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Корал Симанович – шикарная девушка Серхи Роберто

Корал Симанович – израильская модель. Пара вместе уже около трех лет. Интересно, что их знакомство произошло через Instagram. Фотографии из этой социальной сети мы и представляем вашему вниманию.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (19)
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Майор Дзагоев
1465058559
Тема сисек немного не раскрыта. А так - очень даже очень
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Etiainen
1465061829
вот это круто. а то всяких подруг Кокориных стрёмных хватает...
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GaDzHiAkimov
1465075082
как он искал девку? искал у кого сисек меньше что ли? он футболист барсы, мог бы и лучше себе найти . Не смотрит на красоту , наверное как человек хорошая
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releboy
1465102949
Все красивые бабы в Европе давно были сожжены в средние века на кострах инквизиции, как ведьмы. Спустя несколько веков найти у них красивую девушку - большая проблема. Вот и обычная сухая вобла ростом 170, которую за шваброй не видно, для них красавица. Не зря Чехов говорил, что в человеке должно быть все прекрасно - и формы тоже.
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Foxitkuban
1465106538
Так себе... Ниочем...
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джон базелон
1465128082
Мне такие вообще не нравиться.Ее ветром унесёт и обнимать одни кости не по Кайфу!Ее кормить срочно нужно!
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nim-
1465141439
Столько недовольных девушкой. Дон Жуаны комнатные, баля.
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3ton
1465144983
что эта за спортсменка , что жопы нет штангу на плечи и пошла приседать
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Зенит 2015
1467492719
Обычная деваха, каких полно!
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