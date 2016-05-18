«Севилья» выиграла Лигу Европы

Еще один мяч Коке! «Севилья» выигрывает Лигу Европы! Браво, Унаи Эмери! Браво, команда!

Коке выводит «Севилью» вперед! Это что-то невообразимое! Ювелирный удар в дальний угол!

Сумасшедшее спасение Симона Миньоле! Кевин Гамейро снова был на острие.

Гамейрооооо!!!! 20 секунд прошло с начала второго тайма, но за это время «Севилья» успела сравнять счет!

Ловрен мог делать счет 2:0, но вмешался судья. Офсайд нашли у Старриджа. Гол не засчитали.

Старридж! Великолепнейший голевой удар исполняет нападающий «Ливерпуля"! Внешней стороной стопы закрутил мяч в дальний угол ворот «Севильи"!

Гамейро исполнял удар через себя. Точности не хватило.

Старридж мог открывать счет. Сорья выручает команду.

Пока единственный опасный удар в створ ворот нанес Эмре Джан.

На первых минутах в главных ролях пока болельщики. Опасных моментов в игре почти нет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Крутой баннер от болельщиков «Севильи»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Церемония открытия закончилась. Матч стартовал.

Еще не определились за кого болеть? У нас есть для вас варианты:

Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы

Почему я буду болеть за Клоппа в финале Лиги Европы

Стартовые составы играющих команд.