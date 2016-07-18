Прежним «Зенит» уже не будет. Шахматы от Мирчи Луческу

Румынская утопия?

Мирча Луческу в роли главного тренера «Зенита» провел семь контрольных матчей из восьми запланированных. Победить удалось дважды – в предпоследней игре с «Базелем» (4:1) и в последней со «Спортингом» (4:2). Все это не должно смущать – ведь румынский дядька, приехав из Донецка, скрупулезно изучал своих игроков сначала виртуально, а потом уже на сборах. На первом вообще играла одна молодежь и те, кто не разъехался по сборным, и только к середине второго Луческу получил почти всех своих игроков. Отсутствует лишь один Аксель Витсель – он добрался с Бельгией до четвертьфинала Евро-2016, но Луческу сейчас открыто заявляет, что Аксель «близок к уходу из клуба». Рабочий материал Мирча получил совсем недавно, а его уровень был отлично продемонстрирован в спарринге с действующим чемпионом Швейцарии.

Глаза классически у «Зенита» ищут на поле Халка, но Луческу вроде успешно выбил эту дурь из головы своих подопечных. Теперь его команда будет добиваться результата за счет слаженных действий Юсупова, Шатова, Маурисио, Хави Гарсии, Евсеева, а не с надеждой уповать на финты Халка, мозг Данни и перемещения Витселя. «Зенит» уже изменился, и это бросается в лицо – из команды отдельных исполнителей сине-бело-голубые постепенно превращаются в утопию Мирчи Луческу, о которой в Санкт-Петербурге позабыли за последние четыре года присутствия Халка.

Почему уход Халка – это большой плюс для «Зенита»

– Сложно играть той системой, которая игралась раньше. Часто «Зенит» использовал длинные передачи, подбирал мяч, и вся надежда была на индивидуальное мастерство Халка. Будущее я вижу в том, чтобы играть в атакующий футбол, потому что у нас нет индивидуально сильных игроков, которые могут решить исход матча за счет индивидуальных действий, как было раньше. Поэтому нужно будет выходить из обороны, попеременно обыгрывая прессингующих соперников, и создавать численное преимущество в атакующих действиях, – заявил Луческу по ходу сборов.

В новом сезоне «Зенит» будет играть по универсальной схеме 4-3-3, которая при обороне складывается в «елочку» 4-3-2-1 с отдельными приоритетами для вингеров – они могут опуститься на фланг в помощь крайним защитникам. Хотя если бы в строю был Мигель Данни, наверняка, он исполнял бы роль «десятки», а игра «Зенита» строилась бы по-другому. Но португалец вряд ли сыграет в первой части сезона, поэтому Луческу некогда думать о нем.

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Новый Хави

«Зенит» в этой встрече удивил поставленным контролем мяча – это уже не полухаос, как в матче с «Лионом» (1:2), а качественный набросок на будущий портрет. Футбол сине-бело-голубых стал более мобильным и даже гибким – добавилась опция высокого прессинга после потери мяча. Вообще у Луческу к прессингу совсем другое отношение, чем у Андре Виллаш-Боаша. При португальце «Зенит» зачастую начинал встречать соперника в центре поля, Луческу же использует более современный подход – грамотный и агрессивный прессинг приводил к необдуманным и слишком быстрым действиям со стороны «Базеля».

С точки зрения организации игры выросла роль Хави Гарсии. Луческу – слишком опытный тренер, чтобы не заметить то, чего не увидел Боаш, – такой крепкий, здоровый разрушитель как Хави Гарсия просто не имеет права играть чистого опорника. Поэтому у Луческу испанец – одна из важных фигур в центре поля, с «Базелем» вышел с капитанской повязкой. Простые поперечные передачи остались в прошлом, сейчас Гарсия может даже ускориться к чужой штрафной, обыгравшись с напарником Маурисио. Испанец стал чаще владеть мячом и грамотней им распоряжаться, при минимальном количестве брака (всего 1 потеря за 90 минут с «Базелем»). В целом у «Зенита» стало все хорошо с пасом. Если в игре с «Лионом» самым популярным направлением передач у игроков «Зенита» была перепасовка между Гараем и Нету, то теперь добавились новые направления – Жирков на Шатова, Нету на Юсупова.

У румына важную роль будут играть вингеры – в матче с «Базелем» на этих позициях снова вышли Олег Шатов и Алексей Евсеев. Последний – воспитанник академии «Зенита», который, кажется, дождался своего шанса в главной команде. Луческу ему доверяет, но отдача от 22-летнего парня пока никакая – смотрится очень пассивно, на себя брать игру то ли боится, то ли еще не готов, да и в обыгрыш с партнерами вступает не очень умело, большой процент брака (в игре с «Базелем» – 7 потерь, для сравнения у Артема Дзюбы – всего 2). Но куда важнее их тактические перемещения. Шатов и Евсеев попеременно опускались в опорную зону к Маурисио и Хави Гарсии, чтобы создать численное большинство, обыграться мячом и помочь выйти из-под прессинга или пройти второй эшелон обороны. Интересно, что у «Зенита» очень многое получается делать с мячом, если у Маурисио не хромает процент брака, как это было в игре с «Лионом».

Внимание к стандартным положениям

Как и говорил Луческу, «Зенит» отошел от забросов на Артема Дзюбу, чем, учитывая его рост, было бы логично пользоваться. Изредка Луиш Нету (в обычное время – все-таки Эсекьель Гарай, но перед «Базелем» он простудился и не играл) или даже Маурисио выпиливали достойный кросс на центрфорварда, но эффект был почти нулевой. Другое дело в связке Шатов – Дзюба. Олег в отсутствие Халка словно почувствовал новый вкус в игре и разгоняет атаки «Зенита» нестандартными идеями и постоянной активностью на любом участке поля.

При этом роль блуждающего вингера для Шатова здорово смотрится с учетом умных подключений Юрия Жиркова слева. По сути, Олег оставляет бровку для экс защитника ЦСКА. При этом Игорь Смольников, который раньше мог безбашенно бежать в атаку и оставаться там, стал более осторожен – если атакует Жирков, Игорь не переходит даже на последнюю четверть поля, чтобы держать свою зону при возможной обратной контратаке. Проходы и высокая игра Жиркова – еще один козырь «Зенита».

К тому же «Зенит» стал внимательнее относиться к стандартам. Если у Виллаш-Боаша все это отдавалось на откуп Халка, который каждую третью подачу посылал в «молоко», то теперь стандартами занимаются Маурисио (угловые) и Шатов (угловые+штрафные). Факт работы Луческу над стандартами виден из статистики – за весь матч с «Базелем» половина атак «Зенита» с ударами шли через угловые (8 из 15).

И все равно пока видны проблемы в игре сине-бело-голубых – это слабая помощь Шатову и Дзюбе в лице молодого Евсеева, такая же пассивность Артура Юсупова, который здорово двигается на поле, но выполняет очень урезанный объем функций при контроле мяча, непонятно до конца, насколько оптимально работает подстраховка при новой роли Хави Гарсии, который раньше отвечал только за это. Именно поэтому Луческу просит у руководства двух-трех новых игроков соответствующего класса – ведь ему предстоит возвращать «Зенит» в Лигу чемпионов и проходить как можно дальше в Лиге Европы, а парни вроде Евсеева, при всем к нему уважении, тянут сине-бело-голубых вниз. Одно пока ясно точно – прежним «Зенит» уже не будет.

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