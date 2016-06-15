Незабытое старое. Эта сборная России – что-то новое?

Тень древних проблем

Пружины Василия Березуцкого не спасли российскую сборную от экспертного гнева. Все адекватные люди грамотно оценили наш футбол: играли неровно, могли пропустить очень много, и только странная осторожность Роя Ходжсона вместе с диким фартом уберегли нас от хмурого настроения.

Но эмоции, подаренные щуплостью Рахима Стерлинга, продолжают сладко нас убаюкивать то ли свежим мифом, то ли – истинной правдой. Сборную Слуцкого так часто называют открытой, что кажется, будто стадион «Спартака» назван именно поэтому. И правда: играем в три нападающих, повышаем рейтинг узнаваемости, всячески намекаем нервному обществу, что мы – смелые и веселые. А еще наш тренер самый низкооплачиваемый на этом чемпионате Европы.

Гол в добавленное время с ухмылкой намекнул – эта сборная заслуживает удачи, всенародного «А-А-А!» и веры в лучшее. Ведь Фабио Капелло никогда бы не выпустил «Космодзю», а единственная ТВ-программа, куда бы отправилась сборная, – «Жди меня». Там все очень серьезно, и антураж заставляет сделать глаза стеклянными, дабы не растрогаться.

Вспомните Бразилию. Не первый матч, а второй – самый важный и статусный. Бельгийские мутанты европейских грандов превращали Россию в мальчиков близлежащих фавел. Но забить смогли только в самом конце, когда удовлетворяющая ничья блестела в очках нашего тренера. Могли пропихнуть мяч в сетку и мы – не хватило Кокорину немного везения. Как, например, Самедову с алжирцами или Акинфееву с корейцами.

И сложите эти приятные везения в один пазл. Сборная России проходит в плей-офф, пропускает не больше двух от немцев, относительно торжественно возвращается домой. Виталий Мутко всем рассказывает, что именно благодаря его чутью удалось найти деньги, удержать топ-тренера и впервые выйти в плей-офф ЧМ спустя очень много лет.

Возможно, и отбор на Евро начинается веселее – игроки еще доверяют Капелло, который довольно смотрит в сторону нехитрых магнатов – деньги находятся, деньги перечисляют.

Вечное и неизменное

Сценарий выше – с миллиардом сослагательных наклонений, и его глупо развивать, как и исторические теории в духе «А что, если бы Сталин напал на Гитлера?». Интересно, но бесполезно. Важно понять, что не меняется при любых раскладах. А именно – слабая игра сборной России. Что принципиально откровенного и вдохновляющего произошло за это посткапелловское время?

Ну, скажем, Смолов забил 20 голов. Дзюба в паре с топовым игроком выдал отличный сезон (но не протащил «Зенит» в ЛЧ). Головин из недр армейской молодежки добрался до мегаответственных заруб. А, к примеру, такой любимый народом «Ростов» со своей сложной схемой оказался Слуцкому не нужен (а Азмуна уже не натурализовать).

В общем, все достижения. А с травмами Денисова и Дзагоева мы вдруг оказались без центра поля, с той же обороной и неумением раскачивать атаку. Это не упрек, а данность. Не повод плакать, а повод смириться.

Все это – неизменная константа последних лет. Российский футбол местами вдохновляет нас, но все равно остается трусливым и мрачным. И ждать великолепия от сборной – максимализм именно болельщиков, которые выбрали такое странное занятие – переживать за результат игры, с которой у нас натяжные отношения.

Реальный тест

Матчи со словаками и валлийцами важнее пафосного столкновения с англичанами. Шанс убить это мерзкое «если». Раскатаем словаков, зажмем в тиски Бэйла – выйдем в плей-офф, и никто не вспомнит какой-нибудь загубленный момент. Тогда сборная России действительно эволюционирует, вырвется из кокона случайных событий, добавит в наш воздух хоть немного уверенности. Мы – захудалый и с оговорками, но «топ»!

И радоваться ничьей с Англией можно будет по-настоящему. Вот значит – не зря пружины сработали, и мяч так шикарно опустился в уголок. Про сравнения с Капелло можно забыть и признать – Слуцкий №2 после Гуса в этой странной эпохе российского футбола с лимитами, похотью и неумением считать купюры.

А что будет, если словаки нас втопчут в газон, и Бэйл забьет нам все, что не затолкал Руни и компашка? Тогда не удержимся и проведем параллели: вспомним предыдущего тренера вместе со скучной победой над португальцами в «Лужниках» (над шведами на «Открытие») и эпизодически грамотной игрой с бельгийцами (неплохой 20-минуткой с англичанами).

Но, на всякий случай договоримся: в таком случае гол Березуцкого вспоминать не будем. Зачем радоваться бесполезным пустякам?

Как России обыграть сборную Словакии. Слабые места, тактика, цифры

Евро-2016. Сборная Словакии. Кого стоит опасаться?