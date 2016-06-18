Ещенко, Мукунку, Овусу-Обейе и другие странные трансферы в новейшей истории «Спартака»

Жерар Мукунку

Наверное, самый странный и эпичный легионер в истории «Спартака». Сама история прихода Мукунку в московский клуб загадочна и абсолютно нетипична. В 2001 году оказалось, что на «Спартаке» висит какое-то соглашение со странным конголезским клубом. Чтобы выудить хоть какую-то пользу из этой ситуации, красно-белые выписали оттуда несколько игроков. Лучшим из них был наш герой. Однако его немногочисленные выходы на поле сопровождались недоумением от игры новичка. Почему он выступал в клубе такого уровня до сих пор никому не понятно. По мнению Романцева, возглавлявшего тогда «Спартак», потому что он хороший.

Жоао Карлос

Возможно, когда-то в Бельгии этот бразилец и был хорош. Приехав в звездный «Анжи», он время от времени появлялся на поле, однако после смены курса за миллион евро был продан в «Спартак». Зачем красно-белым понадобился 31-летний легионер, мягко говоря, не самого высокого уровня? Вопрос к селекционной службе. В итоге Карлос отыграл в «Спартаке» два неровных сезона и со спокойной душой отправился на родину.

Серхио Родригес

Еще один представитель обширной когорты непонятных защитников, которых селекционеры «Спартака» показали российской публике. В 2011 году после неоднозначного сезона в «Эркулесе» (клуб вылетел из Примеры) Серхио Родригес, или просто Родри, перебрался в Москву за 400 тысяч евро. Спустя немного времени он дебютировал за новую команду. Итог – поражение 0:4 от «Ростова». Продолжив в том же духе, испанец своей игрой добавил не один седой волос болельщикам «Спартака». Ничего иного, как разорвать с ним контракт, не оставалось.

Эльдар Низамутдинов

Ладно, тут «Спартак» не так сильно промахнулся. Просто по причине того, что взял забившего за два года в «Шиннике» 10 мячей 29-летнего Эльдара Низамутдинова только в аренду. «Героически» проведя пять матчей за красно-белых и даже отметившись одним мячом, форвард отправился восвояси. Собственно, конец истории.

Артур Валикаев

В 2011 году Валикаев засветился в составе «Ростова», проведя несколько неплохих матчей. «Спартак» поспешил выкупить контракт молодого и, казалось бы, талантливого футболиста. Но на деле оказалось, что Артур не тянет уровень даже второй команды. Партнеры говорили, что на тренировках он слабее даже давно завершившего карьеру Валерия Карпина, принимавшего участие в двусторонних играх. Как итог – скорейший трансфер в «Шинник».

Квинси Овусу-Обейе

Квинси за все время в «Спартаке», да и выступая до этого за «Орландо Пайретс», кажется, так и не понял смысла футбола. Он любил подхватывать мяч в центре поля, обыгрывать нескольких соперников по несколько раз подряд и терять его у чужой штрафной. Голы и остальная игра были для него вещами немного второстепенными. Да, реактивный ганец восхищал своей скоростью и дриблингом. Но за красивую игру очки не зачисляют.

Абдепила Баги

В «Спартаке» уже не первый год творится чехарда на позиции вратаря. Перечислять всех футболистов, занимавших место в рамке красно-белых за последние десять лет, мы не будем, но выделим самого странного из них. И да, это не Джанаев. В 2003 году москвичи выписали из Марокко 25-летнего Баги. Так и осталось загадкой, что это был за персонаж. После шести матчей и девяти пропущенных мячей Абдепила был сплавлен в «Ростов», а затем отправился обратно на родину.

Люк Зоа

Главный конкурент Мукунку в борьбе за звание самого странного легионера в истории. В кругах болельщиков Люк был известен как 30 А, именно так они читали его фамилию на футболке. К слову, те же фанаты и избили Зоа, припомнив ему автогол в матче с ЦСКА в 2004-м. Сам Люк в немногочисленных интервью не слишком любил вспоминать этот эпизод, да и по-русски он знал только пять слов: «спасибо» и четыре нецензурных. В общем, колоритный парень.

Зе Луиш

«Он лучше Дзюбы, да и получает в три раза меньше» – заявил Федун после подписания новичка, выступавшего за грозную сборную Кабо-Верде. В итоге Дзюба стал вторым лучшим бомбардиром РФПЛ, а Зе Луиш весь сезон пытался найти свою игру. Да, все данные для того, чтобы стать качественным форвардом у Зе есть, но хромающая реализация не раз заставляла смеяться зрителей во время трансляций, а болельщиков «Спартака» хвататься за голову. Возможно, в следующем сезоне спартаковский «Бонифаций» покажет на что способен, но пока его переход смотрится, по меньшей мере, странно.

Андрей Ещенко

Ну, и самый свежий пример. В «Динамо» Ещенко пришел прошлой зимой, когда команда барахталась в середине турнирной таблицы. Где она сейчас вы и сами прекрасно знаете. 32-летний защитник не привнес в игру команды ничего нового, подтвердив догму о том, что его лучшие годы далеко позади. Зачем «Спартаку» понадобился возрастной не блистающий футболист – вопрос, который задавать стоит исключительно менеджерам красно-белых. Отговорка о том, что Ещенко – средний игрок, который усилит скамейку, здесь абсолютно неуместна. Может, именно из-за покупки таких средних игроков результаты «Спартака» соответствуют тому же уровню.

Цитата дня. Промес отжег в интервью