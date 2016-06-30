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Цитата дня. Почему Исландия круче всех

«Всегда думал, что лучше работать режиссером, чем футболистом, пока меня не вызвали в сборную Исландии», – посмеивался перед Евро голкипер Ханнес Халльдорсон. Он ехал на турнир, будучи более известным в качестве клипмейкера Евровидения, а теперь лидирует на чемпионате Европы по количеству сэйвов и творит чудо вместе с исландской командой. Впрочем, что тут удивляться, если этот парень в первый же сезон в высшей лиге домашнего чемпионата стал ее лучшим игроком. И ниже станет ясно – благодаря кому.

I’m awaited in Valhalla! Почему Исландия круче «Лестера»

Исландия, Исландия! Что творится в мире после сумасшедшего матча против Англии

Чемпионат Европы Европа Исландия Халльдорсон Ханнес
Комментарии (2)
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pik54
1467295239
Ждём чудо. Исландия чемпион!
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Ass_09
1467380238
Они все Красавцы.... Желаю удачи в Матче с Францией....
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