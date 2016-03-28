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Как стать крутым футболистом на самом бедном континенте планеты

Способ 1. Академия

Большая часть африканцев живет в нищете, тем не менее, на континенте хорошо развита система футбольных академий. Развивается она, естественно, не за счет государства, а при поддержке сторонних иностранных инвестиций. Вкладывают деньги в африканский футбол французы. Зачем? Чтобы потом получать дешевых и перспективных игроков, конечно. 16-летний парень из условной Нигерии согласится на любую зарплату, если сможет легально переехать в Европу и поиграть в одном из сильнейших национальных чемпионатов. Возможно, через несколько лет этого парня продадут за миллионы евро. А если футболист так и не заиграет – его всегда можно отправить в аренду в низший дивизион. Как видите, это не самый гуманный способ заработка. Зато эффективный.

Но не только французские клубы строят академии в Африке. Им, конечно, удобнее: в бывших колониях население говорит на французском языке и общение скаутов, тренеров и игроков налажено прекрасно.

Есть на континенте и британские, и голландские, и итальянские академии. Но все они – не часть системы, а меценатство со стороны богатых людей, близких к футболу. Часто это те же африканские футболисты, игравшие в Европе и решившие после завершения карьеры посвятить жизнь развитию спорта в родной стране. Так поступил, например Ибрагим Тетте, создавший академию в Гане, из которой потом вышли Майкл Эссьен и Салли Мунтари.

В Африке есть академии «Милана», «Аякса» и «Фейеноорда», «Сандерленда» и «Мидтьюлланда». На основе этих школ иногда даже возникают профессиональные клубы. Так «Аякс» из Кейптауна выступает в высшей лиге ЮАР, хоть и не является там сильнейшей командой.

У всех академий, вне зависимости от того, кем и для каких целей они созданы, есть большой плюс. Они заменяют собой школы, давая возможность детям не только играть в футбол, но и получать образование. Пока государство и высшие футбольные чиновники распределяют бюджеты и разбираются в коррупционных скандалах, футбольные академии помогают детям выбраться из нищеты и стать нормальными, обеспеченными и образованными.

Из академий в мировой футбол пришли многие. Сейду Кейта попал в «Марсель» через Мальтийский центр подготовки молодых футболистов «Салиф Кейта». Джона Оби Микела заметили селекционеры из академии футбола «Пепси», искавшие мальчишек по всей Нигерии. Джон немного поиграл в академиях «Плато Юнайтед» и «Аякс Кептаун», а затем уехал в Норвегию. Самюэль Это’О попал в футбол через Kadji Sports Academy, созданную камерунским бизнесменом-пивоваром Жильбером Каджи. Из той же академии вышел и Стефан Мбиа.

Способ 2. Эмигранты

Африканское общество живет традициями, семьи там большие, а родственников у всех много. Поэтому есть шанс, что твой дядя когда-то переехал во Францию и теперь согласен устроить тебя в спортивную школу в каком-нибудь парижском пригороде. Так начинаются истории футбольной карьеры, например, Дидье Дрогба и Александра Сонга. Оба переехали во Францию подростками и довольно поздно заиграли в основных составах своих первых профессиональных команд.

Для французских клубов нет разницы, приехал ли молодой игрок из африканской академии, или сначала эмигрировал, а потом прошел отбор в команду. Но для самих футболистов разница огромная. Одно дело – переезд с контрактом, зарплатой и гарантией, что, по крайней мере, ближайший сезон у тебя буду деньги и жилье. Другое – новая, чужая страна и смутное будущее. Либо ты играешь в футбол, либо работаешь грузчиком.

Эмигранты стараются как можно скорее ассимилироваться с населением страны. Поэтому, получив французское гражданство, они начинают играть за сборные Франции разных возрастов и на родину уже не возвращаются. Дрогба и Сонг – одни из немногих футболистов такого уровня, которые выступают за африканские сборные.

Способ 3. Патриоты

В Африке сложилась интересная ситуация: если в европейских клубах каждый молодой футболист мечтает выйти на поле за «взрослую» команду, то африканец хочет как можно скорее попасться на глаза агентам из Европы и за «взрослую» команду в национальном чемпионате никогда не заиграть. Те, кто не так успешен, остаются в Африке и продолжают выступать в местных лигах. За последнее десятилетие никто не пробирался в топовые европейские чемпионаты таким путем.

Но здесь Африку стоит разделить на страны вроде Кот-д’Ивуара или Камеруна, в которых преобладает католицизм и говорят на французском, и Алжир и Египет, в которых основная религия – мусульманство, а язык – арабский. В таких странах уровень жизни существенно выше и люди не спешат уезжать из страны. Да и чемпионаты Египта, Марокко или Алжира престижнее. Поэтому клубы Северной Африки и доминируют в континентальной Лиге Чемпионов последние годы.

Типичные примеры футболистов, прошедших такой путь – Ислам Слимани и Мохаммед Салах (уехали в Европу, получив «футбольное образование» на родине и поиграв в главных командах страны).

Способ 4. Связи

Этот пункт вряд ли попал бы сюда, если бы не лучший африканский футболист 2015 года, Пьер-Эмерик Обамеянг. Футболист пришел в мировой футбол через молодежку «Милана», в котором его отец когда-то играл, а сейчас работает там главным скаутом.

Это не единичный пример. Похожим образом в Европе оказался и лучший футболист Африки четырех предыдущих лет, Яя Туре, приехавший вслед за старшим братом. Кроме того, вспомните драматичную историю братьев Боатенг из Ганы, так же пробившихся в спорт вместе.

Прослеживается тенденция: африканские футболисты проникают в европейский футбол через связи, появляются африканские спортивные династии. Это новый и интересный процесс, за которым стоит еще понаблюдать.

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Африка Габон Камерун Кот-д'Ивуар Габон Туре Яя Сонг Александр Мбиа Стефан Дрогба Дидье Кейта Сейду Обамеянг Пьер-Эмерик
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