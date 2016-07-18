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  • Почему продажа Мамаева – абсурдное решение «Краснодара»

Почему продажа Мамаева – абсурдное решение «Краснодара»

Минус паспорт

В лимит «Краснодар» еле-еле вползает и так, а убери одного российского игрока – либо придется менять схему (плюс Газинский), либо рассчитывать на вторую молодость ветеранов (Торбинский, Быстров), либо звать Широкова и опять-таки перемещать в схеме игроков. Возможно, в команде заиграет Измайлов, но это та же история, что и про Торбинского с Быстровым. Когда ж экспериментировать, если не за пару недель до старта чемпионата? К тому же совсем скоро стартуют и еврокубки, где нет лимита, зато без ротации не обойтись. В целом же и так ясно, что более крутого распасовщика-россиянина «Краснодар» не найдет, а своего резерва у команды нет, что бы там ни пели про академию клуба. Свои воспитанники не пролезают даже в запас, а молодежные команды «Краснодара» регулярно проигрывают по всем направлениям.

Минус связка

Федор Смолов стал лучшим бомбардиром российского чемпионата, назабивав кучу голов с пасов Павла Мамаева. 23 очка по системе «гол плюс пас» у самого Мамаева – весьма мощный результат для нашей лиги. Это работало в прошлом сезоне, зачем и во имя чего ломать эту связку сейчас? Находиться в поиске другого партнера для Смолова, опять-таки, за пару недель до старта – только этого еще не хватало Олегу Кононову. И ведь никто не заставляет и не принуждает «Краснодар» создавать себе дополнительные проблемы с продажей Мамаева – сам клуб принимает такое решение.

Минус ментальный лидер

О тяжелом характере Мамаева мы наслышаны уже давно благодаря различным историям, правдивым и не очень. Факт в том, что на поле людей с характером у «Краснодара» не так-то много, а в решающие мгновения матчей именно это сказывается чаще всего. За блестящий прошлый сезон Мамаев заслужил самых лестных слов, вся атака держалась на нем и Смолове, уж на некоторые недостатки футболиста можно было бы закрыть глаза, если он играет так здорово. Тем более, именно характер Мамаева и помогал ему восстановиться после тяжелейшей травмы и упрямо идти вперед. Про не слишком здоровый образ жизни Раджи Наингголана Марк Вильмотс рассказывал на Евро, притом к самому Радже во время игр было меньше всего претензий, бельгиец еще и два классных гола сумел забить, то есть подход нашли, захотели. А в российских командах принцип «я – начальник, ты – дурак, мне плевать на твой характер» в почете до сих пор?

Усиление конкурентов

Судя по новостям, единственным вариантом продолжения карьеры Мамаева является именно «Зенит». В ЦСКА его не возьмет Слуцкий, в «Спартак» он не пойдет, остальные клубы вряд ли потянут его финансовые запросы. Если не Европа (где он вряд ли кого-то очаровал выступлением на Евро), то остается «Зенит», который покупку Мамаева посчитает за удачу, свалившуюся с небес: отдать всего пять миллионов евро за классного распасовшика с российским паспортом, которого можно ставить едва ли не на любую позицию в полузащите и атаке. Луческу, кстати, такой игрок как раз не помешал бы, а что будет делать без Мамаева «Краснодар»? Впрочем, об этом говорилось выше.

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«Краснодар» не взрослеет

Сам клуб вызывает уважение у многих в нашей стране своим подходом к делу, но ожидания с реальностью не совпадают совершенно – за строительство стадиона Сергею Галицкому уже чуть ли не памятник собрались воздвигать, хотя «Краснодар» там пока еще ни разу не сыграл, расхваленные академии пока что главной команде никаких дивидендов не приносят, да и сама она с таким мощным составом лишь раз добралась до медалей в нашем слабеющем чемпионате. Выступлениями в еврокубках тоже не погордишься.

Продать Мамаева – стать жертвой собственного дешевого популизма, к которому «Краснодар» непонятно зачем вообще примкнул на фоне общей истерии с инцидентом в Монте-Карло. Некоторые из вас читают сейчас эти строки, сидя на работе. Что если в следующую минуту к вам зайдет начальство и потребует публичных извинений за то, что вы отдыхали в клубе в пятницу-субботу? Ваш статус при этом совершенно никакой роли не играет.

«Зенит» – другая история, к тому же не так уж много сил нужно прилагать, чтобы сломать бесхарактерного Кокорина. С Мамаевым все не так, и его характер вместе с этой заварухой можно было использовать совсем в другом ключе. «Мы закрываем глаза на эту истерику, отбиваем тебя от ненавистников, ты спокойно готовишься к сезону, а уж там – отвечаешь нам на поле», – примерно так. Гораздо больше уважения «Краснодар» заслужил бы, отказавшись от тактики нелепых никому не нужных извинений, защитив своего игрока от разъяренной толпы бездельников. Клуб же предпочел поругаться с ним и погрозить продажей, которой, судя по всему, уже не избежать.

Это гораздо более легкое решение. Но на топ-уровень с таким подходом «Краснодару» никогда не выйти.

Алана Мамаева – горячая жена звезды «Краснодара»

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Зенит Мамаев Павел Смолов Федор Кононов Олег Галицкий Сергей
Комментарии (19)
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Atom2020
1468836427
Статья вообще оторвана от реальности. Клуб резонно требовал от Мамаева публичных извинений за вакханалию под гимн России в Монте-Карло, Ибо Мамаев публичное лицо и своими действиями ухудшает имидж клуба. Что сделал Мамаев? Отправил всех "на три буквы". И что теперь делать клубу? Держать его на скамейке с такой зарплатой? Или уступить и показать, что любой желающий может игнорить руководство клуба? ... Самый правильный и разумный выход - продать! ... и никакого конфликта с болельщиками ... и никакого повода другим игрокам команды.
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Chesn0k
1468837056
Автор, видимо, не знает, что такое мораль, этика, дисциплина и имидж клуба. Для него это дешёвый популизм. Хорошо, что Галицкий, в отличие от диванных критиков, думает по-другому.
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vladimir-7
1468837442
Действительно, разъярённая толпа бездельников никак не успокоится. "Краснодар" бежит впереди собственного визга, хотя понимает, что ситуация выведенного яйца не стоит. И если П. Мамаев перейдёт в "Зенит", то это будет хороший подарок Луческу.
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vgarakh
1468837458
Автор не прав, Галицкий правильно поступает, потому, что имидж клуба прежде всего, а потом уже Мамаевы с их дурью в голове . На первом месте мораль, автор этого не знает или не догадывается в силу своего мамаевского характера.
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Krasnodar 123
1468837742
Уважаемый аФтор! Кроме хорошей игры ,забитых голов, точных пасов и удачных игр, есть вещи более весомые. Например честь клуба в котором ты играешь, уважение болельщиков и руководства. Не стоит переживать за ФК КРАСНОДАР он идет правильным путем и не на Мамаеве не на другом игроке свет клином не сошелся, все у нас будет хорошо, а вот у Мамаева сомневаюсь.
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cska-62
1468839577
Широков освободился... Есть универсал по позициям на поле Жоаозиньо... Да и много кто ещё... И всё это не говоря уже о том, что в некоторых матчах "Краснодара" Мамаев был просто никаким... Не было бы у Павла российского паспорта, то и обсуждения бы никакого не было! Игрок Мамаев для РФПЛ качественный, но не незаменимый... Что же касается психологической атмосферы в команде, то с его уходом она точно не ухудшится... Да и проблем у Мамаева и Кокорина в ближайшем будущем будет, скорее всего, куда больше, чем у команд, которые от них сегодня пытаются избавиться. Ну а отменят превративший их в "жирных котов" лимит на легионеров, то они просто "выйдут в тираж"... Да и не только они...
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B-E-S
1468846678
Мамаев или "Краснодароненавистник" статью писал? Т.е. все те люди, которые зарабатывают по 20-30 т.р. живя "на периферии" и негодуют в связи со случившимся, БЕЗДЕЛЬНИКИ? А Мамаев и Кокорин на каторге вкалывают, что-ли? Я бы сказал так: 1)Было то событие, или нет? 2)Если было, извинился ли Мамаев, как лицо публичное? 3)Если реально не извинился и пошел на конфронтацию с руководством, которое между-прочим создало идеальные условия в клубе для футболистов, то пошел бы он к черту со своим характером!
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REDAT
1468855939
Мамаев!!!!!!!Такой игрок самим нужен!!!!!!!!!!...ღ♥*♥ღ.•*...ღ♥*♥ღ.•*...ღ♥*♥ღ.•* Не продается!!!!
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Бриг
1468858659
Руководство краснодара не стало бы делать эти глупости, если бы не серьезная заявка сверху. Есть люди, которым нужны извинения, иначе...
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sochi-2013
1468859653
Вот уж нашли супер звезду- месяц разговоров! Ну, понятно, межсезонье- новостей нет, но делать АЖИОТАЖ вокруг игрока, который, ни в одной европейской команде, не смог бы попасть в основной состав, вообще глупость. Других проблем в нашем футболе нет!
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