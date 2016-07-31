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  • Девушка, которая не хотела в Россию. Жена спартаковского новичка Фернандо

Девушка, которая не хотела в Россию. Жена спартаковского новичка Фернандо

Впрочем, сам Фернандо твердит обратное: «Наоборот, она даже больше меня хотела в Россию». Так ли это важно? Главное, что игрок согласился на переход в «Спартак» и уже в скором времени дебютирует в игре за клуб. Сам Фернандо – очень семейный человек, отец двоих детей и муж замечательной девушки Рафаэлы Риворедо, в соцсетях у которой не так уж много ярких снимков, а гораздо больше семейных. Любуйтесь!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (8)
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Жека 35
1469978623
Обычная баба)
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loko-the_best
1469990154
на свинью похожа) совпадение?)
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Den Bull
1470000248
Ничего необычного.
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richi
1470033263
Почти на всех фотках губы тренирует. Откормила борова, как раз для свинарника.
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MU-fanatic
1470063582
пока что самая приятная девушка футболиста на этом ресурсе!!!на ее месте я бы тож не хотел в Россию!помойка....
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MU-fanatic
1470063713
столько тупых глоров))))я в шоке куда мир катится,деградация)))
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