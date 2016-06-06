«Я хотя бы попытался». Почему союз «Арсенала» и Варди – это круто

Конкуренты «Лестера»

Потеря нападающего, забившего двадцать четыре гола за один чемпионат, стала бы невосполнимой практически для любой команды в Европе, а тем более – для «Лестера», от которого после чудесного чемпионства в следующем году ждут только провала. Новую кампанию «лисы» начнут в статусе победителей лиги, и теперь уже никто не будет недооценивать подопечных Клаудио Раньери. Больше того – в сезоне 2016/17 каждый клуб посчитает для себя за честь обыграть «Лестер», что будет гораздо легче исполнить, если в распоряжении Раньери уже не окажется Джейми Варди.

В отдельных матчах минувшего первенства Варди единолично приносил победы «лисам» – достаточно вспомнить его шикарный гол в ворота «Ливерпуля» или два поздних забега к воротам Манноне на Стадионе Света. Без этих голов не было бы чемпионства «Лестера», о чем прекрасно осведомлены в «Арсенале», где все – и болельщики, и футболисты – изголодались в ожидании титула.

Сам Джейми Варди

Для Варди, взявшего с «Лестером» чемпионство и награду лучшему игроку лиги, переход в «Арсенал» – это новый вызов, и от таких испытаний в профессиональном спорте отказываться не принято. Исключения, вроде Мэтта Ле Тиссье, лишь подтверждают правило: игроки стремятся уйти на повышение, попробовать себя в условиях более высокой конкуренции, а, если не получится, то они всегда смогут, подобно главную герою «Пролетая над гнездом кукушки», сказать: «Я хотя бы попытался». Варди сегодня – это именно что герой фильма, и переход в «Арсенал» для грядущего байопика будет только под стать.

«Лестер», вероятно, задержится в Лиге чемпионов только на один сезон; «канониры» же выступают в ней вот уже девятнадцатую осень подряд, и нет оснований думать, что бессчетное время этой осени когда-нибудь кончится. Что ни говори, но взять вторую золотую медаль АПЛ даже с «Арсеналом» для Варди будет легче, чем повторить сумасшедший успех с «Лестером». Стабильная игра в Лиге чемпионов, партнерство с Санчесом и Озилом, переезд в столицу – против такого искушения не устояли бы многие, и особенно Джейми, совсем недавно выступавший за «Флитвуд» в пятом по силе дивизионе Англии.

«Арсенал»

С учетом нового телевизионного контракта двадцать миллионов фунтов за игрока становятся посильной тратой даже для таких клубов, как «Борнмут» или «Уотфорд». Для «Арсенала», «Челси» или «Юнайтед» по нынешним меркам это и вовсе копейки – пару недель назад «канониры» выкупили у менхенгладбахской «Боруссии» трансфер Гранита Джаки ориентировочно за тридцать миллионов фунтов, и никто не повел и бровью. Отдавая двадцать за лучшего игрока минувшего сезона и одного из главных бомбардиров страны, «Арсенал» ничем не рискует – за Морату или Игуаина пришлось бы заплатить втрое больше, а ведь риска не оберешься и с ними.

Варди совершенно точно не хуже, чем Оливье Жиру, будет открываться под передачи Месута Озила; с другой стороны, Джейми, в отличие, скажем, от Тео Уолкотта, не настолько прямолинеен и готов разговаривать с немецким турком на одном языке. Квартет Санчес – Озил – Варди – Жиру может стать по-настоящему убийственным, учитывая, что поддержку в тылу ему будут обеспечивать кто-то из четверки Джака, Коклен, Касорла и Уилшир. Так или иначе, но, памятуя о травме Уэлбека, «Арсенал» был просто обязан подписать нового сильного нападающего, и из всех доступных вариантов Варди – явно не худший.

Сборная Англии

О трансфере Варди «Арсенал» намерен объявить еще до начала Евро, чтобы на время большого первенства избавить футболиста от чересчур назойливого внимания прессы. Не исключено, что переезд в Лондон лишний раз вдохновит и без того окрыленного Джейми; на него и на Кейна Рой Ходжсон возлагает особые надежды. Коллега Ходжсона, Карло Анчелотти, делясь ожиданиями от грядущего чемпионата, предсказал две вещи: это будет турнир контратакующего футбола и это может быть турнир сборной Англии. Первое идеально подходит для Варди: многие и многие голы за «Лестер» он забил именно после стремительных контратак.

Варди – из тех форвардов, что проявляют свои лучшие качества на свободном пространстве, когда нужно открыться и стремительно убежать в отрыв. Если Анчелотти прав, и Евро действительно станет турниром контратакующего футбола, то в таких условиях Джейми будет чувствовать себя как рыба в воде, что может стать условием претворения в жизнь и второго предсказания дона Карло.

Пирс Морган

Деньги, выложенные «Арсеналом» за Джаку и Варди, означают триумф ненавистников Арсена Венгера: французский специалист окончательно расстался со своими принципами, и теперь будет покупать много и дорого, ведь последовательные (в течение трех сезонов) трансферы Озила, Санчеса, Чеха, а теперь и Варди случайностью быть не могут. Времена меняются, и теперь даже «канониры» вынуждены отдавать за футболистов по двадцать и по тридцать миллионов фунтов. Пирс Морган, известный на весь интернет противник венгеровского режима, уже поддержал переход Варди и даже успел устроить перепалку с Гари Линекером.

Как бы ни закончилась эта склока, Морган все равно в выигрыше: Венгер наконец-то пустился во все тяжкие и готов тратить накопившиеся в казне клуба миллионы. Главное, чтобы Арсен не слушал советов самого Моргана, который в свое время настойчиво рекомендовал «Арсеналу» приобрести Марио Балотелли. Переезд Джейми Варди на «Эмирейтс» – это месседж всем конкурентам: «канониры» собрались-таки играть по-крупному, намереваясь всерьез бороться за титул. Получится у них это или нет, предсказать сложно, однако можно быть уверенным: без трансфера Варди иллюзии о чемпионстве развеялись бы еще до начала сезона.

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