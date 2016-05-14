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  • «Зенит», сборная Индонезии и еще три команды для Жозе Моуринью

«Зенит», сборная Индонезии и еще три команды для Жозе Моуринью

«Зенит»

В Англии все только и говорят, что «Зенит» ведет переговоры с Жозе Моуринью. Андре Виллаш-Боаш летом покинет петербургскую команду, а имя нового наставника в клубе объявлять не торопятся. «Зенит» вел переговоры с Соузой и Пеллегрини, но от обоих наставников по разным причинам пришлось отказаться. Теперь на очереди Моуринью. Его приглашение – двоякое решение. Приход такого именитого наставника обязательно повысит популярность футбола на российских трибунах. Болельщики будут приходить на футбол не только ради игроков. Однако возникают сомнения в том, есть ли у Жозе мотивация работать в нашей стране. При этом для тренера этот вариант все равно остается очень интересным, ведь в России можно получить новый опыт и неплохо подзаработать.

«Манчестер Юнайтед»

Луи ван Гаал продолжает утверждать, что из «Манчестер Юнайтед» его никто в следующем сезоне не сольет. Разве что зарплату урежут, если клуб не попадет в Лигу чемпионов. Однако руководство «МЮ» наверняка по-прежнему держит в голове вариант приглашения в клуб Жозе Моуринью. Португалец мотивирован на работу в «Манчестере» сразу по трем причинам. Ему наверняка хочется доказать свою состоятельность «Челси», показать фанатам, что в Англии он может добиваться результата с разными клубами, а затем еще и утереть нос Гвардиоле. Противостояние тренеров двух «Манчестеров» в следующем сезоне может стать настоящим украшением всего чемпионата. Но для этого слухи о приходе Моуринью в «Манчестер» должны подкрепиться официальными бумагами.

«ПСЖ»

Хорошим вариантом с точки зрения денег выглядит переезд Моуринью во Францию. Там его ждут в «ПСЖ», где настроены наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Бесконечное доверие к Лорану Блану по случаю побед в чемпионате перечеркивается неудачным выступлением парижан в Европе. Сможет ли Блан жить без Ибрагимовича? Жозе Моуринью точно бы смог. Летом «ПСЖ» настроен сделать сразу два крутых приобретения. На пост тренера может прийти Жозе, а новым лидером команды рискует стать Криштиану Роналду. Так уж получилось, что Моуринью работал с Роналду в «Реале». Проблем во взаимопонимании двух звезд возникнуть не должно.

«Интер»

«Я хочу поработать в сложном чемпионате, где передо мной будут стоять высокие цели», – сказал однажды Жозе Моуринью. Вариант с возвращением в «Интер» в сегодняшних условиях идеально подходит под эти слова. «Интер» снова летит мимо Лиги чемпионов, поэтому остается без очень важного источника дохода. Эрик Тохир постепенно теряет интерес к клубу, а лучших игроков «Интера» готовы расхватать гранды из других чемпионатов. При этом серьезные задачи с коллектива снимать никто не собирается. Болельщики жаждут прихода Жозе, с которым «Интер» в последний раз добивался большого успеха. Моуринью стоит подумать над таким предложением. Тем более что в Италии он снова сможет доказать свою тренерскую состоятельность.

Сборная Индонезии

Еще одним интересным вариантом развития событий может стать приход Жозе в одну из сборных. Сирии он уже отказал, однако у сирийцев наверняка просто не нашлось нужных денег. Сборная Англии набирает обороты и без Моуринью. Остается вариант с командой Индонезии. «Осуществить это приглашение будет сложно, но мы обдумываем такой вариант. Зарплата Моуринью составляет примерно 18,7 миллионов долларов», – рассуждает министр спорта Индонезии Имам Нахрави. Индонезийцы серьезно подошли к делу, изучив все плюсы и минусы возможного приглашения Жозе. Для самого специалиста такой вариант может показаться безумным, но одновременно и веселым. С такой экзотикой ему сталкиваться еще не приходилось.

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Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Европа Интер ПСЖ Зенит Манчестер Юнайтед Индонезия Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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Rebell69
1463220279
ЛВГ АУТ!!!В МЮ жажду его видеть!
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mik1954
1463221184
Интересно, что бы у него получилось в Зените....
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diadushka
1463224218
В Интере идеально было бы ему! И лучше уж его взять, чем гнилого симеоне с его гнилой игрой
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ASG
1463227767
сборная индонезии - сильно
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BoltCX
1463234184
Я за сборную Индонезии. интересно что с ней сможет сделать Жо?
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Zubo
1463234541
Пока есть лимит Зенит не вариант
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Ajax_Amsterdam
1463242353
В ПСЖ он нужнее!! за пару лет он ЛЧ там возьмёт. А остальные варианты не его уровень!
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NEMETSRUS
1463246985
Да и не пойдет он в зенит ни за какие лавэ он что с дуба рухнул ))))))))
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