684
Алейничев - верим!!! Ахаха, позорище!)))
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roman230582
1470334862
Очередной позор Спаратака
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ALEX ML
1470335543
Нелепое название упразднить, остальное говно в ФНЛ.........................
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Taps
1470335991
Жалкие убогие игрочишки "Спартака". Уберите Федуна и негров - будет успех.
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vladimir-7
1470336020
Спартак наигрался в ЛЕ. Куда свиньям в калачный ряд.
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serppion
1470391086
«Спартак» - «Витория» (Португалия) – 0:0 и 0:4 «Спартак» - АЕК (Греция) – 0:0 и 1:2 «Спартак» - «Кошице» (Словакия) - 1:2 и 0:0 «Спартак» - «Санкт-Галлен» (Швейцария) – 1:1 и 2:4 Это - не футболисты. это - точно свиньи.
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