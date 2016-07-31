Девушка, которая не хотела в Россию. Жена спартаковского новичка Фернандо

Впрочем, сам Фернандо твердит обратное: «Наоборот, она даже больше меня хотела в Россию». Так ли это важно? Главное, что игрок согласился на переход в «Спартак» и уже в скором времени дебютирует в игре за клуб. Сам Фернандо – очень семейный человек, отец двоих детей и муж замечательной девушки Рафаэлы Риворедо, в соцсетях у которой не так уж много ярких снимков, а гораздо больше семейных. Любуйтесь!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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