Цитата дня. Почему Исландия круче всех

«Всегда думал, что лучше работать режиссером, чем футболистом, пока меня не вызвали в сборную Исландии», – посмеивался перед Евро голкипер Ханнес Халльдорсон. Он ехал на турнир, будучи более известным в качестве клипмейкера Евровидения, а теперь лидирует на чемпионате Европы по количеству сэйвов и творит чудо вместе с исландской командой. Впрочем, что тут удивляться, если этот парень в первый же сезон в высшей лиге домашнего чемпионата стал ее лучшим игроком. И ниже станет ясно – благодаря кому.

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