«Севилья» выиграла Лигу Европы

Еще один мяч Коке! «Севилья» выигрывает Лигу Европы! Браво, Унаи Эмери! Браво, команда!
Коке выводит «Севилью» вперед! Это что-то невообразимое! Ювелирный удар в дальний угол!
Сумасшедшее спасение Симона Миньоле! Кевин Гамейро снова был на острие.
Гамейрооооо!!!! 20 секунд прошло с начала второго тайма, но за это время «Севилья» успела сравнять счет!
Ловрен мог делать счет 2:0, но вмешался судья. Офсайд нашли у Старриджа. Гол не засчитали.
Старридж! Великолепнейший голевой удар исполняет нападающий «Ливерпуля"! Внешней стороной стопы закрутил мяч в дальний угол ворот «Севильи"!
Гамейро исполнял удар через себя. Точности не хватило.
Старридж мог открывать счет. Сорья выручает команду.
Пока единственный опасный удар в створ ворот нанес Эмре Джан.
На первых минутах в главных ролях пока болельщики. Опасных моментов в игре почти нет.
Крутой баннер от болельщиков «Севильи»
Церемония открытия закончилась. Матч стартовал.
Еще не определились за кого болеть? У нас есть для вас варианты:
Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы
Почему я буду болеть за Клоппа в финале Лиги Европы
Стартовые составы играющих команд.