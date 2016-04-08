Сборная России на Евро-2016. Вратари

Традиционно в заявке на любой крупный турнир три места отдают вратарям. Третий обычно едет пассажиром, зато второй сыграть может вполне. В 1996 Харин пропустил пять мячей за два тура, и заканчивала Россия групповой этап с Черчесовым в рамке. Не помогло – чехи отгрузили Станиславу Саламовичу три, и мы поехали домой. В Португалии в 2004-м, куда туристом летал 18-летний Акинфеев, случилось эпическое удаление Овчинникова ровно на экваторе группового этапа. Оставшиеся полтора тайма играл Малафеев. Дальше все турниры проходили для нас гладко: в 2008 и 2014 бессменно оттрубил Акинфеев, а в 2012 – Малафеев. Разберем статистически игру шести претендентов на поездку во Францию.

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Возраст/рост/вес: 29/185/71

Шансы поехать на Евро: 99%

Сильные стороны: опыт, психологическая устойчивость, реакция, концентрация, техника

Слабые стороны: игра ногами, недостаток фактуры

Наряду с Ребровым Акинфеев чаще всех отбивает удары из пределов штрафной, то есть в тех ситуациях, когда вратарю выручать непросто. Причем в процентном соотношении Игорь лучший абсолютно – 2/3 парированных им ударов были нанесены из пределов штрафной. Издали по воротам ЦСКА бьют реже всего – видимо, на ошибку Игоря не надеются. Чего нельзя сказать о тех же Реброве с Лодыгиным. Успешность действий на выходах у Акинфеева средняя. Из шести пенальти, поставленных в ворота армейцев, Игорь взял один. Дуэль была выиграна в компенсированное время в Краснодаре, где Мельгарехо не смог спасти «Кубань» от поражения. Смущает только низкий процент точных передач вообще и особенно длинных.

Юрий Лодыгин («Зенит»)

Возраст/рост/вес: 25/187/82

Шансы поехать на Евро: 80%

Сильные стороны: реакция, длинный пас, игра на линии

Слабые стороны: опрометчивые выходы, перехват кроссов

Голкипер «Зенита» проводит не самый сильный сезон. В сборную вызывается скорее по инерции и в силу перспективности (в отсутствие от условного Рыжикова). Из выбранных шести вратарей Лодыгин выручает реже всего, отбивая лишь 63% ударов. Выделяется приличной игрой ногами, лучший по точности длинных передач наряду с Крицюком. По среднему времени на сэйв статистика даже выше, чем у Акинфеева (95 против 105), поскольку некоторое время переосмыслял игру на лавке. Замена на Кержакова пошла на пользу – после возвращения Лодыгин вернулся на прежний уровень. Склонен изображать Нойера, что уже пару раз аукнулось голами за шиворот. Единственный пенальти от Дзагоева в ключевой игре против ЦСКА сумел парировать.

Станислав Крицюк («Краснодар»)

Возраст/рост/вес: 25/192/85

Шансы поехать на Евро: 50%

Сильные стороны: физические данные, реакция, игра ногами

Слабые стороны: отсутствие опыта больших матчей

Очевидных слабых мест, как и у бразильца, у Крицюка нет. Роскошные природные данные – габариты и рефлексы, приличная техника. Основное преимущество перед несколько забронзовевшим Акинфеевым – воспитанник коноплевской академии еще способен выручать там, где этого не очень ждут. Достаточно пересмотреть матч с «Мордовией». При этом у Крицюка наряду с Ребровым наибольший процент отражаемых ударов в принципе. Как и спартаковец, Станислав особенно хорош в ближнем бою. Впрочем, пенальти отражать сумасшедшая реакция не помогает. На выходах за счет мощи действует увереннее большинства конкурентов. В матче с Литвой особой работы не имел, но очевидно, что Слуцкий на Крицюка рассчитывает. Хотя в виду отсутствия опыта на поле вряд ли выпустит.

Маринато Гилерме («Локомотив»)

Возраст/рост/вес: 30/197/78

Шансы поехать на Евро: 30%

Сильные стороны: рост, техника

Слабые стороны: -

Хороший сменщик. Гилерме не демонстрирует ничего выдающегося. Все статистические показатели у него на среднем уровне: 87% успешности на выходах, наибольшее время, требующееся на один сэйв (111 минут), 66% парированных ударов, 70% точности длинных передач. При ударах с «точки» не выручал. Не в пользу бразильца и паспорт с возрастом. Да, выглядит и говорит он вполне по-русски, дебютный матч с Литвой провел уверенно. И все же психологически быть первым тяжело. Хотя известный демократ Слуцкий вполне возможно рискнет взять Маринато третьим вратарем. Чтобы следующие легионеры вызывали меньший резонанс (в том, что они будут, сомневаться не приходится). Хотя бы потому, что откровенно слабых мест у Гилерме нет, и ляпов он практически не допускает.

Артем Ребров («Спартак»)

Возраст/рост/вес: 32/189/85

Шансы поехать на Евро: 30%

Сильные стороны: концентрация, реакция

Слабые стороны: игра на выходах, отсутствие опыта больших матчей

Любитель штанг после возвращения Крицюка и натурализации Гилерме отошел на вторые роли. Надо сказать, несколько незаслуженно. Работы у Реброва больше всех. В среднем на сэйв у Артема уходит всего 55 минут, а в абсолютном выражении он превосходит конкурентов по числу сэйвов почти вдвое. Лидер Ребров и по числу отражаемых ударов из пределов вратарской, но при этом ему же чаще всего приходится иметь дело с дальними ударами. Чаще всех достает мяч и из сетки. Даже единственная игра за сборную обернулась тремя за тайм от хорватов. В основном подвиги обусловлены слабостью обороны «Спартака». Несмотря на хорошие физические данные на выходах действует слабее остальных.

Александр Селихов («Амкар»)

Возраст/рост/вес: 21/190/80

Шансы поехать на Евро: 10%

Сильные стороны: игра на выходах, пенальти

Слабые стороны: отсутствие опыта

Пожалуй, самый перспективный наш голкипер. Не случись репатриации Крицюка и натурализации Гилерме, наверняка котировался бы выше, как и Ребров. Теперь, скорее всего, оставят обрастать мясом. Селихов отбивает 73% всех ударов, особенно спокойно справляясь с дальними. Из шести пенальти, назначенных в его ворота, парировал два. Выиграл дуэли у матерых Халка с Девичем, так что с нервами все в порядке. Смелость и фактурность делают Селихова самым эффективным в игре на выходах, однако тут же кроется угроза. На вратаре «Амкара» фолят в каждой третьей игре, так что эта уверенность может в итоге обернуться травмой. Ногами играет слабее большинства конкурентов, однако длинных пасов это не касается. То, что Слуцкий верит в Головина – сигнал Селихову. Стоит уверенно провести концовку сезона, и можно вскочить на подножку уходящего поезда.

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