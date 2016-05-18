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«Севилья» выиграла Лигу Европы

Еще один мяч Коке! «Севилья» выигрывает Лигу Европы! Браво, Унаи Эмери! Браво, команда!

Коке выводит «Севилью» вперед! Это что-то невообразимое! Ювелирный удар в дальний угол!

Сумасшедшее спасение Симона Миньоле! Кевин Гамейро снова был на острие.

Гамейрооооо!!!! 20 секунд прошло с начала второго тайма, но за это время «Севилья» успела сравнять счет!

Ловрен мог делать счет 2:0, но вмешался судья. Офсайд нашли у Старриджа. Гол не засчитали.

Старридж! Великолепнейший голевой удар исполняет нападающий «Ливерпуля"! Внешней стороной стопы закрутил мяч в дальний угол ворот «Севильи"!

Гамейро исполнял удар через себя. Точности не хватило.

Старридж мог открывать счет. Сорья выручает команду.

Пока единственный опасный удар в створ ворот нанес Эмре Джан.

На первых минутах в главных ролях пока болельщики. Опасных моментов в игре почти нет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Крутой баннер от болельщиков «Севильи»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Церемония открытия закончилась. Матч стартовал.

Еще не определились за кого болеть? У нас есть для вас варианты:

Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы

Почему я буду болеть за Клоппа в финале Лиги Европы

Стартовые составы играющих команд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Лига Европы Лига Европы Ливерпуль Севилья Гамейро Кевин Старридж Даниэль
Комментарии (15)
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kurskih
1463605358
Поздравляю Севилью с победой в ЛЕ!!!
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TUMS
1463606920
Ливерпуль "подкачал"...
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frickmaster
1463607369
тренеришка великолепен
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Solmon
1463613536
Севилья брависсимо!
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343443
1463627066
Севилья брависсимо!
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Strig
1463628150
Молодец Тренеришка ( по дзюбарю)
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pik54
1463629955
Севилия молодчина!
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Ильгизар И
1463633333
вот это тренеришка
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alex1951
1463642179
Размышления....Где Спартачок и где Севилья? Почуйствуйте разницу. Что их обьединяет? Конечно же Эмери... Далее я выражусь в адрес спартаковских боссов более конкретно: пи пи пи пи....(ненормативная лексика) :-)
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artem 81
1463687529
Кто то еще на Ливер ставил, это пиз...ц, Севилья огонь.
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