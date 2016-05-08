Пьяница со стройки. Как Трой Дини пробил себе дорогу в большой футбол

– Кто этот парень под девятым номером? – спросил солидный мужчина в цивильном пальто, прячась под зонтиком на полупустой трибуне маленького стадиона любительского клуба «Челмси Таун».

– Ах, это Трой. Он действительно хорош, но немного непредсказуем. Парень себе на уме. Например, сейчас он вообще пьян, – ответил сотрудник «Челмси», сидящий рядом.

– Пьян?

– Ну, не трезв точно. На матч сегодня он явился, еще не отойдя от вчерашней попойки.

– И, тем не менее, он забил семь голов, – подытожил мужчина в пальто, вставая с лавки одновременно с финальным свистком. – Устройте мне с ним встречу.

Мик Халсалл, скаут «Уолсолла», выступающего в Лиге 2 (четвертый по рангу английский дивизион), в тот понедельник попал на ту игру случайно. Матч, который он должен был смотреть на другом конце Бирмингема, отменили из-за дождя, потому он решил понаблюдать за выступлениями своего сына, выступавшего в местном любительском дивизионе. Ничем выдающимся Халсалл-младший на поле не отметился. Зато зажигал на поле крепко сбитый темнокожий нападающий команды соперника.

– У тебя есть все задатки для того, чтобы стать профессионалом, парень, – сказал Мик, подкараулив парня у выхода из подтрибунного помещения.

– Если честно, мне все равно, сэр, – ответил тот с выражением легкой издевки на лице.

Скаут смерил наглого юнца недовольным взглядом и осознал, что характер у того не сахар. Тем не менее, своего упускать он был не намерен.

– Вот мой телефон, жду тебя утром в понедельник по этому адресу.

Юноша неохотно взял визитку, кивнул и направился к автобусной остановке.



***

По дороге домой Трой и не думал о том, что имеет серьезные шансы проявить себя в большом футболе. Да, ему с детства говорили, что он талантлив, но чего может добиться 18-летний парень из самого неблагоприятного района города, пять дней в неделю вкалывающий на стройке, а по выходным напивающийся до потери пульса?

Пол Энтони Берк, отец Троя, все детство мальчика провел за решеткой. Мама говорила, что папа отправился по делам, но по тому, как она плакала по ночам на кухне, тот понимал, что все куда серьезнее. Его мать работала на трех работах, стараясь обеспечить себя и двух детей, снимая маленькую квартиру в самом неблагоприятном квартале Бирмингема и параллельно посещая вечерние курсы колледжа.

Трой же днями пропадал на улице, вместе с друзьями и братом шатаясь по кварталам и гоняя мяч на пустырях. Позже он сам признается, что именно занятия футболом дали ему шанс не оказаться в банде и не окунуться в криминальную жизнь, как сделали многие его друзья.

Уже в четыре года отец мальчика, непродолжительное время наслаждавшийся воздухом свободы, потащил сыновей с собой на футбольную площадку. Он заставлял их играть с ребятами старше и поощрял их, чтобы они не делали тем никаких поблажек. Несмотря на то, что отца Трой почти не видел, он сохранил с ним теплые отношения, видя в нем этакого киношного бандита с высокой нравственностью, для которого принципы и честь были на первом месте.

Кстати, именно папа настоял на том, чтобы сын взял фамилию матери – Дини, – так как был уверен, что именно он является причиной всех бед его семьи.

До 14 лет вся жизнь парня вертелась вокруг дома, школы и футбола. В восьмом классе его отчислили за неуспеваемость, и Трой, не нашел ничего лучше, чем устроиться на близлежащую стройку, чтобы хоть как-то помогать матери финансово. 120 фунтов в месяц, работа с 7 утра до девяти вечера, забавы на выходных с друзьями – вот и все, что он получил от жизни. И его это устраивало.

Устраивало настолько, что в 15 лет он просто-напросто взял и проигнорировал приглашение «Астон Виллы» явиться к ним на просмотр.

«Тогда я больше интересовался развлечениями, потому в течение четырех дней так и не прибыл на просмотр, – расскажет он позже. – Мне было 15, я был на летних каникулах. Как вы думаете, что мне было интересней – играть в футбол или пойти в парк знакомиться с девушками?».

Однако, несмотря на все, он не бросил футбол и присоединился к местному любительскому клубу «Челмси Таун», за который выступал после работы. Все крутые парни с района играли именно в этом клубе, потому для Троя это казалось вершиной футбола. Он ловил кайф от своей жизни, всего себя посвящая гулянкам. Работа для него была средством существования. Футбол – всего лишь хобби. Так было до того дня, как его заприметил Мик Халсалл. Человек, который сделал все, чтобы через десять лет о Трое Дини говорили как об одном из лучших форвардов АПЛ.



***

Спустя неделю после той встречи с Миком Трой вновь отсыпался после воскресного кутежа в своей комнате. На резкий стук в дверь он отрывисто бросил: «Кто там? Я сплю, дайте мне отдохнуть!»

Тренер «Челмси» пинками выгнал Дини из дома, одолжил 20 фунтов на проезд и заклял его сделать все, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны. По признанию Троя, в тот день его жизнь изменилась. Здорово проявив себя на просмотре и подписав четырехлетний контракт, он начал зарабатывать деньги, которые до этого ему даже и не снились, в то время как его друзья детства один за одним оказывались или в тюрьме, или в местах похуже.

«Вы серьезно? Я за 120 фунтов вставал в шесть утра и возвращался в восемь, вы же встаете в девять и возвращаетесь в два. От чего вы можете устать?»

После аренды в «Хайлсоэл Таун», где молодой нападающий проявил себя с лучшей стороны, он вернулся в «Уолсолл» уже в качестве физически и психологически сложившегося игрока. Однако последующие два года Дини плотно сидел за спинами партнеров на скамейке запасных, довольствуясь нерегулярными выходами на замену. Все изменилось с приходом Криса Хатчингса. Новый тренер поверил в талант Троя, провел с ним не одну серьезную беседу, заставил сосредоточиться на футболе и вскоре получил результат. В первых 12 матчах Лиги 1 форвард отметился девятью мячами. В следующем сезоне он забил 17 голов в сезоне, был признан игроком года в Лиге 1 и заслужил предложение от клуба из Чемпионшипа.

Летом 2010 года Дини подал письменный запрос об уходе и уже через два дня оказался в «Уотфорде», выложившем за него 500 тысяч фунтов. Однако в новом коллективе у него снова не заладилось. Сильно повысившуюся зарплату Трой без остатка просаживал в барах и клубах, платя за друзей и не считая денег. Но вскоре в его жизни произошел эпизод, который кардинально поменял отношение футболиста ко всему.

В 2012 году Дини получил известие о серьезной болезни отца – тому оставалось жить не более двух месяцев. Расстроенный Трой вместе с друзьями и братом отправился в паб, где дико напился, а на выходе избил двух студентов и вступившегося за них полицейского. Все это оказалось заснято на камеру, и через несколько дней после смерти отца футболист был приговорен к десяти месяцам тюрьмы. Через три месяца за примерное поведение и раскаяние он вышел на свободу, но уже совсем другим человеком.

«Попасть в тюрьму – лучшее, что случалось со мной в жизни, – говорит он. – Я увидел изнанку жизни, я сильно вырос и с того момента экономлю деньги и завязал с выпивкой».

Руководство «Уотфорда» поддержало своего игрока, и уже спустя двенадцать дней после выхода из тюрьмы Дини появился на поле в матче с «Бристоль Роверс». За доверие Трой отплатил стократно – 20 голов и 10 результативных передач за сезон, финал Кубка Лиги и сумасшедший гол в полуфинальном матче с «Лестером», на котором стоит остановиться подробнее. Первый матч закончился победой «лис» 1:0, во втором поединке «Уотфорд» в компенсированное время вел со счетом 1:2, однако приговором для «шершней» должен был стать пенальти в их ворота в компенсированное время. Дальше описывать не имеет смысла – это надо просто видеть.

Думаю, не стоит говорить о том, кто забил этот решающий мяч. Вскоре Дини стал лидером «Уотфорда», наколотил за два сезона более сорока мячей и вместе с командой вышел в АПЛ. В этом сезоне он уже забил девять голов и отдал шесть результативных передач, являясь лидером лиги среди нападающих по проценту выигранных единоборств. После всех пройденных им преград сейчас Трой как и ранее ловит кайф от своей жизни. Только теперь от совсем других вещей.

«Восемь лет назад я играл за «Челмси Таун» с друзьями, а теперь за моей игрой наблюдают 40 или 50 тысяч зрителей на трибунах. Это невероятно, и я буду наслаждаться этим».

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