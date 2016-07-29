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    • «Мы дошли до финала Лиги Европы без премиальных, тренер свои деньги давал». Как развалился «Днепр»

    «Мы дошли до финала Лиги Европы без премиальных, тренер свои деньги давал». Как развалился «Днепр»


    3
    Голосов: 2
    29.07.2016 17:30
    Всего год назад «Днепр» чуть не выиграл еврокубок и был готов разбавить лидерство «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате Украины. Сейчас клуб, который едва не погиб, живет в абсолютно другой реальности. «Бомбардир» показывает хронику того, как «Днепр» все потерял, но все равно уцелел.
    СПОЙЛЕРЫ
    Сразу после финала Лиги Европы «Днепр» получил удар по бюджету – генподрядчик нового стадиона потребовал в срочном порядке расплатиться за работу. Проблемы с финансами возникли во многом из-за политики Игоря Коломойского, который практически не интересовался деятельностью своего клуба, побеждающего вопреки. Сегодня из того суперсостава днепровцев остался всего один человек, а костяк команды – молодежь из дубля.

    В чем причина

    Все закрутилось прямо тогда, после финала Лиги Европы, который «Днепр» мужественно проиграл суперопытной «Севилье». Выяснилось, что все 9 миллионов евро, заработанные в качестве призовых за участие в финале, клуб должен отдать по решению суда. Причина − долг перед компанией Hochtief за строительство «Днепр-Арены». Стадион был построен в 2008-ом по заказу клуба, и с тех пор днепровцы оставались должны немецкой фирме около 11 миллионов евро. Кстати, Hochief − компания с огромной историей (основана в 1874 году) и проектным бэкграундом в нескольких странах, а ее наиболее известная и одновременно скандальная работа − постройка бункера Адольфа Гитлера, где он покончил с собой.

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    Тот факт, что у якобы успешного клуба есть такой странный долг и что он гасится такими радикальными методами, даже не знакомым с событиями на Украине людям объяснит: «Днепру» очень плохо. Знакомым все было понятно и так.

    «Днепр» принадлежал Игорю Коломойскому − до недавнего времени одному из самых богатых и одновременно самых влиятельных людей на Украине. Для миллиардера все изменилось с наступлением нового политического режима. Коломойский вступил в открытый конфликт с президентом Украины Петром Порошенко и действующей властью. За что был отстранен от должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, получил серию очень чувствительных ударов по своим активам и растерял прежний статус на территории страны. Проще говоря − Коломойскому стало не до «Днепра».

    Слухи о возможных последствиях для клуба стали активно расползаться с лета прошлого года. Их вершина − недавняя информация, что «Днепр» может вообще официально развалиться. Месяц назад Игорь Коломойский лично их опроверг. Впрочем, на данный момент перед командой по-прежнему висят крупные долги не только перед подрядчиком стадиона, но, в первую очередь, перед игроками, персоналом и тренерами.

    Последний пункт уже стоил «Днепру» еврокубков. Из-за долгов перед тренерским штабом Хуанде Рамоса (работал в клубе в 2010-2014 годах) УЕФА отстранил команду от любых международных соревнований и наложил штраф в 100 тысяч евро.

    В чем еще причина развала

    Эксперты в украинском футболе заявляют, что, по сути, «Днепр» посыпался не из-за проблем Коломойского, а из-за самого Коломойского. По рассказам изнутри УПЛ сине-бело-голубые как-то показывали результат совершенно без четкой стратегии управления. Говорят, владелец очень часто был не доступен для команды, а его представители внутри клуба не имели права почти ни на какие серьезные самостоятельные решения. Знаменитая полулегенда: тренер Хуандре Рамос украл телефон у гендиректора клуба Андрея Стеценко, чтобы найти там номер Коломойского и получить, наконец, ответы на вопросы. И такой ад происходил задолго до того, как «Днепр» вышел в финал Лиги Европы и официально запустил собственный полураспад.

    У следующего тренера – Мирона Маркевича – все было еще хуже. В команде паразитировали долги и «серые» зарплаты, администрация постоянно выплевывала основному составу бытовые и организационные проблемы, вроде испорченных тренировочных полей или отсутствия собственного автобуса. Маркевич возмущался, пытался выйти на откровенный разговор с Коломойским, заявлял о проблемах открыто, даже уходил в непринятую отставку. Когда «Днепр» бодался с «Севильей», почти никто не знал, что главный соперник, которого победил клуб на пути к этому финалу − собственное руководство. Хавбек Евгений Шахов рассказывал: «Мы дошли до финала Лиги Европы, потому что жили мечтой. Без премиальных от клуба. Маркевич даже свои деньги давал, чтобы больше стимулировать нас».

    Как «Днепр» растерял состав

    Самый понятный способ разобраться в сути дел внутри клуба − посмотреть на его трансферы. Вместо того, чтобы выжать из крепкого состава спасительные деньги, «Днепр» просто раздал игроков и глупо профукал свой единственный прибыльный актив.

    Теперь − три убийственные цифры.

    1. Долги клуба по зарплате, по данным портала Tribuna.com, составляют около 20 миллионов евро.

    2. За это трансферное окно из клуба ушли 17 человек. Все − бесплатно.

    3. Стоимость всех игроков, которые бесплатно покинули клуб за последний год − 55 миллионов евро. То есть за их продажу хотя бы по номинальной цене можно было бы погасить долги и спокойно жить несколько лет.

    Состав «Днепра» в том финале против «Севильи» − конец мая 2015-го:

    Денис Бойко (ушел в «Бешикташ» за 3,5 млн евро), Джаба Канкава (ушел в «Реймс» за 1,5 млн евро), Артем Федецкий (ушел бесплатно), Дуглас Силва (ушел бесплатно), Евгений Чеберячко, Валерий Федорчук (ушел бесплатно в «Динамо» Киев), Евгений Коноплянка (ушел бесплатно в «Севилью»), Лео Матос (ушел бесплатно в ПАОК), Матеус (ушел бесплатно в «Шицзячжуан Юнчан»), Руслан Ротань (ушел бесплатно), Никола Калинич (ушел в «Фиорентину» за 5,5 млн евро).

    Бонус − известные запасные. Чигринский, Безус, Зозуля, Селезнев, Лаштувка, Гуйе − все ушли бесплатно.

    Итого: из 17 человек лучшего состава в истории клуба за год ушли 16. За это «Днепр» получил 10 миллионов евро − в два раза меньше, чем трансферная стоимость одного только Коноплянки в момент его переезда в Испанию. Из 16 человек 13 уехали бесплатно.

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    Кто теперь играет в команде

    На игру первого тура чемпионата Украины-2016/2017 в составе «Днепра» вышли два футболиста 1994 года рождения, два − 1996 г.р., два − 1997 г.р.

    Когда прежний состав развалился, у «Днепра» в условиях цейтнота начала сезона было только два способа найти новых игроков. Первый − фактически принадлежащие Коломойскому «Волынь» и «Нефтяник-Укрнефть». Оттуда взяли троих игроков со средним возрастом 29 лет. Второй − собственная академия. Ее распотрошили до последнего шкафчика раздевалки и забрали всех, кто хотя бы теоретически мог заткнуть дыру в заявке. Сегодня «Днепр» − это запредельная концентрация молодежи и потенциала, которую сдерживают несколько опытных футболистов. Главным по ветеранам стал Евгений Чеберячко − тот самый единственный участник еврофинала, оставшийся в клубе.

    Но есть и хорошие новости. Первый матч в экстремальных условиях «Днепр» выиграл 5:0. 19-летний Денис Баланюк сделал дубль, 22-летний Близниченко отдал две голевые передачи, 20-летние Когут и Кочергин забили по голу, как и 18-лений Юрий Вакулко. Правда, соперником была все та же «Волынь».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Stadiumguide, Bigmir
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии (6)
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    VITPO
    1469790854
    Так проходит земная слава.
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    Grelas
    1469796773
    КАЛОмойский - чудак на букву М.
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    valencia 45
    1469826403
    !
    Ответить
    vasiok74
    1469885193
    умирает клуб
    Ответить
    TY13R
    1470123794
    Днепр будет жить!!!
    Ответить
    alex-76
    1470374929
    Удачи "Днепру"! Болел за "Днепр" в чемпионате СССР, был просто счастлив когда вопреки всему в 88-м они стали чемпионами Союза, а после взяли ещё супер-кубок и кубок СССР.
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