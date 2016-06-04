Корал Симанович – шикарная девушка Серхи Роберто

Корал Симанович – израильская модель. Пара вместе уже около трех лет. Интересно, что их знакомство произошло через Instagram. Фотографии из этой социальной сети мы и представляем вашему вниманию.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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