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Незабытое старое. Эта сборная России – что-то новое?

Тень древних проблем

Пружины Василия Березуцкого не спасли российскую сборную от экспертного гнева. Все адекватные люди грамотно оценили наш футбол: играли неровно, могли пропустить очень много, и только странная осторожность Роя Ходжсона вместе с диким фартом уберегли нас от хмурого настроения.

Но эмоции, подаренные щуплостью Рахима Стерлинга, продолжают сладко нас убаюкивать то ли свежим мифом, то ли – истинной правдой. Сборную Слуцкого так часто называют открытой, что кажется, будто стадион «Спартака» назван именно поэтому. И правда: играем в три нападающих, повышаем рейтинг узнаваемости, всячески намекаем нервному обществу, что мы – смелые и веселые. А еще наш тренер самый низкооплачиваемый на этом чемпионате Европы.

Гол в добавленное время с ухмылкой намекнул – эта сборная заслуживает удачи, всенародного «А-А-А!» и веры в лучшее. Ведь Фабио Капелло никогда бы не выпустил «Космодзю», а единственная ТВ-программа, куда бы отправилась сборная, – «Жди меня». Там все очень серьезно, и антураж заставляет сделать глаза стеклянными, дабы не растрогаться.

Вспомните Бразилию. Не первый матч, а второй – самый важный и статусный. Бельгийские мутанты европейских грандов превращали Россию в мальчиков близлежащих фавел. Но забить смогли только в самом конце, когда удовлетворяющая ничья блестела в очках нашего тренера. Могли пропихнуть мяч в сетку и мы – не хватило Кокорину немного везения. Как, например, Самедову с алжирцами или Акинфееву с корейцами.

И сложите эти приятные везения в один пазл. Сборная России проходит в плей-офф, пропускает не больше двух от немцев, относительно торжественно возвращается домой. Виталий Мутко всем рассказывает, что именно благодаря его чутью удалось найти деньги, удержать топ-тренера и впервые выйти в плей-офф ЧМ спустя очень много лет.

Возможно, и отбор на Евро начинается веселее – игроки еще доверяют Капелло, который довольно смотрит в сторону нехитрых магнатов – деньги находятся, деньги перечисляют.

Вечное и неизменное

Сценарий выше с миллиардом сослагательных наклонений, и его глупо развивать, как и исторические теории в духе «А что, если бы Сталин напал на Гитлера?». Интересно, но бесполезно. Важно понять, что не меняется при любых раскладах. А именно – слабая игра сборной России. Что принципиально откровенного и вдохновляющего произошло за это посткапелловское время?

Ну, скажем, Смолов забил 20 голов. Дзюба в паре с топовым игроком выдал отличный сезон (но не протащил «Зенит» в ЛЧ). Головин из недр армейской молодежки добрался до мегаответственных заруб. А, к примеру, такой любимый народом «Ростов» со своей сложной схемой оказался Слуцкому не нужен (а Азмуна уже не натурализовать).

В общем, все достижения. А с травмами Денисова и Дзагоева мы вдруг оказались без центра поля, с той же обороной и неумением раскачивать атаку. Это не упрек, а данность. Не повод плакать, а повод смириться.

Все это – неизменная константа последних лет. Российский футбол местами вдохновляет нас, но все равно остается трусливым и мрачным. И ждать великолепия от сборной – максимализм именно болельщиков, которые выбрали такое странное занятие – переживать за результат игры, с которой у нас натяжные отношения.

Реальный тест

Матчи со словаками и валлийцами важнее пафосного столкновения с англичанами. Шанс убить это мерзкое «если». Раскатаем словаков, зажмем в тиски Бэйла – выйдем в плей-офф, и никто не вспомнит какой-нибудь загубленный момент. Тогда сборная России действительно эволюционирует, вырвется из кокона случайных событий, добавит в наш воздух хоть немного уверенности. Мы – захудалый и с оговорками, но «топ»!

И радоваться ничьей с Англией можно будет по-настоящему. Вот значит – не зря пружины сработали, и мяч так шикарно опустился в уголок. Про сравнения с Капелло можно забыть и признать – Слуцкий №2 после Гуса в этой странной эпохе российского футбола с лимитами, похотью и неумением считать купюры.

А что будет, если словаки нас втопчут в газон, и Бэйл забьет нам все, что не затолкал Руни и компашка? Тогда не удержимся и проведем параллели: вспомним предыдущего тренера вместе со скучной победой над португальцами в «Лужниках» (над шведами на «Открытие») и эпизодически грамотной игрой с бельгийцами (неплохой 20-минуткой с англичанами).

Но, на всякий случай договоримся: в таком случае гол Березуцкого вспоминать не будем. Зачем радоваться бесполезным пустякам?

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Чемпионат Европы Европа Россия Словакия Англия
Комментарии (12)
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mihail1980
1465916387
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Destructi0n
1465930347
Между прочим, написано по делу. Про случайности и неслучайности. Увидим. Но, без везения или, если угодно, фарта, Россия никогда не будет хорошо выступать в турнирах.
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gavanj2001
1465930493
Да. Такого неадекватного комментария давно не читал. Как можно бред обкурившегося допускать до публичного эфира? Вы чем там занимаетесь? Что вам не так? Если накуренный считает, что РФ должна была разнести Англию, то уволься, ты не нужен, переезжай жить в толерантную Европу!
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gavanj2001
1465930605
А гол Васи ты будешь помнить всегда, потому что ты не в состоянии даже на поле выйти!
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dobrynia
1465961647
Не хватает последнего паса: положить мяч на голову Дзюбы или на ход Смолову.
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Nesterenko
1465972483
Я бы не сказал, что англичане могли нам позабивать куча. А вот то, что игры нет, это правда. Ее вообще нет, а в чем причина, непонятно.
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vgarakh
1465980358
Согласен. Игра мрачная, надежда только на то, что это временно, а дальше раскочегарятся.
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Alexx22
1466004440
бревна были, бревна есть и будут
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bomilazdeshnii
1466036868
Словакия нас мало-мало поволяла
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санкус
1466073262
но почему-то верит в лучшее !!! капец
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