Фалькао, Эль-Шаарави, Глик и еще семь крутых игроков, с которыми связывали «Спартак»

Радамель Фалькао

Каждое трансферное окно нападающего «Челси» Радамеля Фалькао связывают со «Спартаком», а потом грустно отмечают, что колумбиец к нам не поедет. Договориться о приходе классного форварда «Спартаку» пока не удалось, но отчаиваться не стоит. Летом у Радамелю предстоит выбирать из трех вариантов. Можно отправиться в Китай или другую экзотическую страну, остаться в сильном европейском чемпионате, либо поехать в Россию. В «Спартаке» его ждут деньги и возможность вернуть себе славу забивного форварда.

Стефан Эль-Шаарави

Талантливый Стефан Эль-Шаарави не подошел «Монако» и зимой отправился в «Рому». «Спартак» оказался замешан и в этой истории. Москвичи выходили на футболиста, но тот ответил им категоричным отказом. Эль-Шаарави выступает за «Рому» на правах аренды, а летом станет полноценным игроком римского клуба. Вряд ли когда-нибудь мы увидим итальянца в качестве игрока российской команды.

Исаак Саксесс

В зимнее трансферное окно «Спартак» искал нападающего. Неожиданно появилась информация, что нигерийский форвард «Гранады» Исаак Саксесс станет новым лицом атаки москвичей. «Спартак» подготовил 12 миллионов евро, но «Гранада» отказалась продавать 20-летнего таланта. «Спартак» не заплатит за Саксесса и 1,2 миллиона. Он не стоит этих денег», – высказался по возможному трансферу агент Дмитрий Селюк. Представитель же самого форварда и вовсе рассказал, что Исаак следующий сезон начнет в «Уотфорде».

Костас Митроглу

Греческий нападающий Костас Митроглу много забивает в «Бенфике». Зимой «Спартак» вышел на представителей футболиста, но те сразу ответили отказом. «Никакого желания ехать в Россию Костас не испытывает», – опроверг все слухи агент игрока Панайотис Галариотис. Митроглу продолжил выступать в Португалии, а сейчас поговаривают, что им интересуются «Лестер» и «Арсенал».

Сандро

Бразильский полузащитник Сандро в январе захотел покинуть выступающий в Чемпионшипе «КПР». На авансцену сразу вышел «Спартак», сделавший предложение о покупке игрока. Но мечтой Сандро оказалось возвращение в АПЛ. «Вест Бромвич» арендовал бразильца, а сам футболист на каждом шагу рассказывал, что очень доволен снова оказаться в Премьер-лиге.

Лоик Реми

Зимой «Спартак» вел переговоры по трансферу форварда «Челси» Лоика Реми. Многие СМИ даже сообщили, что переход француза удалось оформить до закрытия окна. Однако в РФПЛ сразу же рассказали, что на оставшуюся часть сезона «Спартак» Реми не регистрировал. Нападающий при этом продолжил выступать за «Челси» во второй половине английского сезона. Переход в «Спартак» еще возможен, но уже летом. В «Челси» наблюдается перебор нападающих, а летние реформы Антонио Конте вряд ли повысят перспективы Реми.

Дуглас

Защитник Дуглас уже известен российским болельщикам по выступлениям за «Динамо». Сейчас футболист играет за турецкий «Трабзонспор», но зимой мог снова оказаться в России. «Спартак» заинтересовался бразильцем, а турецкий клуб предложил его в обмен на Сердара Таски. Однако Таски отправился в «Баварию», поэтому переход Дугласа в «Спартак» оказался невозможным.

Камиль Глик

Защитника «Торино» Камиля Глика «Спартак» рассматривал как раз на замену ушедшему Таски. Поляк великолепно играет головой и неплохо действует в атаке. Глик находится в шорт-листе европейских топ-клубов, но пока предпочитает оставаться в «Торино». Зимой переход в «Спартак» не состоялся, а летом российской команде предстоит выдержать конкуренцию со стороны клубов из Англии. Вероятность, что Глик захочет перейти в «Спартак», пока мала.

Самир Насри

Нынешний сезон французский полузащитник не может занести себе в актив. Частые травмы снизили его перспективы не только в составе «Манчестер Сити», но и в сборной Франции. Летом в «Манчестер» придет Пеп Гвардиола, а Насри уже сейчас боится за свое место в клубе. Агент Жан-Пьер Бернес предложил услуги полузащитника «Спартаку» на встрече, которая проходила на прошлой неделе. Об итогах переговоров пока ничего не сообщается, но переход известного француза в летнее окно выглядит вполне реальным. Деньгами в России его не обидят.

Синан Гюмюш

Турецкие СМИ зимой порадовали общественность новостью, что вингер «Галатасарая» Синан Гюмюш оказался в списке интересов московского «Спартака». Москвичи готовы были выложить за него 3 миллиона евро, чтобы выдержать конкуренцию со стороны «Монако» и «Штутгарта». Гюмюш, правда, так никуда и не перешел. Дальше этих слухов дело не дошло.

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