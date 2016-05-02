Ионов, Канунников, Могилевец и другие воспитанники, не заигравшие в «Зените»

Кто: Николай Заболотный

Позиция: вратарь

Где сейчас: «Урал»

«Играть на «Петровском» в форме «Зенита» – мечта любого питерского мальчишки», – то, о чем грезил уроженец Ленинграда, он отчасти реализовал, выиграв с дублем сине-бело-голубых молодежное первенство. Однако возможность сыграть за первую команду так и осталась для него непокоренной вершиной. Разменяв Северную столицу на Москву и предпочтя «Зениту» «Спартак», Заболотный совершил непростительный шаг, зато расширил горизонт собственных перспектив.

«О решении покинуть «Зенит» я не жалею. После ухода оттуда делал то, к чему стремился, – прогрессировал», – отметил голкипер. В «Спартаке» у него не заладилось, но именно оттуда он попал в молодежную сборную России. Теперь же вратарь вместе с «Уралом» борется за место в восьмерке лучших в РФПЛ.

Кто: Сергей Петров

Позиция: левый защитник

Где сейчас: «Краснодар»

Пройдя через несколько футбольных школ Ленинградской области, Петров добрался и до главной – «Зенита». Правда, выступления в молодежном составе и единичные выходы на замену в первой команде просто не могли соответствовать аппетитам перспективного полузащитника. Петербуржцы решили не мучить игрока на лавке запасных и отпустили в «Крылья Советов». В Самаре он в момент раскрылся, как «Зенит» поспешил выкупить игрока обратно и перепродать в «Краснодар», оставив за собой право первоочередного выкупа.

«Был бы совершенно не против вернуться в «Зенит» и триумфально закончить в нем карьеру», – рассказал игрок. В «Краснодаре», где Петров освоился на позиции крайнего защитника, 25-летний футболист обретает реальные шансы на возвращение в Санкт-Петербург, а там и до сборной России рукой подать.

Кто: Дмитрий Белоруков

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Амкар»

Центрбек, пару сезонов отпахавший за второй состав сине-бело-голубых, оказался не нужен первой команде. «Вернуться в родной город – действительно естественное желание. Только вот в «Зените» не всех своих воспитанников обратно выкупают», – подчеркнул Белоруков.

В «Амкаре», где он обрел себя и выступает уже больше десятка лет, Белоруков зарекомендовал себя мощным защитником, которого СМИ отправляли и в «Спартак», и в «Динамо», и в тот же «Зенит». Но, видимо, поздновато – годы уже не те. В Перми же блондин богатырского телосложения давно стал местным героем. Он и капитан, и играющий тренер – в общем, свой человек.

Кто: Брайан Идову

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Амкар»

Пускай вас не смущает темный цвет кожи футболиста – Идову родился в Санкт-Петербурге, по материнской линии имеет русские корни и прекрасно владеет языком. И первые футбольные шаги он делал именно в Северной столице. Однако дальше молодежной команды у российско-нигерийского футболиста дела в «Зените» не пошли. «Мне намекнули, что с таким цветом кожи путь в главную команду заказан. Уханье в свой адрес от фанатского виража «Зенита» я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и 12-ти не было», – вспоминает Брайан.

«В команде меня, кстати, называли сникерсом и обезьянкой», – с улыбкой отметил Идову. Раз дорога в «Зенит» оказалась закрытой, то нужно идти обходными путями. Что он и сделал, перейдя в «Амкар». В Перми защитник пока не вышел на первый план, но все еще впереди – ему только 23 года.

Кто: Джамалдин Ходжаниязов

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Орхус»

В «Зените» Ходжаниязов оказался поздно – в 17 лет, поэтому воспитанником академии сине-бело-голубых его можно назвать с трудом. Тем не менее, переход из юношеского футбола во взрослый Джамалдин совершил именно здесь. Шаг этот получился впечатляющим: сначала дебют в РФПЛ против «Кубани», а затем в Лиге чемпионов с «Нордшелландом» – и все это в основном составе. Тогдашний главный тренер петербуржцев Лучано Спаллетти не скупился на комплименты: «Ходжаниязов – очень сильный перспективный парень, абсолютно уверен в его отличном будущем».

Прав был итальянец или нет, рассуждать пока рано, однако те матчи так и остались единственными для туркменского защитника за «Зенит». Но это пока. Продав Ходжаниязова в датский «Орхус», петербуржцы оставили за собой право первоочередного выкупа.

Кто: Алексей Ионов

Позиция: левый полузащитник

Где сейчас: «Динамо»

Алексей Ионов взращен академией «Зенита», где он находился с пяти лет. Пройдя все ступени подготовки в структуре петербургского клуба, он прильнул к первой команде. С «Зенитом» Ионов брал и золото РФПЛ, и еврокубки, но больше как пассажир. Стать звездой на берегах Невы ему не удалось – вернее, удалось, но с отрицательной стороны. Не раз полузащитник был пойман на злоупотреблении алкоголем, за что руководство однажды даже закрыло его на базе, посадив на карантин.

От скандального игрока «Зенит» поспешил избавиться, но сам Ионов зла на команду не держит. Ныне в «Динамо» он – лидер, который встал на путь перевоспитания и который доказывает состоятельность делом на поле, а не за его пределами.

Кто: Павел Могилевец

Позиция: центральный полузащитник

Где сейчас: «Ростов»

Права на Павла Могилевца на данный момент принадлежат «Зениту», поэтому включение полузащитника в нашу сборную может показаться спорным решением. Однако все идет к тому, что если он и станет футбольной звездой, то вряд ли в стане петербургского клуба – настрой у игрока именно такой. «Никаких обид на руководство нет. Есть осознание того, что в «Зените» не получилось», – отметил Могилевец.

Уроженец Кингисеппа бодро засверкал талантом в составе «Зенита», но руководство не рискнуло делать на него ставку. А вот арендовавший игрока «Рубин» сходу доверился юному хавбеку – и не прогадал. Командировка в Казань Могилевцу удалась сполна: Фабио Капелло, сказав «вау», взял его в состав сборной России на ЧМ-2014. «Зенит» же приложил весомые усилия, чтобы вернуть воспитанника домой и снова усадить на лавку. А затем сдать в аренду «Ростову», с которым он превращает чемпионскую сказку в реальность.

Кто: Олег Власов

Позиция: центральный полузащитник

Где играет: «Мордовия»

Помотавшись по ряду петербургских школ, Власов приглянулся «Зениту», где на первых порах доверия со стороны тренерского штаба к нему было предостаточно. Однако в компании Аршавина, Кержакова, Быстрова и Денисова хавбек несколько затерялся, хотя и завоевал с командой серебряные медали РФПЛ. «Зенитовский» этап был хорошим, но, по сути, игроком стартового состава мне стать не удалось», – отметил он.

Интересно, что лучший сезон Власов провел в составе московского «Торпедо» в ФНЛ, которое он за уши вытащил в Премьер-лигу. Но, не дождавшись от «автозаводцев» предложений по контракту, уехал в «Мордовию» к Юрию Семину, в стане которой однажды напомнил о себе «Зениту», точным ударом уложив петербуржцев на лопатки.

Кто: Антон Соснин

Позиция: правый полузащитник

Где сейчас: «Динамо»

В системе сине-бело-голубых Соснин находился едва ли не с пеленок. С молодежкой он становился лучшим в России, а способности открывали ему путь в первую команду. Не получилось. «Был ли шанс заиграть в «Зените»? Шанс всегда есть. Но важно, чтобы в тебя поверили», – в Антона Соснина петербуржцы так и не поверили, не дав ему шанса сыграть за первую команду ни минуты. Но он обиды не таит, выражая бывшему клубу уважение: «Зенит» навсегда останется в моем сердце».

В Соснина поверил Александр Тарханов, окрыливший полузащитника (простите за каламбур) в «Крыльях Советов». Уже оттуда «будущего игрока сборной России», как выразился Дан Петреску, румынский тренер выудил для «Кубани». До национальной команды полузащитник, правда, так и не дорос, а вот до столичного «Динамо» (пускай и в разбитом состоянии) все же добрался.

Кто: Максим Канунников

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Рубин»

«Зенит» для меня всегда останется командой мечты, всегда буду хотеть вернуться в Санкт-Петербург», – признался Канунников. Выходец из сине-бело-голубой академии едва не зацепился за мечту, но разжать тиски конкуренции в итоге оказался не в силах. Зато за «Зенит» он провел больше 30 матчей, забил пару голов и удостоился комплиментов от Лучано Спаллетти.

Перейдя в «Амкар», Канунников поймал такую мощную игровую волну, что Фабио Капелло не постеснялся вытащить игрока из холодной Перми в жаркую Бразилию, да еще и в самое пекло – на ЧМ-2014 в составе сборной России. А уже после мундиаля футболиста ждало повышение: «Рубин», потратив всего-то 1,5 миллиона евро, обзавелся большим талантом с российским паспортом в придачу.

Кто: Павел Игнатович

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Мордовия»

«Я бы не хотел, чтобы меня как-то ассоциировали с «Зенитом». Это просто один из этапов карьеры», – без лишних эмоций отвесил Игнатович. Для нападающего вообще все начиналось с петербургского «Локомотива» (да, есть такой), откуда он и попал в «Зенит». В чемпионском для молодежки сине-бело-голубых 2009 году Игнатович был неудержим, наколотив 17 голов и став лучшим бомбардиром лиги. А позднее состоялся его дебют за первую команду – да еще и в Лиге Европы! Тогда он и гол забил (правда, с офсайда), на чем его взлет оборвался.

«В уходе из «Зенита» виноват агент, который, не спросив моего мнения, попытался выбить для меня у клуба более выгодные условия контракта», – негодовал Игнатович. Интересно, что бы получилось, не полезь агент решать денежные дела, но в дальнейшем у форварда дела шли по буднично серой дороге. В «Мордовии» ярких красок у него не добавилось.

Дзюба, Погребняк, Самедов и другие воспитанники, не заигравшие в «Спартаке»