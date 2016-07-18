Почему продажа Мамаева – абсурдное решение «Краснодара»

Минус паспорт

В лимит «Краснодар» еле-еле вползает и так, а убери одного российского игрока – либо придется менять схему (плюс Газинский), либо рассчитывать на вторую молодость ветеранов (Торбинский, Быстров), либо звать Широкова и опять-таки перемещать в схеме игроков. Возможно, в команде заиграет Измайлов, но это та же история, что и про Торбинского с Быстровым. Когда ж экспериментировать, если не за пару недель до старта чемпионата? К тому же совсем скоро стартуют и еврокубки, где нет лимита, зато без ротации не обойтись. В целом же и так ясно, что более крутого распасовщика-россиянина «Краснодар» не найдет, а своего резерва у команды нет, что бы там ни пели про академию клуба. Свои воспитанники не пролезают даже в запас, а молодежные команды «Краснодара» регулярно проигрывают по всем направлениям.

Минус связка

Федор Смолов стал лучшим бомбардиром российского чемпионата, назабивав кучу голов с пасов Павла Мамаева. 23 очка по системе «гол плюс пас» у самого Мамаева – весьма мощный результат для нашей лиги. Это работало в прошлом сезоне, зачем и во имя чего ломать эту связку сейчас? Находиться в поиске другого партнера для Смолова, опять-таки, за пару недель до старта – только этого еще не хватало Олегу Кононову. И ведь никто не заставляет и не принуждает «Краснодар» создавать себе дополнительные проблемы с продажей Мамаева – сам клуб принимает такое решение.

Минус ментальный лидер

О тяжелом характере Мамаева мы наслышаны уже давно благодаря различным историям, правдивым и не очень. Факт в том, что на поле людей с характером у «Краснодара» не так-то много, а в решающие мгновения матчей именно это сказывается чаще всего. За блестящий прошлый сезон Мамаев заслужил самых лестных слов, вся атака держалась на нем и Смолове, уж на некоторые недостатки футболиста можно было бы закрыть глаза, если он играет так здорово. Тем более, именно характер Мамаева и помогал ему восстановиться после тяжелейшей травмы и упрямо идти вперед. Про не слишком здоровый образ жизни Раджи Наингголана Марк Вильмотс рассказывал на Евро, притом к самому Радже во время игр было меньше всего претензий, бельгиец еще и два классных гола сумел забить, то есть подход нашли, захотели. А в российских командах принцип «я – начальник, ты – дурак, мне плевать на твой характер» в почете до сих пор?

Усиление конкурентов

Судя по новостям, единственным вариантом продолжения карьеры Мамаева является именно «Зенит». В ЦСКА его не возьмет Слуцкий, в «Спартак» он не пойдет, остальные клубы вряд ли потянут его финансовые запросы. Если не Европа (где он вряд ли кого-то очаровал выступлением на Евро), то остается «Зенит», который покупку Мамаева посчитает за удачу, свалившуюся с небес: отдать всего пять миллионов евро за классного распасовшика с российским паспортом, которого можно ставить едва ли не на любую позицию в полузащите и атаке. Луческу, кстати, такой игрок как раз не помешал бы, а что будет делать без Мамаева «Краснодар»? Впрочем, об этом говорилось выше.

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«Краснодар» не взрослеет

Сам клуб вызывает уважение у многих в нашей стране своим подходом к делу, но ожидания с реальностью не совпадают совершенно – за строительство стадиона Сергею Галицкому уже чуть ли не памятник собрались воздвигать, хотя «Краснодар» там пока еще ни разу не сыграл, расхваленные академии пока что главной команде никаких дивидендов не приносят, да и сама она с таким мощным составом лишь раз добралась до медалей в нашем слабеющем чемпионате. Выступлениями в еврокубках тоже не погордишься.

Продать Мамаева – стать жертвой собственного дешевого популизма, к которому «Краснодар» непонятно зачем вообще примкнул на фоне общей истерии с инцидентом в Монте-Карло. Некоторые из вас читают сейчас эти строки, сидя на работе. Что если в следующую минуту к вам зайдет начальство и потребует публичных извинений за то, что вы отдыхали в клубе в пятницу-субботу? Ваш статус при этом совершенно никакой роли не играет.

«Зенит» – другая история, к тому же не так уж много сил нужно прилагать, чтобы сломать бесхарактерного Кокорина. С Мамаевым все не так, и его характер вместе с этой заварухой можно было использовать совсем в другом ключе. «Мы закрываем глаза на эту истерику, отбиваем тебя от ненавистников, ты спокойно готовишься к сезону, а уж там – отвечаешь нам на поле», – примерно так. Гораздо больше уважения «Краснодар» заслужил бы, отказавшись от тактики нелепых никому не нужных извинений, защитив своего игрока от разъяренной толпы бездельников. Клуб же предпочел поругаться с ним и погрозить продажей, которой, судя по всему, уже не избежать.

Это гораздо более легкое решение. Но на топ-уровень с таким подходом «Краснодару» никогда не выйти.

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